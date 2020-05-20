Новости
В Южной Осетии сообщили о первых выздоровевших от коронавируса пациентах
В самопровозглашенной республике Южная Осетия от коронавируса выздоровели двое граждан, 32 продолжают лечение, – сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Состояние остальных больных стабильное, у многих из них отсутствует температура. Пациенты находятся под пристальным вниманием медиков», – сказали в пресс-службе.
Югоосетинские медучреждения на сегодняшний день покинули 87 человек, которые находились на двухнедельном карантине.
«Из 200 человек, находящихся на карантине в РММЦ, выписались 65. Вечером также планируем отпустить домой 40 граждан, также ожидается поступление 7 курсантов МЧС», - сказали в министерстве.
Там добавили, что из 33 человек, которых расположили в гостинице «Алан», с карантина вышли 13. В среду туда поступили еще двое.
Всего на двухнедельном карантине находятся 248 человек, в медучреждениях республики - 172. Накануне в ПЦР лаборатории в республике проведено 115 тестов, все они отрицательные (всего 935).
Другие новости дня
Посол США о президенте Грузии: «Она поставила интересы страны выше личных убеждений»
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
Дегнан считает, что Зурабишвили приняла смелое решение. «Она поставила интересы страны выше личных убеждений», - сказала дипломат в ходе онлайн-конференции с журналистами.
Дегнан призывает все стороны к выполнению соглашения от 8 марта. «Это создаст возможность для большего плюрализма на парламентских выборах текущего года», - отметила она.
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
Синод Православной церкви Молдовы опасается чипирования граждан вакцинами от COVID-19
Синод Православной церкви Молдовы выпустил обращение к властям страны, в котором потребовал, чтобы вакцинация от коронавируса после изобретения прививки была добровольной. В обращении сказано, что с помощью "вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы", — сообщает региональная служба Радио Свобода.
"Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", – сказано в обращении церкви.
В документе также сказано, что американский миллиардер Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, "считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины".
Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Зачастую она распространяется изданиями, имеющими отношение к российскими властям, что подтверждают исследования Европейской комиссии, отмечает G4media.
Генпрокуратура России также сочла эту информацию фейком и запретила её распространение, напоминает канал "Настоящее время".
- Православная церковь Молдовы является доминирующей религиозной организацией в стране и насчитывает около 3 миллионов прихожан. Канонически она находится в составе Русской православной церкви, однако при этом имеет широкую автономию и право на самоуправление.
- Вакцина от коронавируса разрабатывается сразу в нескольких странах мира, но нигде не прошла дальше первых этапов клинических исследований.
У водителя грузового автомобиля в Грузии выявили коронавирус – он приехал из Армении
В Зестафони у 29-летнего мужчины выявили коронавирус. Водитель грузового автомобиля приехал из Армении и находился в самоизоляции. После подтверждения диагноза его перевезли в кутаисскую клинику.
По словам губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе, все контакты инфицированного уже установлены.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 713, из них 475 пациентов выздоровели, 12 умерли.
- В Армении число случаев коронавируса достигло 5271, выздоровели 2419, умерли 67. Еще 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Южная Осетия получит от «ДНР» гуманитарную помощь
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с главой «ДНР» Денисом Пушилиным ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Агентство «Рес» сообщает, что в ходе телефонного разговора основной темой переговоров стала передача в гуманитарной помощи.
«Гуманитарный груз, который Донецкая Народная Республика намерена передать представителю Южной Осетии в течение текущей недели, включает средства индивидуальной защиты, в том числе фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а также лекарственные препараты. Вся продукция производится в ДНР», - сказано в сообщении.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что помощь «ДНР» очень важна и своевременна для жителей Южной Осетии.
Ранее в Цхинвали заявили, что примут международную гуманитарную помощь лишь через территорию России.
- В Южной Осетии 34 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по Zoom
Верховный суд Сингапура приговорил к смертной казни через повешение наркоторговца из Малайзии в ходе онлайн-заседания в мессенджере Zoom, передаёт агентство Reuters.
37-летний малазиец был обвинён в планировании поставки 28 граммов героина в Сингапур в 2011 году. Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
Ранее смертный приговор через видеосвязь вынес суд в Нигерии, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что такая практика критикуется со стороны правозащитных групп. Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий делает его таким ещё больше, — заявил The Guardian заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон.
