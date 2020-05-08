Зеленский считает ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у Украины прекрасные отношения с Грузией. Реакция Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ является ошибочной, - считает украинский лидер.

«Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», - сказал президент на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «Наш».

Зеленский выразил надежду, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого конкретного государства касается только этого государства и его граждан. Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.

«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Грузии прокомментировали и в МИД Украины. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

«Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов», - отметила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.