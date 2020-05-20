Зурабишвили: формат антитеррористического центра предполагал участие России, Грузии и НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.

«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.

Грузинский лидер также заявила, что является сторонницей прямого диалога с Россией: «Это одно из реальных дипломатических средств по решению какого-либо вопроса», - отметила она.

Ранее о договорённости, достигнутой с Зурабишвили, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.

Он также заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.