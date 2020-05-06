Facebook устроил очередную масштабную чистку страниц, связанных с Грузией

Администрация Facebook опубликовала отчёт о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года. Сообщается об удалении сотен страниц и учётных записей, связанных с Грузией.

В частности, удалили 511 страниц, 101 аккаунт и 122 группы в Facebook, а также 56 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с медиакомпанией Espersona. Этот портал создал журналист Кока Кандиашвили – бывший консультант правительства Грузии. В Facebook указывают, что получили информацию о подозрительной скоординированной деятельности от местных наблюдателей. В детальном докладе приводятся примеры деятельности подозрительных аккаунтов (хвалебные посты о премьер-министре Грузии).

Также удалены 23 аккаунта, 80 страниц, 41 группа в Facebook и 9 Instargam-аккаунтов, связанных с оппозиционным «Единым национальным движением». Судя по отчёту Facebook, эти пользователи высмеивали представителей правящей партии «Грузинская мечта».

В отчёте говорится и об удалении аккаунтов прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском. Об этом «Эхо Кавказа» уже сообщало. Также удалены страницы, связанные с Ираном, США, Мавританией и Мьянмой.

Первую масштабную чистку в грузинском сегменте Facebook устроил в декабре прошлого года, когда были удалены сотни фальшивых аккаунтов, связанных с правительством Грузии.