Грузинская оппозиция: смена власти должна произойти путём демократических выборов

Грузинские оппозиционные партии после встречи в офисе «Лейбористской партии» распространили заявление. В документе говорится, что смена власти в стране должна произойти лишь путём демократических выборов.

Оппозиция надеется, что парламент утвердит новую избирательную систему, а избирательное законодательство усовершенствуют в соответствии с международными рекомендациями. Партии планируют сотрудничество на выборах – речь идёт, в частности, о выдвижении единых мажоритарных кандидатов.

«Наша задача состоит в том, чтобы выборы 2020 года прошли в спокойной, нормальной обстановке, а смена власти в стране произошла путём выборов. Это станет значительным шагом на пути демократизации Грузии. После поражения на выборах действующей власти, демократическое правительство должно вывести страну из экономического тупика, обеспечить независимость судебной системы, чтобы в Грузии больше никогда не было бы политизированного правосудия и политзаключённых», – говорится в заявлении.

В сегодняшней встрече приняли участие помилованные президентом Саломе Зурабишвили политики – Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили. Оппозиционные силы надеются, что вскоре выйдет на свободу и акционер канала «Мтавари Архи» Георгий Руруа.