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В Минске прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой
В центре столицы Белоруссии прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. В городе объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Мероприятия проходит во время вспышки коронавирусной инфекции, оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению.
В Белоруссии официально подтверждены 21 101 случай коронавирусной инфекции. 121 человек умерли, 5 484 выздоровели. Критики обвиняют медицинские власти в занижении статистики. В стране не введены карантинные меры, власти признавали нехватку масок и респираторов.
В сегодняшнем параде в Минске участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей. Праздничные мероприятия проходят в других городах страны.
Президент Александр Лукашенко на выступлении назвал парад «не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории», - передает БелТА.
«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же!» - цитирует президента газета «Белорусский партизан».
- Нижняя палата парламента Белоруссии накануне назначила выборы президента страны на 9 августа.
- В России были запланированы массовые мероприятия, посвященные 75-летию победы во Второй мировой, но они были перенесены на неопределенный срок. В крупных городах прошли авиапарады.
Другие новости дня
Грузинская полиция выявила 69 фактов нарушения режима ЧП
По данным Министерства внутренних дел, за последние сутки в результате осуществленного правоохранителями мониторинга в масштабе всей Грузии выявлено 69 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
По информации ведомства, с 21:00 часов 8 мая до 06:00 часов 9 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 55 гражданин за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 12 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 2 лица.
«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.
Премьер Грузии объяснил отзыв посла из Киева действиями «авантюристов»
«Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в этой стране, однако разработает тактику защиты от его авантюр», - заявил журналистам сегодня, 9 мая, премьер-министр Георгий Гахария.
7 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
«Мы не поставим под сомнение наше стратегическое партнерство, братство наших стран и народов из-за отдельно взятых безответственных политиков. Хоть мы и отозвали посла, это не означает, что мы поставим под вопрос дипломатические отношения или стратегическое партнерство. Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов», - сказал Гахария.
При этом премьер дал понять, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить от украинской стороны гарантии того, что этого не произойдет. Одновременно он подчеркнул, что после губернаторства политика в Одессе, Грузии и Украине потребовалось приложить большие усилия, чтобы «вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества».
Решение властей Грузии об отзыве своего посла из Киева Зеленский назвал ошибкой. Одновременно он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины, а кадровая политика каждого государства касается только государства и его граждан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число случаев коронавируса в России приблизилось к 200 тысячам
Количество выздоровевших за последние сутки составило 5308 человек
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России с начала вспышки приблизилось к 200 тысячам, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По официальным данным, на данный момент больны 164 933 человека. 31 916 выздоровели. 5 308 из них за последние сутки, это наивысший показатель с начала эпидемии. 1 827 умерли.
123 614 выявленных случаев приходится на Москву и Московскую область. По оценке мэра столицы Сергея Собянина, в городе могут быть около 300 тысяч заболевших.
9 мая из-за пандемии в городах России отменены праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в крупных городах проходят авиапарады, а вечером властями запланированы тайные салюты.
В Баку возобновилась деятельность метрополитена
В Баку возобновилось движение поездов в метрополитене, которое было приостановлено в связи с введением особого карантинного режима. Однако пользоваться метро смогут только пассажиры, имеющие разрешения на выход из дома. При этом ношение масок в «подземке» обязательно.
Как сообщает «Кавказский узел», оперативный штаб в рамках мер по противодействию распространению коронавируса принял решение о полной приостановке движения поездов в Бакинском метрополитене с вечера 31 марта до 20 апреля. Позднее это решение было пролонгировано в связи с продлением карантинного режима. С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений.
Согласно утвержденным оперативным штабом «Методическим указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», ношение пассажирами масок в метро обязательно. При этом в аптеках действующих при станциях метро с 06.00 до полуночи будет организована продажа медицинских масок. Также предписано соблюдение социальной дистанции. Для этого используются аудиовизуальные, статические средства информирования, на сидениях на станциях и поездах установлены предупреждающие знаки. Поезда в течение всего рабочего времени деятельности метро будут курсировать с минимальным интервалом времени в 2 минуты.
