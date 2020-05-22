Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания протестировали на коронавирус после поездки в Москву. Об этом сообщил глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия.

По его словам, протестировали и членов делегации Бжания – министров экономики и финансов.

«Они находились в жестких условиях изоляции, и по возвращению очень строго соблюдался режим самоизоляции президентом, могу это подтвердить. Все сроки, которые были положены для того, чтобы эти мероприятия проводились, соблюдались. И, соответственно, никаких симптомов, там и результаты все отрицательные. Троих тестировали», – заявил Цахнакия.

Глава ведомства напомнил, что за весь период на территории Абхазии зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, из которых один скончался.

«Сейчас стабильная эпидситуация, хотя мы фактически ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из РФ. Все они были направлены в соответствующие обсервационные учреждения, где проходили карантин 14 дней и в положенные сроки были обследованы. Было выявлено 16 инфицированных курсантов», – проинформировал Цахнакия.

Он отметил, что обследование также проходят сотрудники минздрава – медработники, которые непосредственно контактировали с больным. Они должны либо оставаться в течение 14 дней в стационаре, либо находиться на самоизоляции дома.

«Расслабляться нам рано, поскольку пандемия еще не завершилась и не завершится в ближайшее время. В ближайшей к нам Российской Федерации имеет место рост числа заболевших, хотя по некоторым регионам отмечается и снижение. Риск дальнейшего завоза на территорию республики существует», – подчеркнул он. Комментарий Цахнакия публикует «Нужная газета».