Цихелашвили сообщила подробности о смерти жителя Ахалгори
Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выразила соболезнования членам семьи Джумбера Миладзе, умершего при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
По информации Цихелашвили, мужчину с инсультом перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад.
«Это серпантинная дорога в горах, что таким пациентам противопоказано. Уже после этого семья пыталась перевезти его из Цхинвали на контролируемую нами территорию, что не удалось. Из-за задержки состояние здоровья пациента ухудшилось. К сожалению, это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живёт население Цхинвальского региона. Как минимум задержки не должны происходить при оказании неотложной медицинской помощи», - заявила Цихелашвили.
Министр говорит, что проблема жителей Ахалгори носит и этнический характер, что абсолютно неприемлемо.
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер накануне вечером при перевозке из Цхинвали на территорию, контролируемую властями Грузии.
Пациент из Ахалгори умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии
63-летний житель Ахалгори Джумбер Миладзе умер при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии.
Грузинская служба «Радио Свобода» сообщает, что состояние его здоровья ухудшилось несколько месяцев назад, но до сих пор власти самопровозглашенной республики Южная Осетия не давали разрешения на пересечение де-факто границы.
Миладзе перевезли из Ахалгори в цхинвальскую больницу несколько дней назад. После того, как состояние его здоровья стало критическим, родственникам позволили транспортировать его в грузинскую клинику при помощи Международного комитета Красного Креста. Миладзе скончался в машине скорой помощи.
Глава ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили заявил, что «Джумбер Миладзе – очередная жертва властей оккупированного региона».
Worldometer: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило 5 миллионов. По данным счётчика Worldometer, по состоянию на 11:50 по Москве в мире было 5 000 630 подтверждённых случаев.
1 570 583 случаев приходится на США, 308 705 на Россию, 278 803 — на Испанию. 325 156 человек умерли. 1 970 979 — выздоровели. Счётчик собирает данные национальных статистических ведомств, их информация часто бывает неполной, искажённой или сообщаться с большим запозданием.
Американский Университет Джонса Хопкинса, который также собирает статистику по COVID-19, пока сообщает о 4 911 902 заражённых.
В Абхазии выявлен еще один заразившийся коронавирусом - курсант военного вуза
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса самопровозглашенной республики Абхазия информирует о ситуации на 20 мая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза, – диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь.
Штаб обращается к гражданам с просьбой, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
Парад Победы и голосование по Конституции РФ могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы в один день — 24 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника близкие к администрации президента России. Ранее эту дату назвали вероятным днём голосования по поправкам источники агентства "Интерфакс" и главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Так же 24 июня рассматривается в качестве основной даты для перенесённого Парада Победы, утверждает РБК. В этот день в 1945 году состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне.
По мнению близких к администрации президента источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, организация двух мероприятий - парада и голосования - в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днём.
Собеседник РБК также не исключил, что для обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии в положение о проведении голосования будет добавлена норма из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство о возможности голосовать по почте.
Ранее источники "Коммерсанта" сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования по поправкам к Конституции : 24 июня и 8 июля. В качестве альтернативы для парада Победы называлось 3 сентября.
- О переносе на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин сообщил 25 марта. В середине апреля объявил о переносе парада Победы, объяснив этом тем, что риски, "связанные с эпидемией ещё чрезвычайно высоки". Новую дату мероприятия Путин тогда не назвал.
- По данным на 19 мая, в России зарегистрировано почти 300 тысяч заболевших COVID-19.
Число международных визитёров в Грузии за 4 месяца сократилось на 40%, в апреле – на 95%
В январе-апреле текущего года число международных визитов в Грузию составило 1 368 586, что на 39.6 процентов ниже показателя прошлого года. Новая статистика опубликована на сайте Администрации туризма Грузии.
В апреле, когда границы Грузии были почти полностью закрыты для иностранцев, спад превысил 95 процентов. Грузию посетили лишь 35 497 визитёров (в апреле 2019 года – 647 770).
В апреле по числу визитов лидируют Турция (14 219, −85%), Армения (8 018, −91.5%) и Россия (3 778, −96.7 %).
За первые четыре месяца текущего года по числу визитов лидирует Азербайджан (264 740, −32.5%), на втором месте Турция (194 277, −34.4%), на третьем Армения (189 738, −41.9%)
В апреле Грузию посетил 401 гражданин стран Евросоюза (−98.8%), в январе-апреле 59 337 (−31.1%).
