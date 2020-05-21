Где найдет свою нишу Вано Мерабишвили?

Есть ли место в грузинской политике для экс-премьера Грузии Вано Мерабишвили? Сам он неоднократно заявлял, что планирует продолжить карьеру, однако до сих пор не сообщал, в составе какой политической силы. Его бывшие однопартийцы тем временем выдвигают теории на этот счет.

Вот уже третий месяц как экс-премьер-министр и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили подогревает интригу вокруг своих планов на будущее. «Я буду политической фигурой», – заявлял он ранее, однако уточнить, от какой партии именно, не посчитал нужным. Сказал лишь, что не будет метить на высокие посты и желает лишь одного – смены правительства. В рядах какого политического объединения он планирует продолжить борьбу против действующих властей, Мерабишвили не конкретизирует и по сей день.

Завесу тайны, возможно, необдуманно приоткрыл вчера генсек «Европейской Грузии» Гиги Угулава в эфире передачи «360 градусов» на канале «Палитраньюс». Ведущая программы спросила у бывшего однопартийца Мерабишвили, знает ли он о политических планах последнего, на что Угулава ответил:

«Он будет в «Национальном движении», в итоге, в какой форме и как – это дело «Нацдвижения». Мы с ним были друзьями еще до «Революции роз», с 88-го дружим, но дружба – это совершенно другое».

«Кстати, эта информация прозвучала впервые, поскольку сам Мерабишвили до сих пор не говорил о своих планах», – перебила его ведущая. На что Угулава ответил: «Я что – раскрыл какую-то тайну? Думал, что это и так всем понятно».

В то же время самим представителям «Национального движения» это не совсем понятно. Член политсовета этой партии Тинатин Бокучава утверждает, что до сих пор о включении Мерабишвили в ряды ее политического объединения речи не было:

«Я считаю, что в первую очередь очень важно, чтобы человек, о котором идет речь, сам сделал подобные заявления, если у него есть конкретные планы. Пока он о таковых не говорил. Я, в свою очередь, могу вас заверить, что политсовет «Единого национального движения», главный орган по принятию решений, членом которого я являюсь, не рассматривал этого вопроса. Личные настроения, естественно, важны, но не являются решающим фактором (при принятии решений), тем более, когда партия не зависит лишь от одно человека. Если этот вопрос когда-нибудь будет выдвинут на голосование, вы узнаете об этом».

Между тем некоторые члены партии, в том числе и Ника Мелия, считают, что Мерабишвили мог бы значительно повысить шансы партии на предстоящих выборах. Мерабишвили вполне может одержать победу в своем родном Ахалцихе, делится мнением на своей страничке в соцсети Facebook Мелия:

«Я даже не знал (лично) Мерабишвили, только раз видел его до ареста, а познакомился с ним уже после его освобождения. До того я не раз бывал в Самцхе-Джавахети и хорошо знаю местных избирателей и их отношение к Вано Мерабишвили. Именно избиратели решают, кому можно включаться в политические процессы, а кому нет. Мерабишвили провел в заключении почти столько же лет, сколько и во власти. Многие изменили свое мнение в отношении него, для некоторых он неприемлем, для других – наоборот. И если Мерабишвили решит избираться в Самцхе-Джавахети, в регионе, который находится сейчас в руках мафиози Энзела Мкояна (член «Грузинской мечты»), который вечно бегает с оружием в руках, не думаю, что это его (Мерабишвили) решение пагубно скажется на государстве или оппозиции… Я думаю, Вано Мерабишвили одержит уверенную победу в Самцхе-Джавахети».

Между тем в правящей партии Мерабишвили вовсе не считают угрозой, напротив, он – залог безусловного поражения оппозиции на выборах, намекнул сегодня Ираклий Кобахидзе в интервью грузинским СМИ:

«Вы знаете наш девиз – больше Вано для оппозиции. Чем больше таких Вано они представят в разных партиях, тем лучше. Остальное нас вообще не интересует. У них, и так и эдак, – ни в какой форме нет шансов на успех», – цитирует Кобахидзе информационное интернет-агентство interpressnews.

Не считает Мерабишвили весомой политической фигурой и политолог Торнике Шарашенидзе:

«Наверное, его не очень хотят видеть в «Европейской Грузии», и это означает, что ему нечего привнести. У него отсутствует политический капитал. Так бывает, повлияло на это время, проведенное в тюрьме. Человек в таких случаях теряется из виду, теряет свои влияние и вес. Скорее всего, он еще пользуется симпатией у рядовых полицейских, но это не отразится на политических реалиях».

Однако не все так считают. Член несудейского корпуса Совета юстиции Анна Долидзе, к примеру, в соцсети Facebook высказала такое мнение: Мерабишвили остается хранителем все еще неразглашенной информации о бывших властях. В оппозиции ее хотели бы утаить, в действующем правительстве – заполучить, соответственно, он представляет большую угрозу для многих политиков, считает Долидзе.