Мечты об Анаклия исполняются в Поти

Власти Грузии подтвердили скорое начало реконструкции портового терминала в Поти. 93 миллиона долларов, в которые оценивается проект, инвестирует государственный фонд США (DFC). При этом власть не намерена закрывать строительство порта в Анаклия.

Американский фонд инвестирует 93 миллиона долларов в реконструкцию портового терминала в Поти, заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства. Это свидетельствует об углублении сотрудничества с США, заверил премьер:

«Как известно, прямые иностранные инвестиции имеют ключевое значение для экономики страны. Мы сделали все возможное для того, чтобы стимулировать прямые иностранные инвестиции. Примером этого является проект полной реконструкции одного из терминалов порта Поти, который начнется в ближайшее время. 30 миллионов долларов уже переведены, работы начнутся в ближайшие дни», – сказал Георгий Гахария.

Некоторые детали на брифинге после заседания правительства прояснила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Терминал после реконструкции будет обрабатывать 2,5 млн тонн сухих грузов в год.

Между тем, говоря о новых инвестициях, члены правительства не вспоминали о том, что соглашения с инвесторами подписывались еще при прошлом премьере Мамуке Бахтадзе, в феврале прошлого года. Спустя полгода, в октябре, торжественно закладывалась символическая капсула, и тогда же говорилось о параметрах проекта – углублении акватории порта в 25 гектаров до 13 метров, позволяющих принимать суда водоизмещением до 60 тысяч тонн.

В политическом объединении учредителя «Консорциума развития Анаклия» Мамуки Хазарадзе «Лело» считают, что власти фактически расписались в приостановке другого важного проекта – глубоководного порта Анаклия, который по Конституции страны должен был стать флагманским портом. Руководитель экономического отдела партии Гигла Микаутадзе подчеркнул, что речь Гахария, без упоминания об Анаклия, говорит о безразличии властей к этому проекту:

«В сегодняшнем выступлении премьер акцентировал внимание только на расширении терминала Поти, который должен стать основными торговыми воротами страны. По всей видимости, премьер позабыл свои недавние заверения, что масштабы порта Поти недостаточны для раскрытия потенциала транзита. Сегодня, когда на фоне пандемии открываются новые возможности в логистической перестройке новых маршрутов, власти игнорируют развитие Анаклия. Ничем иным, как изменой интересам страны, это назвать нельзя», – подытожил политик.

По мнению большинства экономистов, проект Анаклия остается одной из главенствующих перспектив реализации транзитного потенциала страны. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, уповать только на модернизацию портов Поти и Батуми рискованно:

«На наших глазах происходит переформатирование не только международных транспортных коридоров, но, возможно, всей экономики планеты. Необходимо действовать на опережение в борьбе за транзитные коридоры, а мы теряем время. Никто не спорит о необходимости модернизации действующих портов, но уникальность единственного глубоководного проекта Анаклия не подлежит сомнению. Примечательно, что ни прошлые, ни нынешние власти не взялись за полное государственное финансирование проекта, хотя и те и другие изыскивали колоссальные кредиты на осуществление менее важных проектов. Трудно сказать, почему. У одних, похоже, не хватило смелости отказаться от помпезных инфраструктурных проектов в пользу Анаклия, а у других, видимо, непреодолимым остался страх перед северным соседом, и они пытаются переложить, в том числе, финансовую ответственность на более серьезных внешних игроков, безвозвратно упуская время».

Впрочем, сегодня власти в очередной раз подтвердили, что проект порта Анаклия остается стратегическим для правительства Грузии. Заявление об этом прозвучало на брифинге министра экономики. Впрочем, точных сроков объявления тендера по привлечению инвесторов Натия Турнава так и не назвала.