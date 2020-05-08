Саакашвили: «Чем этот посол, которого «отозвали», будет добираться домой?»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный главой Исполнительного комитета реформ Украины, прокомментировал заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани. Саакашвили интересуется, как в условиях прекращённого из-за коронавируса авиасообщения посол Грузии доберётся из Киева в Тбилиси.

«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?

Если серьезно:

1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.

2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.

А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - написал Саакашвили в социальной сети Facebook.

Ошибочной считает реакцию Грузии на назначение Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский.

«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.