Новости
Facebook устроил очередную масштабную чистку страниц, связанных с Грузией
Администрация Facebook опубликовала отчёт о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года. Сообщается об удалении сотен страниц и учётных записей, связанных с Грузией.
В частности, удалили 511 страниц, 101 аккаунт и 122 группы в Facebook, а также 56 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с медиакомпанией Espersona. Этот портал создал журналист Кока Кандиашвили – бывший консультант правительства Грузии. В Facebook указывают, что получили информацию о подозрительной скоординированной деятельности от местных наблюдателей. В детальном докладе приводятся примеры деятельности подозрительных аккаунтов (хвалебные посты о премьер-министре Грузии).
Также удалены 23 аккаунта, 80 страниц, 41 группа в Facebook и 9 Instargam-аккаунтов, связанных с оппозиционным «Единым национальным движением». Судя по отчёту Facebook, эти пользователи высмеивали представителей правящей партии «Грузинская мечта».
В отчёте говорится и об удалении аккаунтов прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском. Об этом «Эхо Кавказа» уже сообщало. Также удалены страницы, связанные с Ираном, США, Мавританией и Мьянмой.
Первую масштабную чистку в грузинском сегменте Facebook устроил в декабре прошлого года, когда были удалены сотни фальшивых аккаунтов, связанных с правительством Грузии.
Другие новости дня
Осуждённый за взятку от Шакро Молодого экс-полковник СК вышел по УДО
Бывший полковник Следственного комитета России Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии. В 2018 году Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии. Бывшего офицера признали виновным в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ламонов признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Ламонов сообщил прессе, что после освобождения заразился коронавирусом и теперь находится в обязательной самоизоляции в Москве.
Ламонова и его высокопоставленных коллег из Следственного комитета – Михаила Максименко и Дениса Никандрова – задержали в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от Шакро Молодого. В обмен они должны были способствовать освобождению из СИЗО сообщника Калашова Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец.
Дениса Никандрова летом 2018 года приговорили к пяти годам колонии. Он дал показания на своего бывшего руководителя генерала Александра Дырманова. В марте Дырманова приговорили к 12 годам колонии. Менее чем через год Никандров освободился условно-досрочно. Михаил Максименко получил 14 лет колонии.
Сам Шакро Молодой в марте 2018 года был осужден на 10 лет колонии. Кочуйков получил на один год меньше.
Бутусов: Саакашвили станет секретарём Нацсовета реформ и будет участвовать в работе Кабмина
Сегодня ожидается назначение Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ Украины. Он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров. Об этом на странице в сети Facebook пишет главный редактов Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный», - отмечает Бутусов.
По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. «Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны», - пишет Бутусов.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Для Михаила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, – сказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
В Грузии 6 новых случаев коронавируса, 29 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269. В карантине находятся 5083 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 505.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
В эмирате Шарджа сгорел 48-этажный жилой дом
В Шардже вечером во вторник вспыхнул крупный пожар в 48-этажном жилом доме. Девять человек получили лёгкие травмы, остальные жильцы этого и соседних домов были эвакуированы, сообщило агентство "Галф Ньюс" со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
Причина пожара, начавшегося на 10 этаже здания, пока не ясна.
Управление местной полиции, сообщило, что связалось с собственником небоскрёба и получило заверения, что всем пострадавшим будет предоставлено временное жильё. Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.
Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.
В Великобритании зарегистрировано больше смертей, чем в Италии
Число жертва эпидемии Covid-19 в Великобритании превысило 29 420 - это больше, чем в Италии, где погибли 29 315 человек. Би-би-си обращает внимание, что эпидемия распространилась в Великобритании «быстрее», чем в Италии.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что реальную и полную картину можно будет увидеть лишь после окончания пандемии.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, общее количество жертв пандемии в мире превысило четверть миллиона. Самый первый известный в Европе случай заражения, как выяснилось в последние дни, произошел на месяц раньше, чем считалось - таковы оценки французских врачей, обнародованные во Франции после повторного изучения анализов, взятых у одного из подозреваемых ранее носителей в конце декабря 2019 года.
