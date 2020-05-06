Страна гибридного режима

Ежегодный отчет публикует международная правозащитная организация Freedom House: «Nations in transit» («Страны в переходном периоде»). Согласно отчету, Грузия незначительно, но все же ухудшила свои позиции за последний год.

«Сбрасывая демократический фасад»: за 25 лет существования «Nations in transit» в этом году меньше всего стран были оценены как «демократические».

«Многие лидеры региона уже даже не пытаются делать вид, что они заботятся о демократии или о верховенстве закона», – сказал президент Freedom House Майкл Дж. Абрамовиц.

Грузия, при незначительном ухудшении показателей, согласно новому докладу, остается в категории стран с «переходными правительствами/гибридными режимами». Ее показатель сократился с 3.29 до 3.25. Главным образом этому способствовала грузинская судебная система, которая и раньше, согласно докладу, вызывала напряжение в поляризованной политике Грузии:

«Но в 2019 году и в начале 2020-го неразборчивые аресты и несколько спорных судебных процессов еще больше усугубили и без того напряженную ситуацию. Новичок в сфере политики, бизнесмен Мамука Хазарадзе был обвинен в отмывании денег, как только он объявил о создании политического движения. А оппозиционный лидер с большим стажем был приговорен к 38 месяцам по возобновленному делу, которое предусматривает обвинение в растрате бюджетных средств. Неблагоприятным признаком того, что подобные инциденты не ограничатся лишь нижними судебными инстанциями, стало назначение 14 бессрочных судей в Верховный суд вследствие «крайне дисфункционального и непрофессионального процесса», – говорится в докладе Freedom House.

Кроме того, в нем упоминается и бойкот парламента оппозицией. Полный или частичный бойкот законодательного органа в Албании, Болгарии, Грузии, Черногории и Сербии указывает на нехватку справедливости и легитимности, сказано в документе:

«В феврале 2020 года все парламентарии оппозиционного блока покинули парламент. Произошло это после того, как власть отступила от своего обещания о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему. В случае перехода эта система снизила бы шансы правящей партии «Грузинской мечты» на победу в парламентских выборах в этом году».

В оппозиции уверены: критика более чем обоснована. Давид Бакрадзе, один из лидеров «Европейской Грузии», полагает, что она при этом и весьма своевременна. Очень важно было напомнить «Грузинской мечте», что от ответственности за наличие политзаключенных в стране не получится уйти, списав все на пандемию:

«Особенно важна в этом отчете та часть, которая касается политических преследований и судебной системы. Там четко дана оценка: суд полностью зависит от власти, и укомплектование происходит по принципу лояльности и подчинения».

В то же время в «Мечте» отчет Freedom House вызвал недоумение.

«Странно, что тенденции, отраженные в докладе Freedom House, идут вразрез с заявлениями представителей Евросоюза и посольства США в Грузии, которые делались в вопросе оценки реформ, проведенных нашей командой в судебной системе. Что же касается бойкота парламента оппозицией – это их личная ответственность, т.к. команда «Грузинской мечты» не раз призывала их принять активное участие в жизни парламента», – сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

В отличие от него, то, как была оценена судебная система, совершенно не удивило Анну Долидзе – члена несудейского корпуса Совета юстиции. По ее словам, судебная власть – это ахиллесова пята «Грузинской мечты», и те «несправедливые и позорные назначения», осуществленные ею, не могли не получить соответствующий отклик за пределами страны.

В свою очередь глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе полагает, что властям стоит трезво взглянуть на происходящее в стране и на то, как это отражается в различных рейтингах в более широком смысле, чтобы увидеть причинно-следственную связь между определенными вещами:

«В этой стране мы все сходимся во мнении, что существующая избирательная система несправедлива. С этим, как бы это странно ни звучало, согласна даже правящая партия, но тем не менее она не отпускает эту систему, потому что именно она является лучшей для сохранения власти. Если в правящей партии кто-либо попробует посмотреть на это в более широком смысле, они поймут, что передовые места в различных рейтингах – например, касающихся регистрации бизнеса или собственности, не означают, что в стране автоматически появится больше инвестиций. Если нет исправной избирательной системы, если суд не является независимым, если СМИ не дают возможность свободно работать, то множество компаний, организаций и государств обращают на это особое внимание», – сказал Саладзе «Эху Кавказа».

Всего в докладе Freedom House было рассмотрено положение в 29 странах. 10 из них были оценены как «демократия», 10 вошли в категорию гибридных режимов, а 9 – в список авторитарных.