Facebook наносит удар по «фабрике троллей»

Администрация Facebook подвергла чистке грузинский сегмент социальной сети. Удалены сотни страниц и аккаунтов, связанных с лицами, приближенными к властям Грузии и оппозиционной партии «Национальное движение». Администраторы и владельцы этих ресурсов в основном подвергали критике политиков и разные политические объединения и были уличены в «недопустимом поведении», сказано в отчете.

511 страниц, 101 Facebook аккаунт, 122 группы и 56 аккаунтов в Instagram – все эти ресурсы были удалены за нарушение политики соцсетей, касающейся «недопустимого поведения».

«Люди, занятые этим (создававшие эти страницы), использовали поддельные аккаунты, выдавали себя за оппозиционных лидеров или создавали странички с использованием чужих фотографий, некоторые профили были представлены как независимые новостные агентства. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали сообщения о политических проблемах, таких как выборы, а также критику в адрес оппозиции, журналистов и местных активистов», – сказано в отчете о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года.

Подписчиками таких фейковых групп стали более 1,5 миллионов человек, и около одного миллиона подписались на поддельные аккаунты, на рекламу которых было потрачено около 30 000 долларов, говорится в отчете.

В документе сказано, что, несмотря на попытки создателей страниц и аккаунтов скрыть свою личность, администрации Facebook удалось установить, что все эти ресурсы были связаны с медиакомпанией Espersona. Ряд грузинских СМИ утверждает, что ее основателем является журналист Кока Кандиашвили – бывший консультант правительства Грузии. Впрочем, в правящей партии не считают это доказательством причастности властей к дискредитации оппозиции. В интервью телекомпании «Рустави 2» представитель парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили заявил:

«Там вообще не упоминается «Грузинская мечта». Возможно, упоминаются имена каких-то людей, допустим, даже Коки Кандиашвили, но «Грузинская мечта» не упоминается. Зато упоминается «Национальное движение».

Действительно, администрация Facebook упоминает и оппонентов властей. Точнее, «лиц, связанных с «Национальным движением», чья активность послужила поводом для удаления 23 аккаунтов, 80 страниц, 41 группы и девяти аккаунтов Instagram. В основном эти ресурсы занимались критикой правящих властей. Многие из них неактивны с 2018 года, говорится в отчете. В партии пожимают плечами: «Единое национальное движение» не имеет никакого отношения к этим страницам, говорит один из лидеров политического объединения Заал Удумашвили:

«А если кто-то пытался высказать свою позицию, – это их дело. Я считаю, что любая страница, которая распространяет дезинформацию, должна быть удалена. Хочу также отметить, что сама «Грузинская мечта» занималась тем, что отправляла запросы (администрации Facebook) на удаление разных страниц (на которых звучала критика в адрес правящей партии), но главное – абсолютное большинство заблокированных страниц принадлежат самой «Грузинской мечте». В последнее время власти заняты лишь одним – созданием троллей, на что тратятся миллионы лари».

А обнаружением таких «троллей» в Грузии в основном занимаются неправительственные организации. Одна из таких – «Справедливые выборы» Глава этого НПО Михаил Бенидзе в интервью местным СМИ сегодня заявил:

«Это показывает, насколько в Грузии укоренились дезинформация и разные манипуляции информацией. Были удалены страницы, связанные не только с «Грузинской мечтой», но и с «Единым национальным движением». Впрочем, ресурсов, действовавших в пользу властей, было в пять раз больше. Это значит, что предвыборная обстановка в Грузии находится в серьезной опасности. Налицо попытка оказать влияние на мнение избирателей. Обе стороны пытаются использовать для этого общественные настроения. Плохо, что в этот процесс включены люди, приближенные к властям, поскольку именно власти должны вести активную борьбу с дезинформацией, однако этого не происходит».

Поэтому пока следить за событиями в сети и выявлять фейковые страницы приходится представителям третьего сектора. Администрация Facebook в этом плане тоже заняла категорическую позицию: удалением страниц, распространяющих дезинформацию, она занимается уже несколько месяцев. О первой такой масштабной «чистке» грузинского сегмента стало известно еще в декабре прошлого года, когда Facebook удалил 418 аккаунтов, связанных с «Грузинской мечтой».