- По состоянию на 8 мая в Азербайджане было зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19. При этом, как сообщил оперштаб, 25 человек выздоровели и были выписаны домой. Общее число инфицированных составил 2 279 человек. Из них 15 76 человек выздоровели, 28 - скончались. В медучреждениях находятся на лечении 675 активных больных. Состояние 28 человек тяжелое, 39 - средней тяжести, остальных - стабильное. За стуки было проведено 5 620 тестов. Всего же с начала пандемии осуществлено 181 530 тестовых исследований по выявлению новых случаев заражения инфекцией.
В Армении число случаев коронавируса увеличилось на 146, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 146, в общем составив 3 175. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 9 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 49 и сейчас составляет 1 267.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 44. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 12.
По информации Радио Азатутюн, на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1 852, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 30 397.
Майя Буцашвили: Статистика последних дней может говорить об окончании эпидемии в Грузии
Ковид-статистика последних дней дает основания полагать, что эпидемия в Грузии подходит к концу и большого роста новых случаев коронавируса не ожидается. Об этом в эфире Общественного вещателя сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Майя Буцашвили.
«В последнее время статистика обнадеживающая. Явно отмечается положительная динамика, что действительно дает основания предполагать, что в нашей стране у эпидемии уже заканчивающийся режим, можно считать пройденный, и быстрого роста новых случаев не ожидается», - сказала Буцашвили. Одновременно она подчеркнула, что даже несмотря на обнадеживающие цифры, страна должна быть готова ко всем сценариям, поскольку сегодня никто не знает, когда мир победит пандемию.
Буцашвили отметила, что Грузия выделяется сравнительно низкими показателями распространения вируса. Доктор полагает, что это связано с тем, что страна очень быстро начала проводить мероприятия против эпидемии. Кроме того, она указала на эффективную работу эпидемиологов, которые быстро устанавливали все контакты инфицированных.
Майя Буцашвили также напомнила, что первый случай коронавируса в Грузии был выявлен прямо на границе – у гражданина, который сухопутным путем возвращался из Ирана через Азербайджан. «Мы знаем, что в Западной Европе во многих странах первые случаи устанавливали, когда уже было внутреннее распространение заболевания», - сказала она.
- Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. Из них 288 пациентов выздоровели, десять скончались. В настоящее время в карантине остаются 4 702 человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 459.
- Еще в начале апреля правительство Грузии мобилизовало 44 больницы, которые в случае необходимости могли бы принимать пациентов с симптомами коронавируса и лечить инфицированных COVID-19. Также Национальному центру по контролю заболеваний Грузии удалось значительно расширить сеть лабораторий, где проводятся исследования анализов пациентов.
- Постепенно открываются населенные пункты, где действовал строгий карантин. Власти приступили к запуску экономики, которая была остановлена на фоне пандемии. Тем не менее, до 22 мая в стране будет действовать чрезвычайное положение, которое предусматривает целый ряд строгих ограничений.
За сутки в Грузии зафиксировано три новых случая COVID-19, выздоровели девять человек
В Грузии до 626 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
За последние сутки в стране выявлено три новых фактов заболевания. Число выздоровевших пациентов с утра пятницы увеличилось на девять – до 297. В настоящее время активными остается 319 случаев. Десять человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4 702 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 459.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
- Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 8 мая в стране проведено около 26 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.
День Победы над фашизмом отмечают сегодня в Грузии
В Грузии сегодня отмечают 75-летие со дня победы над фашизмом - 9 мая в стране официальный праздник и выходной. Ежегодно в этот день в Тбилиси ветераны Второй мировой войны собираются в парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату.
Чтобы возложить венки к мемориалу и поздравить ветеранов, в парк приходят члены правительства Грузии, представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые жители столицы.
Из-за пандемии коронавируса до 22 мая в Грузии действует чрезвычайное положение – любые собрания и культурные мероприятия, в том числе и на открытом воздухе, запрещены. Кроме того, людям старше 70 лет запрещается выходить на улицу за исключением посещения близлежащего магазина, аптеки или больницы. На входах и выходах из парка Ваке сегодня будет дежурить полиция. Сотрудники МВД Грузии обещают проследить за соблюдением всех ограничений.
