Консорциум предложил мир без контрибуций

«Консорциум развития Анаклия» предложил правительству мир и возобновление сотрудничества в строительстве глубоководного порта. Власть тоже демонстрирует конструктивный настрой, но предпочитает не только других партнеров, но и, возможно, другие порты.

«Консорциум развития Анаклия» выражает готовность возобновить сотрудничество с правительством и обязуется привлечь дополнительные инвестиции в размере 2,5 миллиардов долларов для строительства глубоководного порта». Заявление с таким содержанием было опубликовано на страничке Facebook.

«Лучшей перспективой восстановления экономики Грузии могло бы стать развитие глубоководного порта. В этих условиях консорциум принял решение не давать ход разбирательству в международных арбитражных судах против правительства Грузии, так как этот спор еще более затянет стратегический инфраструктурный проект», – говорится в заявлении.

По словам гендиректора консорциума Левана Ахвледиани, во имя будущего Грузии стороны должны зарыть топор войны:

«Самый короткий путь реализации проекта – возобновить отношения между консорциумом и правительством. Поэтому мы выступили с официальным предложением – все средства, инвестированные нами в проект, а это 75 миллионов долларов, остаются в нем. Мы не требуем их возврата, также остаются в силе до сентября гарантийные письма международных финансовых институтов по мобилизации 400 миллионов долларов. Дело за властью, и при наличии политической воли проект можно возобновить в кратчайшие сроки».

Между тем за пару дней до этого в интервью «Форбс» министр экономики Натия Турнава пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии:

«Проект Анаклия остается нашим стратегическим приоритетом. Как только возобновится авиасообщение, большинство государств заявят о снятии ограничений, и будет восстановлена обычная бизнес-активность, мы вернемся к тендеру, и убеждена, мы найдем новых инвесторов. Впрочем, отмечу, что параллельно будут развиваться и другие порты – в Поти и Батуми».

Упоминание порта Поти, возможно, связано с ростом активности компании, управляющей портом Поти, – APM Terminals, которая ровно три месяца назад предложила инвестировать в проект порта в Поти 250 миллионов долларов. И только из-за пандемии рассмотрение заявки было отложено на неопределенный срок.

Однако, судя по заявлениям министра экономики страны, расширению порта Поти будет дан зеленый цвет.

«Два конкурирующих инвестора могут выдвигать разные аргументы. С общей точки зрения в Грузии должно быть столько портов, сколько может вместить наш транспортный коридор», – заявила в недавнем интервью Натия Турнава.

Заявление министра было вполне ожидаемым для оппозиции.

«Заявление Турнава свидетельствует, что у властей не экономическая, а политическая повестка дня в отношении порта Анаклия», – считает глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

«Проект остановлен, и при правлении «Грузинской мечты» никто не будет его возобновлять. Необходимо понимать, что никакие аргументы не действуют на эти власти, поэтому консорциуму не стоит выступать с нереалистичными предложениями – этот проект противоречит интересам России и свернут по указке из Москвы. Пока у власти находится Бидзина Иванишвили, на проекте можно ставить крест».

Со схожим заявлением выступили в «Европейской Грузии»: «Мы поддерживаем заявление «Консорциума Анаклия» и признаем возможности, которые появляются сейчас у страны, однако при правлении «Грузинской мечты» реализация таких планов несерьезна», – заявил член политсовета партии Зураб Чиаберашвили.

Заявление министра не дало ответа на вопрос, насколько будет оправданным строительство порта в Анаклия одновременно с радикальным расширением портов в Поти и Батуми.