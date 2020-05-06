Назначение Саакашвили: не секретарь, но председатель

Михаил Саакашвили, несмотря на очевидное недовольство Тбилиси, все же возвращается в политическое поле Украины. Президент Владимир Зеленский определился с должностью для бывшего грузинского коллеги. Он возглавит Национальный совет по реформам. Информацию подтвердил сам Саакашвили.

Михаил Саакашвили возглавит украинский Национальный совет реформ. О том, что президент Украины Владимир Зеленский после неприятия кандидатуры бывшего президента Грузии на пост украинского вице-премьера депутатами Верховной рады принял компромиссное решение, первым сообщил главный редактор украинского портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На своей страничке в социальной сети Facebook журналист написал:

«Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный. Интересно, что Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии – это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа».

Впрочем, в Тбилиси считают иначе. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отказ президента Украины добиваться назначения Саакашвили на должность вице-премьера назвал как раз заслугой жесткой и принципиальной позиции руководства Грузии:

«Что касается Саакашвили, я хочу выразить большую благодарность Раде и абсолютному большинству наших коллег за здравомыслие и за то, что учли нашу позицию. В итоге получилось так, что назначения его кандидатуры на какую-либо политическую должность так и не произошло. Я уверен, что одним из факторов стала наша позиция, которая заключалась в том, что не может дружественная страна, я подчеркиваю, дружественная страна назначать на какую-либо политическую должность криминала. Если его назначат советником, секретарем или консультантом, то я не в курсе. Может быть, в качестве секретаря он будет варить хороший кофе. В итоге если его назначат консультантом или секретарем, на мой взгляд, это уже второстепенно. В любом случае, если должность, на которую его назначат, можно прогуглить, и сейчас ее занимает какая-то персона, то в таком случае, возможно, мы отреагируем».

Михаил Николаевич даже обиделся и уточнил: не секретарем, а председателем исполнительного комитета. При этом точную дату своего назначения Саакашвили не назвал. Соответствующего указа на сайте президента Украины на данный момент так и не появилось.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как отмечается на сайте главы государства, это «специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации». Последнее заседание прошло в начале марта 2018 года.

При этом персональный состав совета утверждает президент Украины. То есть одобрения Верховной рады в этом случае Владимиру Зеленскому не нужно. Но, с другой стороны, должность председателя совещательного органа – явно не то, на что надеялся Михаил Николаевич. Реальных политических рычагов у него не будет. Единственная прерогатива, которую для него «выбил» Владимир Зеленский, у Саакашвили будет право принимать участие в заседаниях кабинета министров.

Сам политик уже активно включился в процесс, используя любую возможность обозначить неправильность пути, по которому идет Украина. На своих визави Саакашвили обрушивает цифры из своего грузинского прошлого, не забывая отметить «заслуги» нынешних властей Грузии:

«В эти дни все стали экспертами по Грузии. Ну, раз про Грузию, так про Грузию. Давайте про цифры. Про цифры, так про цифры. Экономика Грузии при мне выросла в четыре раза. Ни одна страна в мире не росла в те годы в четыре раза. Если смотреть на сегодняшние цифры, то после меня она выросла на 0%. Нуль! А сейчас падает процентов на 12-13. В результате восьми с лишним лет моего нахождения у власти экономика выросла в четыре раза, а в результате этих восьми лет она упадет на 15%. Это раз. А что касается того, что я сделал в Украине, я, наверное, не сравнюсь с потрясающей плеядой, которая сидит сейчас в парламенте, которая просто потрясающие вещи сделала в Украине. Я что сделал… Ну, какую-то правоохранительную реформу делали мои грузины, грузинки… Вот то, что патруль ходит, бегает по улицам Киева, и все равно это намного лучше, чем ГАИ, ну как-то получилось, что мы это сделали. Как-то случилось, что система Prozzoro, которой гордился Порошенко, полностью основана на той системе, которую мы предложили. Электронные закупки – это чисто грузинская модель, которую переняли украинцы. Вообще, по большому счету если сказать, если что-то было сделано в Украине за последние несколько лет, там везде ДНК Грузии».

О том, что в команде нового президента Украины не исключают возможного сотрудничества с Саакашвили, в окружении Зеленского говорили еще год назад. Но сам Зеленский тогда дал понять, что эти разговоры преждевременны. При этом Саакашвили, давая напутствие новому украинскому лидеру, ссылался на успехи «Революции роз» в Грузии и говорил, что для решения проблем президенту, среди прочего, следует назначить «цербера демократии».