В условиях чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса, пересечь грузинскую границу могут лишь граждане Грузии, водители грузовых автомобилей, дипломаты и сотрудники гуманитарных миссий.
Правительство планирует открыть границы для туристов 1 июля. Безопасные туристические коридоры могут быть открыты для Израиля, Чехии, стран Балтии, Греции и других стран.
В Подмосковье при крушении вертолёта Ми-8 погибли трое военных
Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от города Клин Московской области. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
По данным "Коммерсанта", вертолет направлялся в военный городок Клин-5, где находится Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета сообщил о технических неполадках на борту и попытался совершить вынужденную посадку. В результате крушения погибли три человека. По данным ресурса Forumavia, погибшие пилоты были совсем молодыми людьми, закончившими военные училища в 2017 и 2019 годах. Скорее всего они проходили обучение или переподготовку в центре армейской авиации.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было, сообщили в Минобороны. Возбуждено уголовное дело.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, 19 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 713, - сообщила журналистам медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По её словам, 9 новых случаев выявили в сёлах Болнисского района, двое инфицированных находились в самоизоляции.
Число выздоровевших пациентов выросло на 19 и достигло 475. В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 351.
«Это ваше решение» – Зурабишвили рассказала о реакции Иванишвили на помилование оппозиционеров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Рустави 2» заявила, что самостоятельно приняла решение о помиловании оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.
При этом, по словам Зурабившили, о своём решении она заранее сообщила руководителю правящей партии Бидзине Иванишвили, премьер-министру Георгию Гахария и спикеру парламента Арчилу Талаквадзе.
«Я не обратилась к ним с вопросом. Я хотела, чтобы они были в курсе. Это – нормальная форма правления страны», – отметила Зурабишвили.
Журналист поинтересовался, какова была реакция Иванишвили на решение президента.
«Это ваше решение, – сказал он. Так было и после моего избрания. Иванишвили сказал, что мы поможем вам, но ваше президентство независимо и нейтрально, как этого требует конституция», – сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер вновь заявила, что она не помиловала политзаключённых и готова указать на это европейским и американским политикам. Однако отметила, что не общалась с сенаторами США, так как «это не её уровень».
- Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.
Пашинян: Если мы не переломим этот темп, то 12 июня будет 20 тысяч случаев коронавируса
В данный момент мы стоим перед большой проблемой, и причина этой проблемы заключается в том, что мы все, пожалуй, недостаточно серьезно относимся к коронавирусу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
«Каждый из нас должен проявить особую политическую и гражданскую ответственность», - заявил премьер-министр. «Если мы не переломим этот темп, то 29 мая у нас будет 10 тысяч случаев коронавируса, а 12 июня – 20 тысяч», - добавил он.
Это, по словам Пашиняна, будет означать, что число смертей существенно увеличится, потому что отделения реанимации будут переполнены.
«Если мы не сможем переломить эту динамику, если мы не замедлим темп, мы действительно столкнемся с очень серьезными проблемами, и каждый день у нас будут десятки, а может и сотни смертей. А это значит, что мы будем вынуждены вводить жесточайшие ограничения. Но у нас есть возможность не делать этого, и лучший способ не делать этого – это опять же индивидуальная ответственность каждого из нас», - заявил глава армянского правительства.
Пашинян подчеркнул, что в эти дни он встречал на улицах людей, которые ходят и разговаривают без масок, не придерживаясь социальной дистанции. Он призывал граждан носить маски, поддерживать социальную дистанцию, дезинфицироваться, использовать только дезинфицированную посуду.
Премьер-министр подчеркнул, что в автобусы и общественный транспорт без маски входить нельзя. «Мы примем строжайшие меры, будем штрафовать нарушителей, потому что это вопрос национальной безопасности, вопрос соблюдения правил».
Число случаев коронавируса в Армении накануне достигло 5041. Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении от инфекционного заболевания скончалось 64 человека.
Зурабишвили: формат антитеррористического центра предполагал участие России, Грузии и НАТО
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.
«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер также заявила, что является сторонницей прямого диалога с Россией: «Это одно из реальных дипломатических средств по решению какого-либо вопроса», - отметила она.
