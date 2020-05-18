Борьба за декларирование доходов: юристы против активистов

В Абхазии продолжается общественная дискуссия относительно принятого парламентом закона «О декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами». Гражданские активисты и лоббисты закона настаивают, что он вступил в силу с момента опубликования закона о внесении соответствующих поправок. Но с этим не согласны юристы: они ссылаются на статью, которая обуславливает его вступление в силу принятием закона о государственной службе.

В обществе не утихает дискуссия о том, должен вступить в силу закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами или нет? Проблема в том, что в основном законе вступление его в силу регламентируется принятием закона о госслужбе, а в принятых поправках к нему – с момента опубликования.

Инициативная группа по противодействию коррупции обратилась к парламенту с требованием ответить на вопрос: «За что голосовали депутаты, принимая поправки к закону?» Лидер этой группы Астамур Какалия выразил мнение активистов, которые считают, что закон пал жертвой мошеннического трюка: «Мы внесли поправки в закон, касающиеся расширения круга декларантов, исключения грифа «секретно» в некоторых местах, и третья поправка – вступление в силу закона о декларировании с момента его опубликования. Депутаты, несмотря на жаркие споры, проголосовали большинством голосов за все наши поправки, включая вступление в силу закона о декларировании. Спустя семь дней в канцелярии составляется документ, который идет на подпись и.о. президента, в котором дело представлено так, как будто депутаты проголосовали не за вступление в силу закона о декларировании, а за вступление в силу закона о поправках к закону о декларировании. И на основании этого канцелярского трюка получается, что закон не вступил в силу».

Вся страна, говорится в обращении, видела и слышала, как депутаты поправку за поправкой приняли все предложения инициативной группы и протестующих голодающих. А выносивший на обсуждение закон Астамур Логуа публично заявил, что закон вступает в силу с момента опубликования.

Астамур Какалия считает, что депутаты должны внести ясность и объяснить обществу, за что они голосовали, принимая поправки, но депутаты молчат: «Астамур Логуа в интервью абхазскому телевидению сказал: «Я сам думал, что закон вступил в силу!» И правильно он думал. И депутаты тоже так думали. Они голосовали за вступление в силу закона о декларировании. Мне интересно, теперь они промолчат? Они против того, чтобы такой канцелярский трюк подменил их собственное решение, или нет? Вот в чем вопрос. С учетом их молчания я вижу, что они не против, в принципе. Мы, кстати, настаивали изначально, чтобы нам дали полный текст закона с учетом наших поправок. Нам сказали, что так это не делается. Полный текст опубликован, поправки к нему опубликованы, подписаны, все это обычная практика. Я спрашивал начальника канцелярии парламента: «В чем подвох?» Никакого подвоха нет, закон вступил в силу, сказал мне он, говорят нам депутаты. И в итоге вот так. Нам не хватило народной поддержки, и когда наши элиты понимают, что никто особенно за этот закон стоять не будет, можно вот такой канцелярский фокус сотворить, и все будет нормально».

На вопрос о том, за что голосовали депутаты, принимая поправки, ответил Астамур Логуа. Не будучи юристом, он был уверен, что голосует именно за вступление в силу основного закона: «Так как я не юрист, я для себя представлял, что, когда мы принимаем этот закон и раз в нем отдельным пунктом прописано, что он вступает в силу после его опубликования и подписания президентом, что это дополнение к основному закону, соответственно, закон весь полностью вместе с поправками вступает в силу. Но юристы с этим не согласны. Я уже говорил с юристами из администрации президента, на улице, кого встречаю, в парламенте, все как один мне говорят: «Да, это может показаться юридической казуистикой, но основной закон, в котором 16-я статья гласит, что он вступает в силу после принятия закона о государственной службе, не вступил в силу». Оказывается, вступили в силу поправки, которые были приняты отдельным законом. И это не может считаться дополнением. На данный момент вот такая ситуация. Другое дело, что с этим дальше делать?»

По мнению Астамура Логуа есть два пути выхода из создавшегося положения: срочно принять закон о государственной службе или принять поправку в закон о декларировании, изъять из него статью 16-ю и «отвязать» один закон от другого. Он заверил, что ведет консультации с коллегами, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос. В том числе, планирует встретиться с президентом Асланом Бжания, который, будучи депутатом, инициировал принятие данного закона и выступает за борьбу с коррупцией.

Что касается «канцелярского трюка», «подмены документа» и прочего, Астамур Логуа с такими формулировками не согласен: «О какой канцелярской подмене речь? Я не понимаю. Я видел, что он выкладывает. Там написано: наша поправка гласит… Но это обычный текст, который ребята там заполнили, но потом же это оформляется в итоговом документе, который был принят во второй раз парламентом, эти поправки. Там же написано, что они вступают в силу с момента подписания и опубликования. Какая подмена? Пожалуйста, поймите, что негоже и некрасиво переводить на такие разговоры. Что значит подмена? Это парламент, это не шарашкина контора».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия