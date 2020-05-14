Открытие Грузии

В Грузии с 18 мая снимается ряд ограничений, предусмотренных Декретом о чрезвычайном положении и другими правовыми актами. Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии. По словам Георгия Гахария, соответствующее решение принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Впрочем, комендантский час остается в силе. Равно как и штрафы за его нарушение. Эту норму в Конституционном суде оспаривает оппозиционная партия «Гирчи» (Шишка). Иск о незаконном введении чрезвычайного положения принят в производство.

Грузия готовится к новому этапу отмены ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Как заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария: «С 18 мая снимаются ограничения с точки зрения собрания трех человек как в закрытых, так и в открытых пространствах. Но это не означает того, что снимается ограничение на возможность передвижения более трех человек в автомобилях. Несмотря ни на что, у сохранения этого ограничения в силе есть важный эпидемиологический смысл, в чем нас уверяют врачи, и мы им верим».

Впрочем, после заявления премьера из правительственной администрации последовало уточнение: собрание более 10 человек по-прежнему остается под запретом. Соответствующие нормы были введены в Грузии с 22 марта, после объявления на всей территории страны чрезвычайного положения. С 31 марта также введен комендантский час – людям запрещено выходить на улицу с 21:00 до 6:00. Эта норма пока остается в силе, что категорически не нравится части общества. В частности, оппозиционная политическая партия «Гирчи» внесла в Конституционный суд Грузии иск с требованием признать незаконным введение комендантского часа. Сегодня иск был принят в производство.

«В связи с введением чрезвычайного положения, партия «Гирчи» не раз заявляла, что некоторые нормы были неправильными и ни к каким положительным результатам не привели. В частности, введение комендантского часа не имеет никакого отношения к предотвращению распространения коронавируса. Если Конституционный суд признает наши претензии правомерными, то автоматически станут недействительными все те штрафы, которые были выписаны за нарушение комендантского часа», – заявил представитель партии Леван Джгереная.

При этом у «Гирчи» есть положительный опыт апеллирования к основному закону страны. Так, в 2018 году Конституционный суд Грузии удовлетворил иск партии о неправомочности административных санкций за употребление марихуаны.

Правительство решило ускорить процесс возвращения к привычному ритму жизни на фоне относительной стабилизации положения в стране. Как заявил Георгий Гахария, правительство в состоянии контролировать эпидемиологическую ситуацию.

На сегодняшний день в клиниках Грузии остаются 258 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом заявила клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая:

«За минувшие сутки в Грузии было выявлено пять новых случаев инфицирования, 11 человек выздоровели. Источники заражения всех новых случаев известны, все пациенты были переведены в клиники из карантинных зон. В Тбилисской инфекционной больнице количество пациентов остается неизменным – 33, поскольку там за сутки не было ни новых выздоровевших, ни новых поступивших пациентов. В критическом, но стабильном состоянии остается один пациент. Состояние остальных пациентов удовлетворительное».

При этом число жертв коронавируса увеличилось еще на одну – 13 мая поздно вечером в Первой университетской клинике от осложнений, вызванных инфекцией, скончалась 81-летняя женщина. Пациентка поступила в клинику 12 апреля.

Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, со своей стороны, добавил, что, несмотря на официальное упразднение части ограничений, для предупреждения коронавируса нежелательно создавать места общественного скопления, поэтому в этом году жителям Грузии придется отказаться от многих традиций:

«Скажем прямо, что в этом году жить вместе с коронавирусом – означает воздержаться от некоторых наших очень хороших традиций, которые есть у грузин и не только у грузин. Мы особенно любим осенью отмечать большие свадьбы, многолюдные дни рождения. Наверное, в этом году нам придется от этого отказаться».

Тем не менее общая ситуация, как заверяют в правительстве, позволяет снимать ограничения в ускоренном режиме. С сегодняшнего дня для въезда и выезда открыты Рустави и Гардабани. 18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Как ожидается, с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы. Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, первой страной, с которой Грузия протянет т.н. зеленый коридор, станет Израиль.

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава добавила: на данный момент более двух десятков авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.

«На сегодняшний день более 20 авиакомпаний, которые до этого осуществляли регулярные рейсы в Грузию, подтвердили свою готовность восстановить полеты при первой возможности. Это Wizair, Ryanair, а также Turkish Airlines, Qatar Airways, «Израильские авиалинии» и другие авиакомпании. Очень скоро у нас будут не только подтверждения от авиакомпаний о восстановлении полетов по конкретным направлениям, но и конкретные даты».

Министр подчеркнула, что для восстановления полетов необходимо договориться со странами, где будет восстановлено авиасообщение. Помимо Израиля, Грузия также ведет переговоры с Чехией, Польшей, Австрией, странами Балтии и соседними государствами.