Среди государств, объявивших в последние дни о начале смягчения ограничений и требований самоизоляции, названа Индия - несмотря на беспрецедентно высокие показатели инфицирования и смертельных случаев.
У врача скорой помощи в Кахетии в результате PCR-теста вирус не обнаружился
По заявлению первого заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, у врача скорой помощи в Кахетии, который по результатам быстрого теста считался ковид-инфицированным, тест по PCR-технологии вирус не выявил. В беседе с журналистами Габуния не исключила, что быстрый тест был поврежден.
«В этом случае коронавирус не подтвердился. Мы ждали дополнительного исследования. Ответ последнего исследования мне пока не известен, но нужно доверять тому, что заявляет Национальный центр контроля заболеваний. Возможно, это был изъян теста, тест может быть поврежден. Не исключено, что и при использовании PCR-технологии может быть ложно положительным, который также подлежит перепроверке, именно поэтому результаты перепроверяются несколько раз», - сообщила Габуния.
- Напомним: быстрое тестирование на коронавирус врача скорой помощи в Кахетии несколько дней назад показало положительный результат. Из-за этого были проверены десятки лиц, находившиеся в контакте, в том числе, члены семьи, пациенты и коллеги.
За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 4 человека
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан. За прошедшие сутки тестирование прошли 4 человека. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В соответствии с распоряжением президента от 31.03.2020, в республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Несмотря на стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
Под оползень, сошедший в Тушетии, попали два человека
Под оползень, сошедший на 36-м км дороги Пшавели-Абано-Омало, попали два человека.
Государственный поверенный в Кахетии Ираклий Кадагишвили сообщил «ИнтерпрессНьюс», что одного из них уже вызволили спасатели, судьба второго пока неизвестна.
«По предварительной информации, под оползень попали два человека. Один из них спасся, судьба второго пока не ясна. Уже работают бригады спасателей. Там физически нет телефонной связи и более точной информации я пока не имею», - сообщил Ираклий Кадагишвили.
Аслан Бжания отправился с первым рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отправился с первым рабочим визитом в Москву. В поездке его сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Владимир Делба был назначен вице-премьером, министром финансов 28 апреля. Указ о назначении вице-премьером, министром экономики республики Кристины Озган президент подписал накануне, 4 мая. Сегодня глава абхазского правительства Александр Анкваб представил ее сотрудникам министерства.
Трамп пообещал обнародовать доклад о происхождении коронавируса
Трамп отправился в штат Аризона для посещения предприятия, выпускающего индивидуальные средства защиты
Президент США Дональд Трамп заявил, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме, что США обнародуют доклад о происхождении коронавируса, однако не уточнил, когда именно это произойдет, сообщает "Голос Америки".
Трамп, похвалив реакцию Китая на вспышку коронавируса, добавил критические замечания относительно поведения руководства Китая во время распространения инфекции на другие страны. Президент США также сообщил, что не обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США посещает во вторник предприятие по изготовлению индивидуальных средств защиты от коронавируса в Фениксе, штат Аризона.
Белый дом стремится к скорейшему смягчению карантинных ограничений и "открытию" экономики страны.
Кадыров потребовал наказывать тех, кто снимает видео задержаний
В Чечне жертвами COVID-19 стали 8 человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от силовых структур региона находить и наказывать блогеров, которые снимают на телефон задержания нарушителей режима самоизоляции и публикуют эти кадры в интернете. Глава Чечни считает, что из-за них в Чечне распространяется коронавирус.
Выступая на заседании оперативного штаба по противодействию эпидемии, Кадыров пояснил, как именно следует наказывать любителей всё снимать на телефон. "Нужно заставить их работать уборщиками в больницах и в МВД", – заявил глава Чечни, добавив, что блогеров после задержания нужно "привозить", но куда именно – Кадыров не уточнил.
С конца апреля в Чечне действует наиболее строгий карантин среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
В ютьюбе можно найти несколько видеороликов, на которых чеченские полицейские задерживают и избивают нарушителей установленного режима. Рамзан Кадыров публично поддержал подобные действия сотрудников правоохранительных органов.