Ранее о договорённости, достигнутой с Зурабишвили, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда она переехала из Франции и стала министром иностранных дел Грузии, она приезжала в Москву, я приезжал в Тбилиси. Именно с ней мы вели и успешно завершили переговоры о выводе из Грузии двух остававшихся российских военных баз. Эта договорённость была в дальнейшем одобрена президентами Путиным и Саакашвили. Упомяну один интересный момент, который показывает, насколько договороспособны стороны и насколько стороны были в то время реально заинтересованы в сохранении добрых отношений. ... Частью этой договорённости было обоюдное согласие создать на территории одной из этих бывших баз, или рядом с их территорией, российско-грузинский антитеррористический центр. Предполагалось, что в нём будут работать три десятка россиян и пара сотен грузинских специалистов. Это был символ нашего партнёрства: мы выводим базы, которые утратили какую-либо актуальность для российско-грузинских отношений, но поскольку терроризм наш общий враг (там Панкисское ущелье и в целом регионе были неспокойные события) - мы договорились такой центр создать. Мы подписали, базы были выведены, а грузинская сторона просто отказалась от своих собственных решений по созданию такого грузино-российского антитеррористического центра. Думаю, что если бы тогда было бы проявлено всё-таки уважение к достигнутым договорённостям, это могло бы изменить дальнейший ход событий. Это было бы жестом, который создавал бы базу для доверия, для сотрудничества в очень чувствительной сфере. Это всегда помогает сближению», - отметил Лавров.
Он также заявил, что внимательно следит за заявлениями грузинских руководителей, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.
Партия Макрона «Вперёд, Республика!» лишилась 17 депутатов
Партия президента Франции Эммануэля Макрона утратила абсолютное большинство мест в Национальном собрании, нижней палате парламента. 17 депутатов президентской партии "Вперёд, Республика!" вышли из неё и создали парламентскую группу "Экология, демократия, солидарность". Её возглавил Матьё Орфелен.
Во франкции президентской партии в парламенте осталось 288 депутатов, прошлом году их было 314. Как сообщает "Евроньюс", для абсолютного большинства сторонникам Макрона не хватает одного депутата. Вероятно, такое положение вряд ли скажется при голосовании по ключевым вопросам: Макрон пользуется надёжной поддержкой депутатов центристского "Демократического движения", фракцию которого образуют 46 депутатов.
Выход из партии Макрона 17 человек, вероятно, означает, что популярность главы государства падает. Этому в немалой мере содействовало в последние два года скандальное поведение одного из охранников президента, а позднее - массовые протесты движения "жёлтых жилетов" и предложенный правительством проект пенсионной реформы. Эпидемия коронавируса и ограничительные меры властей также не прибавили популярности Эммануэлю Макрон.
Как отмечается в публикации "Евроньюс", борьба с инфекцией способствовала росту популярности премьер-министра Эдуара Филиппа, что подтверждается социологическими опросами проведёнными в мае.
Bloomberg прогнозирует падение ВВП России во втором квартале на 16%
Валовой внутренний продукт России во втором квартале 2020 года может сократиться на 16 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таков прогноз агентства Bloomberg на основании данных о российской экономике в апреле, предоставленных Министерством финансов России. Минфин опубликовал данные о доходах и расходах бюджета в апреле.
Аналитики Bloomberg отмечают, что введённые в России карантинные меры серьёзно ограничили экономическую активность. По оценкам агентства, в апреле экономика сократилась на четверть. Bloomberg, в частности, указывает на спад продаж автомобилей в апреле на 72 процента.
Bloomberg считает, что последствия эпидемии будут для российской экономики более серьезными, чем во время мирового финансового кризиса. Источник "Интерфакса" ранее рассказал, что в Минэкономразвития России прогнозируют сокращение экономики во втором квартале не менее чем на 9,5 процента.
По итогам всего 2020 года Банк России прогнозирует падение ВВП России на 6 процентов. Агентство Fitch прогнозирует падение на 3,3 процента, Moody's на 5,5 процента.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 707
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 707. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Согласно этой же информации, 456 инфицированных уже выздоровели. В режиме карантина находится 4914 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 340. От коронавируса в Грузии скончались 12 человек.
Как сообщает Общественный вещатель Грузии, все пять новых случаев инфицирования связаны с селом Мушевани Болнисского района. Источник их инфицирования известен. Всего в кластере села Мушевани зафиксировано 50 случаев коронавируса.