Традиционно правительство выделяет ветеранам 9 мая финансовую помощь. В этом году участники войны получат по 600 лари (около 190 долларов). Вдовы ветеранов и их дети, которые с рождения имеют ограниченные возможности здоровья, получат от правительства по 300 лари (около 95 долларов). Помимо правительства, помощь ветеранам также предоставляют местные власти. Как правило, к 9 мая мэрии муниципалитетов передают им продовольственные корзины или ваучеры на медикаменты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, в Грузии в настоящее время проживает 371 участник Второй мировой войны, из них 149 - в Тбилиси и 222 – в регионах.
Западные лидеры почтили память погибших во Второй мировой войне
США
Президент Дональд Трамп 8 мая выпустил обращение по случаю 75-летия победы над нацизмом в Европе. Послание опубликовано на сайте Белого дома.
«75 лет назад последние остатки нацистского режима безоговорочно сдались Союзным Державам, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе».
Дональд Трамп сказал, что победа над фашизмом в Европе далась дорогой ценой – погибли более 30 миллионов человек, причем большинство из них – мирные жители, включая 6 миллионов евреев, которые жили в Польше и бывшем Советском Союзе. США также понесли значительные потери: из 2 миллионов американцев, воевавших на полях Европы, сражавшихся в Атлантике и Средиземном море, погибли 186 тысяч человек.
Во Второй мировой войне приняли участие 16 миллионов американцев, ныне в живых остались менее 400 тысяч из них. Трамп назвал поколение американцев, воевавших на фронтах Второй мировой войны, «величайшим поколением, которое никогда не будет забыто». «Мы всегда будем благодарны за их неизмеримый вклад в успех и процветание нашей страны».
Германия
8 мая президент ФРГ, канцлер, а также председатели бундестага, бундесрата и Конституционного суда возложили венки к мемориалу жертвам войн и тирании Нойе Вахе.
В этом году, в день окончания Второй мировой войны в Европе, эпидемия коронавируса вынудила отменить все приуроченные к этой дате крупные общественные мероприятия. Среди таких мероприятий - назначенный президентом главный государственный торжественный акт, который является высшей формой политического чествования в ФРГ, говорится в публикации «Немецкой волны».
По случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе такой акт проводился в Германии только один раз - 8 мая 1995 года.
Каждый год 8 мая в Германии вспоминают выступление в бундестаге в этот день в 1985 году тогдашнего президента Рихарда фон Вайцзеккера, который тогда впервые назвал день окончания Второй мировой войны в Европе днем освобождения и немцев: «Этот день освободил - освободил нас всех - от человеконенавистнической системы национал-социалистской диктатуры», отмечается в публикации.
Великобритания
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.
«Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, насколько мы стремимся защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы все еще та страна, глядя на которую храбрые солдаты, моряки и летчики [Второй мировой] узнали бы ее и восхитились бы ею».
«Они сражались, чтобы мы могли жить в мире - и дома, и за границей. Они погибли, чтобы мы могли жить как свободный народ в мире свободных наций», - сказала Елизавета II, обращаясь к соотечественникам 8 мая в день 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
Франция
Во Франции праздник Победы 8 мая 1945 года в этот раз отметили, сохранив основные мероприятия, которые в условиях карантина прошли без участия публики, сообщило «Международное французское радио». Президент Эммануэль Макрон участвовал в памятных церемониях в Париже. В других городах Франции прошли церемонии возложения венков к памятникам погибшим во Второй мировой войне.
По традиции, президент Франции утром 8 мая побывал на Елисейских полях, где возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю, а затем участвовал в традиционной церемонии у Триумфальной арки. Она обычно проводится у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата при большом скоплении горожан, в присутствии ветеранов войны и школьников. На этот раз, в связи с эпидемией коронавируса, церемония прошла без участия публики.
США выделят Грузии еще 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дополнительно выделил Грузии 3 миллиона долларов на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Дипломат отметила, что помощь является продолжением сотрудничества CDC с Грузией, которое продолжается уже более десяти лет. При поддержке американской стороны в стране была начата программа элиминации гепатита С. Также CDC сотрудничает с Исследовательским центром общественного здоровья имени Ричарда Лугара, чтобы обеспечить гарантии качества и контроль в лабораториях по всей Грузии.
Уже после начала пандемии CDC организовал тренинги для грузинских эпидемиологов и врачей. Темой курсов было правильное использование средств индивидуальной защиты, контроль и предотвращение инфекции, исследование контактов и выявление возможных случаев COVID-19, управление пациентами, полевые работы эпидемиологов и так далее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. Из них 288 пациентов выздоровели, десять скончались. В настоящее время в карантине остаются 4 702 человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 459.