На 5 мая в Чечне по официальным данным местных властей зафиксированы 615 случаев заражения COVID-19. Умерли восемь человек.
Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск лидеров других стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад в Минске глав других государств, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство БелТА. Беларусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар", – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению."Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", – сказал он.
Россия ранее объявила о переносе парада Победы 9 мая на Красной Площади из-за угрозы распространения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьёзных последствиях, которые возможны из-за проведения парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введение в Беларуси общенациональных ограничительных мер.
Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не введено никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 18 тысяч случаев COVID-19, умерли более 850 человек.
Совет Евросоюза утвердил выделение Грузии 150 млн евро
Совет Европейского Союза сегодня одобрил инициативу Еврокомиссии о выделении 3 миллиардов евро странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Грузии из этой суммы достанется 150 миллионов евро.
Финансовая помощь также выделяется Украине (€1.2 млрд), Тунису (€600 млн), Боснии и Герцеговине (€250 млн), Иордании (€200 млн), Албании (€180 млн), Косово (€100 млн), Молдове (€100 млн) и Черногории (€60 млн).
В пресс-релизе указано, что речь идёт о кредитах с максимальным сроком погашения в 15 лет. Сумма будет выделена в два транша.
ЕС указывает, что финансовая помощь даст возможность странам покрыть расходы, связанные со вспышкой COVID-19, в том числе по смягчению социально-экономических последствий кризиса.
Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19.
Концерт Ленни Кравица в Тбилиси отложили на год из-за коронавируса
Тбилисский концерт американского исполнителя и композитора Ленни Кравица отложен на год из-за пандемии коронавируса. Вместо 31 мая 2020 года, он состоится на стадионе имени Михаила Месхи 29 мая 2021 года.
Поклонники Кравица, уже купившие билеты, смогут вернуть их (с 7 мая до конца октября) или использовать билеты в будущем году.
Кравиц посетит Тбилиси в рамках мирового тура «Here to love», европейская часть которого должна была стартовать именно в Грузии.
«Матч ТВ» покажет 9 мая победу России над Германией на Олимпиаде
Российский федеральный спортивный телеканал “Матч ТВ” покажет 9 мая победную игру сборной России с Германией в финале Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.
После этого будет показано обращение президента России Владимира Путина, приуроченное к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Внимание на это обратило издание Sports.ru.
Матч закончился со счётом 4:3 в овертайме. Официально команда российских спортсменов не представляла страну, так Россия была отлучена от Игр из-за допингового скандала.
В январе “Матч ТВ” показывал финал молодёжного чемпионата мира по хоккею-2011 одновременно с трансляцией финала-2020. В архивном матче россияне победили, в актуальном – проиграли.
“Матч ТВ” был запущен на частотах телеканала “Россия 2” в ноябре 2015 года. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент Путин. На фоне почти полного прекращения спортивных турниров из-за пандемии коронавируса, с середины марта канал потерял почти половину зрителей, теперь его смотрят примерно 2 процента телезрителей в стране, отмечала газета “Ведомости”.
- В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде на Красной площади было запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники, на торжества были приглашены лидеры мировых государств. Однако позднее торжества и парад были перенесены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Назначенная накануне глава абхазского Минэкономики отправляется в Москву
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган, назначенная на должность накануне, сегодня оправляется в рабочую поездку в Москву. В составе делегации и министр финансов Владимир Делба.
По информации пресс-службы Минэкономики, глава абхазского правительства Александр Анкваб сегодня представил Озган сотрудникам министерства.
«Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны. Предлагаю эту работу значительно улучшить и сделать так, чтобы число проблем, которые наседают, становилось меньше», - сказал Анкваб.
По словам Кристины Озган, работа по модернизации экономической системы, проводимая прежним руководством министерства, будет продолжена.
«Министерство экономики - одно из ведущих ведомств в правительстве, и именно от наших с вами действий зависит уровень экономического развития. Уверена, что наша с вами слаженная, оперативная и эффективная системная работа должна, безусловно, принести соответствующие плоды. В министерстве экономики были всегда хорошие квалифицированные специалисты, и, я уверена, тот стиль, который здесь присутствовал, сохранится», - заявила она.
