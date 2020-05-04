Аслан Бжания представил сотрудникам сухумской администрации и МВД новых руководителей

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня представил сотрудникам администрации Сухуми и Министерства внутренних дел новых руководителей.

Силовое ведомство возглавил Дмитрий Дбар. Как сообщает «Абхазия-Информ», Бжания поблагодарил за работу Рауля Смыр, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, и отметил, что ему выпало работать в сложное время – в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.

Бжания подчеркнул, что будет лично уделять пристальное внимание работе ведомства, вопросам его реформирования и соответствующего материально-технического обеспечения.

«Будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть органам внутренних дел авторитет, который они имели в былые времена», – сказал Бжания.

Он считает, что следует уделить особое внимание и вопросам взаимодействия МВД и прокуратуры.

Дмитрий Дбар поблагодарил Бжания за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него полномочий.

«Мы все понимаем, что будет тяжело, что есть проблемы с материально-техническим обеспечением органов внутренних дел. Но будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели всё для выполнения стоящих перед ними задач», - заявил Дбар.

Сегодня же Аслан Бжания представил коллективу и. о. главы администрации Сухуми Беслана Эшба, - сообщает «Апсадгьыл-инфо».

«Я надеюсь на то, что все традиции, которые имеют место в коллективе городской администрации, сохранятся, работа будет спориться. Я в этом уверен», - сказал Бжания.

Он отметил, что люди ждут результатов работы. «Новому главе я дам ряд поручений. Одно из этих поручений: пальм должно стать в этом году на 10 больше, чем в прошлом году, и так должно быть каждый год», - пошутил Аслан Бжания.

Беслан Эшба поблагодарил Бжания за оказанное доверие.

«Я понимаю всю меру ответственности, которая возложена на меня, и со своей стороны намерен приложить максимум усилий, знаний и умения для того, чтобы не на словах, а на деле показать жителям нашей столицы, гостям, которые приезжают сюда любоваться нашими красотами, высокую эффективность работы», - отметил Эшба.