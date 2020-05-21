Выходим из ЧП, но «учимся жить с коронавирусом»

Режим ЧП, в котором Грузия прожила два месяца, подходит к концу. С 23 мая будут отменены определенные ограничения, введенные в рамках режима.

Действие ЧП закончится завтра в 12 часов ночи. Уже в полночь можно будет выйти на улицу, не нарушив при этом комендантский час. Ранее был отменен запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов и строгий карантин в ряде «красных зон». Разрешение возобновить работу получили стоматологические клиники, салоны красоты, магазины (кроме тех, которые торгуют одеждой и обувью), а также производства всех типов.

«Мы все хорошо понимаем, что крайне важно вернуться к нормальной жизни – как в экономическом, так и в социальном смысле, и сделать это осторожно, эффективно и осознанно. Поэтому правительство приняло решение не продолжать чрезвычайное положение и комендантский час. Впрочем, вирус никуда не уходил, и мы все должны понимать, что о периоде борьбы, который у нас впереди, никому в мире ничего доподлинно не известно», – заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария.

Из ограничений, которые пока остаются в силе, – запрет на передвижение общественного транспорта, обязательное ношение масок в закрытых пространствах и правила перевозки пассажиров в автомобилях – в машине должно находиться не более трех человек, а оба пассажира должны сидеть на заднем сидении.

Когда будет отменен, вероятно, наиболее ощутимый запрет, касающийся общественного транспорта, – власти пока ничего конкретного не заявляют и ссылаются на эпидемиологов. Последние, в свою очередь, также не спешат вносить в дело ясность:

«Запрос на общественный транспорт высок. Я могу подтвердить, что на эту тему ведется дискуссия. Это, конечно, может произойти (отмена запрета) не завтра или послезавтра, но решение будет принято скоро: когда и по каким правилам возобновит работу общественный транспорт», – заявил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его словам, слогану, который действовал с начала пандемии, – «Оставайтесь дома», постепенно на смену придет другой: «Учимся жить с коронавирусом». Это означает, что часть тех корректив, которые коронавирус уже внес в жизнь, сохранится: маски в закрытых помещениях, к примеру, сказал Гамкрелидзе, придется носить еще очень долго.

В то же время его заместитель – Паата Имнадзе признал, что поначалу грузинские эпидемиологи немного недооценили эффективность масок:

«Мы действительно говорили, что рекомендация носить маски относилась к больным, а не к здоровым людям. Но были проведены соответствующие исследования – в США, Южной Корее, Китае. Вы знаете, что одна из коварных черт этого заболевания заключается в том, что симптомы могут быть минимальны – настолько незаметны, что, если хорошо не расспросить человека, он иногда и не может их вспомнить – один раз поднялась температура, пару раз кашлянул, почувствовал недомогание… Так вот, когда такой человек ходит в маске, – это на 70% гарантирует, что он не распространит инфекцию. Но исследования показали, что если в то же время и здоровый человек, находящийся рядом, будет тоже в маске, – тогда защита возрастает до 95%».

Как долго продлится жизнь по правилам коронавируса – сказать сложно. Глава департамента заразных заболеваний Центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили полагает, что в ближайшем будущем перспективы начнут вырисовываться четче:

«Делать прогнозы – дело неблагодарное. Но это заболевание по всем своим показателям очень похоже на типичную респираторную инфекцию. Механизм распространения у него такой же, как у других респираторных вирусов, а эти вирусы в зимний период всегда усиливаются. Другие известные нам пандемии гриппа никогда не завершались после одного сезона. Все это дает основания полагать, что может последовать вторая волна, третья… Посмотрим, как будет развиваться ситуация в разных странах во время текущего летне-осеннего сезона. За это время данные накопятся, я полагаю, и, соответственно, будут разработаны планы по подготовке на короткую или дальнюю перспективу».

В общей сложности в Грузии на сегодняшний день выявлен 721 случай инфицирования коронавирусом. В режиме карантина находится 3614 человек, под стационарным наблюдением – 316, летальных случаев – 12, а количество выздоровевших – 485.