По словам и.о. первого заместителя министра экономики Заура Гулиа, бывший руководитель ведомства Адгур Ардзинба находится за пределами Абхазии. Гулиа от имени Ардзинба передал слова благодарности коллективу, а Кристине Озган пожелал успехов в работе.
ФРГ объявила в розыск офицера российского ГРУ за хакерскую атаку на Бундестаг
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, полученные в результате неё документы были выложены на сайт Wikileaks.
Подозреваемый — 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Предположительно, он является служащим войсковой части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.
Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.
Прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.
- Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к не менее чем 16 гигабайтам данных, в том числе — к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.
- Переписка штаба Демократической партии США и WADA так же попала на Wikileaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ожидает суда по экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и одно — в заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.
- Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.
Зурабишвили и Столтенберг обсудили COVID-19 и сотрудничество Тбилиси с Альянсом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она написала в социальной сети Twitter, назвав разговор «очень продуктивным».
«Черноморский регион будет играть решающую роль после пандемии, и его стабильность остается приоритетом для нашего сотрудничества. Наш путь в НАТО будет продолжаться – несмотря на нынешний кризис», - написала Зурабишвили в Twitter.
Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что Альянс продолжит оказывать политическую и практическую помощь Грузии. Столтенберг сообщил, что Великобритания посредством центра реагирования на катастрофы передаст Грузии защитное снаряжение.
Оппозиция вызвала премьер-министра Грузии в парламент
Оппозиционная фракция «Национальное движение» вызвала в парламент премьер-министра Грузии Георгия Гахария.
Депутаты обратились к главе правительства с вопросами по социально-экономической ситуации в стране: почему власти не смогли сократить бедность, как отразились ошибки правительства во время режима ЧП на социальное положение граждан и что делает Кабмин, чтобы исправить ситуацию?
Вопросы затрагивают и детскую бедность, а также положение пенсионеров в условиях роста цен и падения курса грузинской валюты.
Гахария должен предстать перед депутатами в формате интерпелляции 29 мая.
Ким Чен Ын награждён российской медалью к 75-летию окончания Второй мировой
Он на награждение не пришёл
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщило российское посольство в Пхеньяне. Он на награждение не пришёл, награду за него получил министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.
Награда руководителю армии, партии и народа КНДР вручена за “большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных в республике советских граждан”, а также за “проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР”.
Положение о медали такого основания для награждения в себя не включает. Согласно документу, иностранные граждане могут получить её только в случае, если они воевали в составе Красной армии или флота или в составе партизанских отрядов во времена Второй мировой. Партизаном был дед Ким Чен Ына — вечный президент КНДР Ким Ир Сен.
Ким был приглашён на юбилейный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в мае в Москве. О его согласии посетить мероприятие не сообщалось, в парад позднее был перенесён на неопределённый срок.
В Армении скончался еще один пациент с COVID-19; за сутки выявлено 112 новых случаев
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 112, в общем составив 2619. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 40 и сейчас составляет 1111.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончались 40 пациентов с этим диагнозом. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, еще 6 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам.
Отметим, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1462, а из проведенных тестов на коронавирус 25846 дали отрицательный результат.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян накануне подчеркнул, что к концу мая в стране может быть 10 тысяч инфицированных, а если правила не будут соблюдаться, это число будет еще больше.
«Это высокий показатель в том смысле, что это больше, чем мы сможем держать под контролем, и, вероятно, некоторых мы отправим домой. Но это невысокий показатель в том смысле, что в любом случае мы сможем обслуживать тяжелые и крайне тяжелые случаи», - пояснил он.
На фоне роста числа инфицированных в Армении сняты многие ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
Российское посольство в США обвинило победителей Пулитцера в русофобии
Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных престижной Пулитцеровской премии 2020 года, “прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений”, которые можно изучать ”в качестве пособия по созданию ложных фактов”. Сообщение размещено в фейсбуке дипломатического представительства.
