Радуга на телевышке или дубинки «Грузинского марша»?

Представители движения «Тбилиси прайд» обращаются к мэрии Тбилиси с просьбой осветить тбилисскую телебашню в цвета радуги 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. И пока они ожидают ответа от городских властей, свою позицию по этому поводу высказали представители «Грузинского марша». Они грозят противостоять этому любыми методами, включая радикальные. На 17 мая запланированы и другие мероприятия.

Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией представители ЛГБТ-сообщества и движения «Тбилиси прайд» планируют отметить традиционно – конференцией. Правда, на этот раз она пройдет в режиме онлайн. Участники планируют обсудить проблемы, с которыми по сей день приходится сталкиваться представителям ЛГБТ-сообщества, а также действия государства, направленные на их защиту, говорит представитель движения «Тбилиси прайд» Георгий Табагари:

«Изменения налицо: больше безопасных мест появилось для ЛГБТ-людей, я говорю о барах, кафе, клубах. Был также задействован антидискриминационный закон, создан департамент защиты прав человека в МВД, который занимается и проблемами этих людей. Однако этого недостаточно, чтобы изменить социальный настрой людей в этой стране. Самой незащищенной группой остаются трансгендеры, необходимо признать на правовом уровне их гендер, что даст этим людям возможность лучше жить. Необходима информационная кампания для того, чтобы общество было больше информировано, а соответственно, и больше принимало этих людей».

В конференции принимают участие представители ЛГБТ-сообщества, движения «Тбилиси прайд», советник премьер-министра по правам человека и гендерному равенству и Народный защитник Грузии. Глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе участвовать в мероприятии отказалась, говорит Георгий Табагари:

«Отказ Софо Киладзе был немного непонятным. В письменном сообщении было сказано, что в мероприятии и так уже принимает участие Народный защитник, поэтому она не посчитала нужным присутствовать. Вообще, глава парламентского комитета по правам человека и в прошлые годы не проявляла особого внимания к ЛГБТ-сообществу, поэтому мы и в этом году не ждали особых изменений».

Празднование дня борьбы с гомофобией и трансфобией конференцией не ограничится, запланированы и перформансы. Участники «Тбилиси прайд» призывают всех жителей Грузии, кому небезразлична судьба ЛГБТ-людей, 17 мая вывесить из окон радужные флаги. Есть и персональная просьба к мэру Тбилиси Кахе Каладзе, изложенная в письменном заявлении движения:

«В этом году, в условиях, когда у представителей ЛГБТ-сообщества ограничена свобода собрания, когда представитель самой уязвимой группы – трансгендерная женщина – пытается покончить жизнь самоубийством, особенно важно поддержать сообщество. «Тбилиси прайд» приветствует традицию столичной мэрии в особые даты освещать телебашню в разные цвета. Мы обращаемся к вам с просьбой осветить башню в цвета радуги 17 мая, чтобы отметить важный для нас день».

Представители движения «Грузинский марш», которые каждый год 17 мая организовывают контракции, не дремлют и в нынешнем. Один из лидеров этого движения Сандро Брегадзе в интервью телекомпании «Пирвели» заявил:

«Пусть все перестанут думать о том, что тбилисская телевышка осветится в «ЛГБТ-цвета». Если все же власти Грузии согласятся с их просьбой и дадут им такое право, к делу подключимся мы. Я даю всем 100%-ную гарантию того, что это не произойдет. Мы просто не дадим им возможности осветить вышку. Если возникнет такая необходимость, мы будем в постоянном режиме дежурить там. Мы прибегнем ко всем радикальным мерам, которые садятся в рамки Конституции».

Смогут ли участники движения «Грузинский марш» помешать искусственной радуге воссиять над Тбилиси, станет известно в воскресенье. Обычно «радикальные» действия, о которых говорит Сандро Брегадзе, заканчиваются задержанием нескольких участников движения «Грузинский марш».

В тот же день, 17 мая, ГПЦ празднует День чистоты и святости семьи. Обычно в этот день священнослужители организовывают масштабные шествия, однако пока патриархия о планах на предстоящее воскресенье не сообщала.