Сегодня состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Асланом Бжания
Сегодня, 8 мая, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с основополагающим договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
В Абхазии подтверждены 4 случая инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об обнаружении новых случаев инфицирования.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 33 человека. У четверых из них тест показал положительный результат.
В республике организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в сухумской гостинице «Айтар» на карантине находятся 209 граждан, вернувшихся из-за рубежа.
Несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Тушетии спасатели обнаружили тело мужчины, попавшего под лавину
В Тушетии спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины, попавшего под лавину во время работ по расчистке автомобильной дороги. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Лавина сошла вечером 5 мая на 36-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе. Под лавиной оказались двое мужчин – водители экскаваторов, занимавшиеся расчисткой участка. Первого спасателям удалось обнаружить живым в тот же день. Его госпитализировали.
Операция по поиску второго мужчины продолжалась три дня. К работам были подключены пять бригад спасателей, спецтехника и гидрологи. По информации специалистов, при сходе лавины в ущелье обрушилась масса снега и земли в 532 тысячи тонн. Постоянно сохранялась угроза повторного схода лавины.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», зимой дорога в Тушетию закрывается – один из самых высоких в Европе автомобильных перевалов засыпает снегом. Регион, граничащий с Хевсурети, Дагестаном и Чечней, труднодоступен и практически отрезан от внешнего мира восемь месяцев в году. Ежегодно автомобильную дорогу Пшавели-Абано-Омало открывают к лету, после расчистки.
Экономика США потеряла 20,5 миллионов рабочих мест за апрель
Экономика США потеряла в апреле рекордные 20,5 миллионов рабочих места. Это — худший показатель за 90 лет, со времён Великой депрессии. Уровень безработицы вырос до 14,7% процента, это худший результат со времён окончания Второй мировой войны, до этого худшим были 10,8 процента в ноябре 1982 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
В 2020 году запланировано проведение выборов президента США и экономические проблемы могут помешать переизбраться действующему президенту Дональду Трампу, отмечает агентство.
В США подтверждены один миллион 290 тысяч случаев коронавируса 76 537 человек умерли. Моделирование университета Вашингтона, которое неоднократно цитировали представители Белого дома, показывает, что к августе число смертей может достигнуть 134 тысяч.
Путин выступил с видеообращением к гражданам Австрии
Президент России Владимир Путин выступил с видеобращением к жителям Австрии в связи с 75-летием освобождения Европы от фашизма, сообщает Кремль.
Путин отметил, что победа над нацистами спасла человечество и открыла путь к возрождению демократической Австрии. "За её освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат", – сказал президент. Он поблагодарил австрийцев за бережное и уважительное отношение к воинским захоронениям.
Путин пожелал австрийцам успешно преодолеть эпидемию коронавируса. Её российский лидер назвал "общей новой угрозой".
В сообщении Кремля отмечается, что Путин обратился к гражданам Австрии по предложению федерального канцлера Себастьяна Курца.
С обращениями к австрийцам также выступили президент США Дональд Трамп, представители Франции и Великобритании. Все выступления транслировала австрийская общественная телерадиокомпания ORF.
Главы МИД 10 стран: май 1945 года принёс свободу только части Европы
Министры иностранных дел ряда стран Центральной и Восточной Европы, Балтии и США выступили с совместным заявлением в связи с 75-й годовщиной победы над Германией во Второй мировой войне.
"Мы воздаем должное жертвам и всем солдатам, которые сражались, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту", – говорится в документе.
Авторы также отмечают, что окончание Второй мировой войны принесло свободу не всем европейским странам – центральная и восточная часть Европы оставались под властью коммунистических режимов почти 50 лет. Советский Союз при этом использовал свою власть, военную силу и идеологический контроль над многими государствами.
Многие десятилетия европейцы жертвовали своими жизнями и стремились к свободе. События 1956 года в Венгрии, деятельность "Хартии-77" и события осени 1989 года в Чехословакии, падение Берлинской стены внесли решающий вклад в восстановление свободы и демократии в Европе, отмечают авторы заявления.
"Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство права. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов", – говорится в заявлении.
