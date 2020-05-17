Два новых случая коронавируса зафиксированы в Зугдиди

В Израиле Кнессет проголосовал за вотум доверия 35-му правительству во главе с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, которые будут поочередно занимать пост премьер-министра на срок 18 месяцев. 73 депутата Кнессета проголосовали «за», 46 «против».

Министры принесли присягу в качестве членов правительства.

В Израиле не было дееспособного правительства с начала 2019 года.

Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией «Ликуд» Нетаньяху и партией «Кахоль-Лаван» бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно, на полтора года, занимать пост премьер-министра. Таким образом через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц. Ожидая своей очереди, он будет выполнять обязанности министра обороны.

Воскресное заседание Кнессета открыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что формирование этого правительства основывалось на чаяниях большинства граждан Израиля. Первым приоритетом правительства станет борьба с коронавирусом. Предстоит утвердить проект государственного бюджета, который «не допустит обвала израильской экономики», сообщает израильское интернет-издание «​Ньюсру.ко.ил».

Глава «Кахоль Лаван» Бени Ганц, еще недавно главный политический противник Нетаньяху, заявил, что решение присоединиться к правительству национального единства не было простым, и выразил убеждение, что и для Биньямина Нетаньяху оно так же не было простым. «После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться с приговором, вынесенным избирателями и разделить место у руля власти с моими товарищами и со мной», – сказал Бени Ганц.

Ганц обратился к своим недавним партнерам по блоку «Кахоль Лаван» со словами осуждения: «Я хотел, чтобы путь по улучшению жизни в стране мы проделали вместе, но вы предпочли разрушить наше партнерство и наш союз».