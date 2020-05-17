С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, предусмотренных режимом ЧП

С 18 мая в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. С завтрашнего дня возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины. Принимая посетителей, они должны будут соблюдать все медицинские рекомендации.

Также отменяется запрет на собрания больше трех человек - как для открытых общественных пространств, так и для помещений закрытого типа. Тем не менее, это не коснется количества людей в автомобилях, то есть по-прежнему будет действовать правило: не больше трех человек в салоне, включая водителя, двое пассажиров – только на заднем сиденье. В силе остается запрет собраний более десяти человек.

18 мая откроется Марнеульский муниципалитет. С 23 марта там действует режим строгого карантина – уже почти два месяца въезд и выезд из района ограничен.

С 18 мая частично возобновит работу Агентство обслуживания МВД Грузии. Желающие смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав, заменить старые регистрационные номерные знаки и получить некоторые другие услуги. В обычном режиме агентство осуществляет таможенное и регистрационное обслуживание.