Министры подчеркнули, что международная безопасность, стабильность и мир требуют соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Авторы призвали международное сообщество отказаться от концепции разделения на сферы влияния и придерживаться принципов равенства всех суверенных наций.
- Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США.
Саакашвили: «Чем этот посол, которого «отозвали», будет добираться домой?»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный главой Исполнительного комитета реформ Украины, прокомментировал заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани. Саакашвили интересуется, как в условиях прекращённого из-за коронавируса авиасообщения посол Грузии доберётся из Киева в Тбилиси.
«А можно нескромный вопрос? Чем этот посол, которого «отозвали» будет добираться домой?
Если серьезно:
1. Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция.
2. Грузинский народ не позволит ни одной власти Грузии хоть на столечко ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это.
А вообще я думаю, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы», - написал Саакашвили в социальной сети Facebook.
Ошибочной считает реакцию Грузии на назначение Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский.
«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.
Зеленский считает ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у Украины прекрасные отношения с Грузией. Реакция Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ является ошибочной, - считает украинский лидер.
«Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», - сказал президент на брифинге в Луганской области, который транслировал телеканал «Наш».
Зеленский выразил надежду, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого конкретного государства касается только этого государства и его граждан. Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.
«Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все», - подчеркнул президент.
Заявление главы внешнеполитического ведомства Грузии прокомментировали и в МИД Украины. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.
«Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов», - отметила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Накануне Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Подозреваемый по делу об убийстве на набережной Сухуми был ранен при задержании
В Абхазии задержан Беслан Бганба, разыскиваемый в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава.
На сайте Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия сообщается, что Бганба был задержан 8 мая в селе Арасадзыхь (Арасадзихи) Очамчирского района оперативными службами СГБ, по поручению Генпрокуратуры.
«В результате оказания вооруженного сопротивления Бганба получил несколько огнестрельных ранений, и в настоящее время содержится в стражном отделении Военного госпиталя в поселке Агудзера», – сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре напоминают, что 2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича; 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.
22 ноября 2019 года группа лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа
Нижняя палата парламента Беларуси назначила выборы президента страны на 9 августа, передаёт агентство "БелТА". По закону они должны были состояться не позднее двух месяцев до истечения срока действующего президента Александра Лукашенко.
Центризбирком страны должен утвердить план избирательной кампании в пятницу, документы для регистрации инициативных групп должны быть представлены до 15 мая, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Правозащитники предлагали организовать дистанционное голосование из-за эпидемии коронавируса, однако ЦИК это предложение отклонил.
Лукашенко, занимающий пост президента республики с 1994 года, уже заявлял о своём намерении участвовать в выборах. К концу мая с единым кандидатом должна определиться оппозиция, — передаёт Tut.by.
Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По состоянию на 7 мая в республике были зарегистрированы 20 168 человек с положительным результатом анализа на коронавирус.
Михаил Мишустин и Александр Анкваб обменялись поздравлениями к 9 мая
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба с 75-летием окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба абхазского правительства.
«В этот день мы склоняем головы перед мужеством и героизмом наших отцов и дедов, спасших мир от фашизма, отдаем дань уважения труженикам тыла. Их беспримерный подвиг всегда будет жить в памяти нынешних и будущих поколений. Убежден, что братство российского и абхазского народов, закалённое в годы военных испытаний, будет надежной основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Абхазией. Прошу Вас, уважаемый Александр Золотинскович, передать проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла пожелания здоровья, благополучия и долгих лет», - сказано в поздравлении.
Сообщается, что Анкваб также направил Михаилу Мишустину поздравление.
«День Победы является самым святым праздником для граждан наших стран. Несомненно, что основная тяжесть в войне выпала на долю русского солдата, с которым плечом к плечу сражались более 55 тысяч бойцов из Абхазии. Храним вечную память о героях и искренне верим, что основа наших братских, союзнических отношений заложена и в те далекие фронтовые времена, они скреплены солдатской кровью и верностью идеалам справедливости. Во имя памяти миллионов погибших считаем важным бескомпромиссно противостоять фальсификации самой масштабной и жестокой в истории человечества войны», - говорится в поздравлении.
- Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку, сообщил 6 мая президент России Владимир Путин.