С 25 апреля в этом поселении действует строгий карантинный режим. В лабораторию были отправлены 145 образцов биоматериала. Среди них 130 образцов из села Мушевани и 15 из города Болниси. В настоящее время в Болниси зарегистрировано 156 подтвержденных случаев заболевания, 66 пациентов выздоровели, трое умерли.
Сегодня в селе Мушевани продолжили брать образцы биоматериала у населения и 88 образцов уже отправлены в лабораторию.
Коронавирус повторно подтвердился у выздоровевшего мужчины, выписанного из Сачхерского медцентра
В Сачхерский медицинский центр помещен один пациент с диагностированным коронавирусом. По словам директора центра Михаила Камушадзе, пациент – молодой мужчина, поступивший в клинику несколько дней назад. Как заявил Камушадзе, состояние пациента удовлетворительное, передает «ИнтерпрессНьюс».
Глава управления Имеретии центра контроля заболеваний Гоча Гиоргадзе заявляет, что пациент две недели назад лечился в Сачхерском медицинском центре от кронавируса, в результате лечения тестирование у него вирус не выявило. После этого мужчину выписали из клиники и перевели в самоизоляцию на две недели.
За этот период у пациента появились симптомы, характерные для коронавируса. В результате исследования в клинике у него вновь подтвердился коронавирус.
Баграт Боджгуа назначен и.о. главы администрации Гудаутского района
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
СМИ публикуют биографию Баграта Боджгуа . Он родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны. В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия. В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся в Абхазию. «В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района. С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района. Женат. Отец троих детей», - указано в биографии.
В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза
Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание.
"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", - пояснили в учреждении. На какое время введён запрет - неясно.
Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции - пишет Север.Реалии.
По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели - 2272 человека.
- В последние дни резкого роста числа новых инфицированных в Петербурге по официальным данным не наблюдается, их число колеблется от 400 до 450. В связи с этим неясно, что имеется в виду под "ухудшением эпидемиологической обстановки".
- Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях заявлял, что, помимо коронавирусной инфекции, в городе многие болеют так называемой внебольничной пневмонией, причём число смертей от пневмонии в несколько раз больше, чем подтверждённых случаев смерти от COVID-19. Такая же ситуация и в ряде других регионов, наиболее известен пример Дагестана.
- В Москве на время так называемого режима самоизоляции закрыт доступ на кладбища, однако на участие в похоронах этот запрет не распространяется.
Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухуми
И. о. главы администрации Сухуми Беслан Эшба сегодня представил коллективу нового заместителя – Автандила Сурманидзе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве, ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Надеюсь, у нас будет слаженная, эффективная работа. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будет знать, кто за какое направление из заместителей будет отвечать и курировать», - сказал Беслан Эшба.
Автандил Сурманидзе поблагодарил главу администрации за оказанное доверие.
«Я многих знаю в Администрации, работал вместе с вами. Если все структуры будут слаженно работать, это будет на пользу городу. Сухум должен быть комфортным для жителей. Надеюсь, что я оправдаю оказанное мне доверие», - сказал Сурманидзе.
Пресс-служба публикует биографию Сурманидзе. Он родился 11 ноября 1967 года. В 1984 году окончил московскую школу №2. В 1986-1988 гг. – проходил службу в рядах Советской армии.
«Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте в составе группы «Каскад». В 1999 году окончил Башкирский государственный университет, специальность «юрист». В 2008 году принимал активное участие в освобождении Кодорского ущелья. С 2010 по 2014 гг. – начальник домоуправления №1 при Администрации Сухума», - указано в сообщении.
Путин отверг предложение Армении и Беларуси по цене на газ
Президент России Владимир Путин отклонил предложение Армении и Беларуси установить единый тариф на газ.
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Путин отметил, что считает, что единый тариф может применяться только на едином рынке.
Открывая встречу, президент Беларуси Александр Лукашенко вновь коснулся цены на газ, подчеркнув, что по этому вопросу они не могут прийти к взаимоприемлемому решению уже на протяжении нескольких лет, в то время как актуальность вопроса растет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассказал об общем подходе к единому рынку на энергоносители и ценообразованию в ЕАЭС.
Между тем, Владимир Путин возразил, что единый тариф может быть реализован только на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.
«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут. Мы об этом с вами очень хорошо знаем. А пока цены должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты, инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», - заявил президент РФ.
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