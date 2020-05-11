Коронакризис и выборы

И все же – нам есть за что благодарить теперь уже уходящую эпоху коронавируса.. За ощущение, которое, как правило, бывает во время войны, – единства, сплоченности, отсутствия всяких посторонних мыслей о вещах несущественных, которые, как правило, людей беспокоят в мирное время. Как говорят все фронтовики, понимание того, кто враг и где он находится. Никаких полутонов и серых зон. Только черное и белое.

В Грузии это преимущество имеет и конкретное выражение – в условиях коронакризиса мы все были свободны от вынужденной необходимости смотреть на наших политиков, слушать их вечный и крайне утомительный лай в адрес друг друга. Воспринимать ЭТО на трезвую голову невозможно – предметных дискуссий в грузинской политике очень мало. Основной посыл дебатов – «сам козел», причем в прямом эфире, перебивая друг друга, не обращая внимания на ведущего. И так – из года в год...

Как и следовало ожидать, после того, как тема вируса отойдет на второй план, все остальное вернется на первый, и главное – предстоящие в октябре парламентские выборы.

Коронакризис затмил этот вопрос, но ненадолго – в конце концов, вирус вирусом, а выборы никто не отменял. И вот сейчас, на минимальном расстоянии от дня голосования, снова актуален вопрос вопросов – по какой системе будут проводиться выборы?

Наш Светоч планирует еще раз обвести вокруг пальца как местную общественность, так и международную. В частности, отказаться от соглашения с оппозицией, которое предусматривает изменение избирательной системы Грузии.

Если коротко, то по нынешнему законодательству из 150 депутатов 77 выбираются по партийным спискам, 73 – по мажоритарным. В силу национальной специфики, которую из-за дефицита времени я объяснять не буду, просто поверьте на слово, мажоритарные выборы почти всегда выигрывает власть. В этих условиях смена правящей команды является сложнейшей задачей, требующей наличия всеобщей, тотальной ненависти к власти и такого же самоотверженного героизма.

Под давлением международных посредников власть вынуждена была пойти на уступки и согласиться на вариант 120 на 30.

И пусть «мечтатели» в это время изображали бурную радость и удовлетворение, пусть их речи были правильными и говорили они о «шаге вперед в политической культуре страны»… Никого эти попытки сделать хорошую мину при плохой игре не впечатляют – все прекрасно понимают, что это соглашение «Мечте» как кость в горле. Новая система, конечно, не гарантирует ей поражение, но при этом делает победу в выборах куда более сложным и трудоемким делом.

Сейчас «ГМ» готовится к тому, чтобы провести второй «финт ушами». Первый был мастерски проведен в ноябре, когда правящая партия отказалась от своего же обязательства провести выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Проведя внутренние опросы и подсчитав простенькие цифры, «мечтатели» пришли к простейшему выводу – при таких выборах они теряют власть.

Система 120 на 30, как уже было сказано, оставляет партии власти немалые шансы на победу, но и она – крайне нежелательна. Зачем кому-то нужна головная боль, если по системе 77 на 75 выборы можно выиграть легко и без особых усилий?

Сейчас Великий Гуру готовится «кинуть» свое и мировое сообщество во второй раз. Надо сказать, что лучшего времени для очередного глобального «кидалова» и не придумаешь. Весь мир сейчас занят «короной», в Грузии можно не только не выполнить своего обязательства, но и бросить в сырые темницы весь оппозиционный спектр – все равно никто не заметит. Все в самоизоляции. Кроме того, времени осталось очень мало, вернее, его почти не осталось: если дотянуть пару-тройку недель – что-либо менять уже будет поздно. Выборы ведь уже на носу – 31 октября...

Но отличие нынешнего трюка от прошлого состоит в том, что оппозиции рубят голову ее же руками. И, случись что, завтра правящая партия с выражением искреннего возмущения на лице будет тыкать пальчиком в ее адрес – «Это не мы, это все оппозиция»...

Известно, что соглашение об избирательной реформе предусматривало освобождение политзаключенных – коротко, не вдаваясь в подробности, скажу, что согласен с мнением о том, что речь идет именно о политзаключенных. Объяснять не буду по причине отсутствия времени, но можете поверить на слово.

Проблема только в том, что в соглашении между властью и оппозицией этот пункт был сформулирован недостаточно конкретно. В итоге все трактуют его по-своему. Бидзина Иванишвили не был бы российским олигархом и в 90-е годы работал бы на стройке, если бы не умел использовать такие возможности.

«ГМ» отказалась выпускать политзеков, заявляя, что не брала на себя такое обязательство и этого пункта в соглашении нет. Оппозиция, как будто не понимая, для чего все это сделано, заявила ровно то, что было нужно олигарху: если так, то мы отказываемся принимать участие в консультациях по поводу изменения избирательной системы.

Надо было быть полным дураком, чтобы не понимать – это как раз то, чего Великий Гуру добивается. И, в отличие от прошлого «кидалова», нынешнее пройдет без сучка и задоринки. И международное сообщество ничего не предпримет – просто физически ничего не успеет. Пока они выйдут из самоизоляции и пока вспомнят, что Грузия вообще существует на свете, – уже и октябрь придет.

В общем, все пройдет идеально, и даже оппозиция не сможет ничего опротестовать – она и в мирное время не могла собрать критически большого числа митингующих, а уж сейчас, в условиях пандемии, об этом даже говорить излишне.

Я, конечно, понимаю, что власть бьет по больному месту, но политика – это жестокий бизнес, и очень часто политикам приходится принимать неприятные решения. И боюсь, что сейчас оппозиция стоит перед четкой альтернативой: что важнее – свобода единомышленников или смена власти? Когда одно противоречит другому, приходится выбирать.

По мне так выбора вообще нет никакого. Оппозиция должна продолжить сотрудничество с властью ради исторического шанса в 2020 году. Иначе – хуже будет всем. В первую очередь оппозиции, которая в условиях системы 77 на 73 не имеет никаких шансов на победу. Хуже будет и стране, которой еще четыре года придется смотреть на дураков у руля. В конце концов, хуже будет и самим политзаключенным, которым теперь уже точно придется сидеть полный срок.

Выбирай, но аккуратно. И понимая, что на самом деле никакого выбора нет.

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