45-летняя женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Грузии
В Грузии скончался десятый пациент с диагнозом COVID-19. В военном госпитале города Гори сообщили, что умерла 45-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.
Это самая молодая жертва коронавируса в Грузии. Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что средний возраст умерших от пандемии граждан в стране уменьшается.
4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом. В Первой университетской клинике Тбилиси скончалась 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
5 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончалась женщина в возрасте 81 года.
7 апреля в инфекционной клинике Тбилиси умерла 86-летняя женщина.
18 апреля в батумской клинике «Медальфа» умерла 70-летняя женщина.
22 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 68-летний мужчина.
26 апреля в Первой университетской клинике Тбилиси умер 83-летний мужчина.
1 мая в Первой университетской клинике Тбилиси скончался 83-летний мужчина.
2 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 72-летняя женщина.
3 мая в Первой университетской клинике Тбилиси умерла 58-летняя женщина.
В самопровозглашенной республике Абхазия 26 апреля умерла 95-летняя женщина с COVID-19.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 623. Выздоровели 288 пациентов.
В США опубликованы протоколы бесед о вмешательстве России в выборы
В США опубликованы протоколы расследования вероятного российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Комитет Палаты представителей Конгресса разместил на своём сайте 57 стенограмм показаний в период с 2017 по 2018 год. Всего обнародовано более шести тысяч страниц протоколов. Все беседы проходили в закрытом режиме.
"Опубликованные стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа по привлечению, использованию и прикрытию помощи России на президентских выборах 2016 года", – заявил глава комитета по разведке демократ Адам Шифф.
Среди опрошенных следователями – люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, включая сына Дональда Трампа-младшего, зятя и старшего советника Джареда Кушнера и сотрудника предвыборного штаба Майкл Капуто. Они заявили об отсутствии сговора действующего главы Белого дома с Кремлём.
Кушнер в разговоре с комитетом заявил, что не знает, повлияло ли вероятное вмешательство России на результаты выборов. По словам советника президента, неизвестно, оказал ли какое-то влияние взлом серверов Демократической партии и личной почты кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Трамп-младший рассказал о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Клинтон. Сын президента уточнил, что не очень доверял этой информации, но был готов выслушать россиянку. Результат встречи он сравнил с приглашением друга выпить пива после работы.
Капуто в свою очередь заявил, что президент Трамп ежедневно общался с бывшим главой своего предвыборного штаба Полом Манафортом. При этом сам Трамп заявлял, что плохо знал главу своего штаба. Манафорт сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в отмывании денег и заговоре против США.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.
По данным американских спецслужб, за атаками на сервера Демократической партии стояли российские спецслужбы. Имена хакеров не раскрывались. Согласно информации компании Crowdstrike, которая проводила расследование атак по заказу Демократической партии, хакеры, связанные с ФСБ, получили доступ к серверам еще в 2015 году.
Москва неоднократно отвергала возможную связь с хакерами и причастность к выборам в других государствах.
Заседание парламента Армении прервали из-за драки. ВИДЕО
Сегодня в Национальном собрании Армении произошла драка между лидером оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмоном Марукяном и представителем правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Драка прекратилась после вмешательства коллег депутатов.
Марукян выступал с трибуны, критикуя депутатов правящей фракции. В ответ с мест были слышны реплики. После реплики Сасуна Микаеляна лидер оппозиционной фракции сошел с трибуны, а депутат от правящей фракции встал со своего места и между ними завязалась драка.
Депутатам и членам правительства, присутствовавшим на заседании во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, удалось разделить дерущихся, после чего Марукян вернулся на трибуну, чтобы продолжить свое выступление. Он заявил: «Как бы сильно вы меня не били, я буду говорить. Кто-то подкрался и ударил меня сзади».
Сасун Микаелян продолжал с места реагировать на слова оппозиционного депутата, на что Эдмон Марукян сказал следующее: «Тот, кто отрезал бы мне голову, еще не родился. Прекратите здесь действовать как «Шмайс» [прозвище бывшего провластного депутата, известного своим вспыльчивым поведением в парламенте – ред.]. Веди себя прилично. Хватит, этой культуры больше здесь не будет. Была революция также для того, чтобы здесь установилась культура дебатов».
Спикер парламента Арарат Мирзоян прервал заседание, объявил перерыв.
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