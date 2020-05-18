Анаклия VS Поти и синица в руках

По мере отступления коронакризиса все остальные болячки и проблемы, которые не давали покоя Грузии, постепенно возвращаются. Еще чуть-чуть – и мы снова вернемся к нашей прежней жизни, а новости об очередных заразившихся вирусом останутся на задворках общественного мнения. Как в одном американском фильме, правда, совсем по другому поводу – «Где-то между спортивными новостями и погодой»…

Одна из проблем, которая носит более, так сказать, элитарный характер и является предметом ожесточенных дискуссий в политически активной прослойке общества, но значительную часть населения почти не беспокоит, – это проект строительства глубоководного порта в Анаклия.

Судьба его непроста – он и в лучшие, докризисные времена был практически нереализуем, а сейчас, когда из-за кризиса экономическая карта мира может быть существенно изменена, – его ценность еще более сомнительна. И, кроме того, если крупные иностранные инвесторы не решились вкладывать в него почти полмиллиарда в прошлом году, то нет никаких шансов, что кто-то сможет сделать это сейчас.

В наше время, если у какой-то страны экономика сокращается всего на 1-2%, то на нее все смотрят с нескрываемым восхищением – «О, да вы молодцы. Всего 1%!».Что и говорить, если у Германии будет спад в 7%. Вы чего, какие инвесторы, какая Анаклия... Ближайшие год-два главной ценностью будет более крупный кусок мяса в руках конкурента. Однако даже когда нынешний кризис пройдет и инвесторы постепенно начнут смотреть по сторонам, ценность проекта анаклийского порта довольно сомнительна.

В первую очередь из-за неопределенности, которая в мировой политике и экономике сложилась вокруг Китая... Нет, я, конечно, не разделяю всемирный оптимизм по поводу того, что Запад вскоре уйдет из Китая и предприятия из Шанхая и Пекина будут перенесены, скажем, в Кутаиси, Черновцы, Гянджу или Гюмри.

Инвесторы вложили в строительство заводов в Поднебесной в общем счете триллионы долларов, а условия работы там в любом случае лучше, чем в Европе, Америке или Японии.

Что значит – у вас завод на Западе? Вы вынуждены платить сотрудникам огромные по китайским меркам зарплаты, оплачивать их страховку, тратить колоссальные суммы на их социальное обеспечение, возиться с их капризами, кивать головой всеядным профсоюзам, в случае желания кого-то уволить – доказывать, что сотрудник совершил преступление против человечности. А еще соблюдать стандарты, нормы трудового законодательства, определенное количество квадратным метров на одно рабочее место, определенное количество калорий на каждого сотрудника при определении рациона в столовой, а еще гигиена, качества воздуха, напор воды в унитазе. В общем, со временем у вас возникнет непреодолимое желание кого-то убить. Ну, или на крайний вариант перенести предприятие в Китай, где ничего этого нет. Если не в Китай – то во Вьетнам или Индонезию.

Но при этом совершенно очевидно, что масштабы переноса индустрии в Китай неуклонно будут сокращаться, так же как и потоки грузов из Поднебесной в Европу. Нужен ли будет при этом новый гигантский порт, построенный с нуля, который не нашел одобрения инвесторов даже в докоронное время – есть большой вопрос, на который нет ответа.

Тема анаклийского порта в Грузии чрезвычайно политизирована и превратилась в некую разновидность священной коровы. Мнение о том, что порт исключительно необходим и принесет стране быстрое и сказочное обогащение практически не обсуждается никем, а любой, кто осторожно выскажет альтернативное мнение, – получит реакцию примерно как хам, который громко смеется во время киносеанса, – гневное осуждение и шиканье со всех сторон.

Однако факт остается фактом – крупные международные институты в этот проект не поверили и потребовали от государства гарантий на полмиллиарда долларов... Их многовековой опыт диктует им: глобальный проект, который осуществляется с нуля, при этом не имея 100% несомненно гарантированных клиентов, – это слишком большой риск.

До недавнего времени был также китайский вариант строительства, который грузинское правительство отвергло из-за настоятельных советов со стороны западных друзей. Вообще же в ситуации с этим портом Штаты проявили себя не слишком хорошо – они фактически запретили Грузии сотрудничество с Китаем, но при этом даже пальцем не пошевелили для того, чтобы уломать западные финансовые институты.

В итоге китайцев нет, американцы и европейцы не идут, проект, на который возлагаются вселенские надежды, – так и остается на уровне общественных дискуссий. Кроме того, даже если сейчас Тбилиси пересмотрит свой подход, Пекину некогда. Какая к черту Анаклия... Тут земля под ногами трясется.

Опасения инвесторов по поводу возможной потери более чем 400 млн долларов в случае инвестирования в Анаклия подогревает и другой крупный проект – ЖД-маршрут Баку-Карс, который также был рассчитан на китайский транзит, но пока почти невостребован. Однако он построен на государственные деньги Турции и Азербайджана. Проект этот сложный и рассчитанный на долгую перспективу, спешить ему некуда. Но, в отличие от официальных Баку и Анкары, частным инвесторам есть куда спешить, и они не могут позволить себе ждать окупаемости вложенных денег 10 или 15 лет. Поэтому можно считать проект стратегическим, гарантией безопасности для Грузии, наделять его чудодейственными чарами – но инвестора нет и, скорее всего, не будет.

Правительство Грузии все это вполне понимает, но, чтобы не получить ярлык врага народа, имитирует активность на данном направлении – говорит, что проект является приоритетным, готовит следующий тендер, но, вероятно, при этом прекрасно понимая, что в итоге ничего не будет.

Об этом свидетельствует недавнее решение правительства, которое после долгих мучений, шумных дискуссий и общественных проклятий в конце концов дало санкцию на углубление акватории потийского порта.

Этот проект со всех точек зрения сейчас более подходит для Грузии – он менее рискован, поскольку речь идет не о строительстве нового порта, а об усовершенствовании старого. Он менее масштабен, соответственно, может нормально работать в случае недостаточно большого потока грузов. Он в пять раз дешевле Анаклия, и, в конце-то концов, у него уже есть инвестор.

Судя по всему, погоня за журавлями в небе подходит к концу – Анаклия потихоньку закрывается, а правительство Грузии выбирает синицу в руках.

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