Вручение Пулитцера, — самой престижной американской награды в области журналистики и литературы, — прошло в ходе ютьюб-трансляции в ночь на вторник.
Восемь материалов NYT, рассказывающих о предполагаемом вмешательстве России во внутреннюю политику в Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также о предполагаемом отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации “Международный репортаж”. с формулировкой “за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина”.
Пулитцеровская премия присуждается только за материалы на английском языке, изначально опубликованные в США. Главный редактор российского издания “Проект” Роман Баданин отметил, что два материала NYT повторяют факты, ранее добытые российскими журналистами в своих расследованиях.
Кто ещё получил Пулитцера
- Наиболее престижную награду в номинации “Служение обществу” получили журналисты газеты Anchorage Daily News и издания ProPublica за серию материалов о проблемах и насилии в полиции Аляски.
- Награду за фотографии с места событий получила команда агентства Reuters за освещение протестов в Гонконге.
- В 2020 году, на фоне развития подкастов, премию впервые вручали за аудиорепортажи. Её получили автора эпизода подкаста This is American Life за освещение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.
- Писатель Колсон Уайтхед стал лауреатом Пулитцеровской премии по литературе за роман о нравах флоридской исправительной школы “Никелевые мальчики”. Предыдущая книга Уайтхеда “Подземная железная дорога” победила в номинации “Художественная литература” в 2017 году.
- В номинации “Музыка” победила опера Энтони Дэвиса “Пятёрка из Центрального парка” рассказывающая о пяти молодых людях, несправедливо осуждённых за сексуальное насилие. (По этой истории снят сериал Netflix “Когда они нас увидят”).
В России выявлены более 150 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
Умерли за последний день 95 пациентов
В России за последние сутки подтверждено 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 95 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала эпидемии число выявленных случаев составляет 155 370 человек. Умер 1451 пациент.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 157 тысяч на коронавирус.
Москва лидирует по числу инфицированных. В российской столице выявлено 5714 случаев инфекции. В Подмосковье этот показатель составляет 822 человека, в Санкт-Петербурге - 226.
До 11 мая включительно в России действуют ограничительные меры. В большинстве регионов власти ввели режим самоизоляции граждан. Не работают общественные заведения, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье для перемещения на транспорте действует система специальных пропусков.
Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по борьбе с эпидемией в случае, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.
В мире число выявленных случаев COVID-19 превышает три с половиной миллиона. Умерли более 250 тысяч пациентов.
Противостояние в азербайджанском Билясуваре – СМИ сообщают о пострадавших
Группа жителей Билясуварского района Азербайджана собралась накануне перед зданием исполнительной власти, требуя социальных выплат.
Как сообщил агентству Turan один из участников протеста, сотни человек пришли потребовать решения своих проблем.
«В районе серьезные социальные проблемы, безработица, не на что жить», - сказал участник акции, не пожелавший назвать свое имя.
Десятки человек предприняли попытку ворваться в здание исполнительной власти, но столкнулись с противодействием полиции. По неофициальным данным, есть пострадавшие.
Представитель МВД Эхсан Захидов сообщил Turan, что группа граждан пыталась собраться перед исполнительной властью в Билясуварском районе.
«Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с гражданами, после чего граждане покинули территорию. Был задержан только один гражданин, который оказал сопротивление полиции. Он нанес телесное повреждение сотруднику полиции. В связи с этим ведется расследование. Никто из граждан не пострадал», сказал Захидов.
МВД подтвердило, что один из участников протеста задержан за оказание сопротивления полиции.
Meydan TV напоминает, что 29 апреля спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел масштабную спецоперацию в здании Исполнительной власти Билясуварского района.
В результате спецоперации глава Исполнительной власти Махир Гулиев, его первый заместитель, председатель муниципалитета района, главврач центральной больницы, начальник жилищно-эксплуатационного участка и ряд других должностных лиц были задержаны и доставлены в Баку.
Спецоперацию провели после многочисленных жалоб на присвоение чиновниками финансовой помощи, предоставляемой государством населению района в условиях карантинного режима.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.