Столтенберг: Россия нарушала Договор по открытому небу вблизи границы с Грузией

Страны НАТО сегодня обсудили Договор по открытому небу, - говорится в заявлении Генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг отметил, что Россия нарушала Договор, в том числе у границ с Грузией.

«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полеты, что несовместимо с положениями Договора, включая ограничения на полеты над Калининградской областью и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией. Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.

Соединенные Штаты заявляли о том, что Россия нарушает Договор, и сейчас объявили о своем намерении выйти через шесть месяцев, в соответствии с положениями Договора. США заявили, что могут, однако, пересмотреть свое решение о выходе, если Россия вернется к полному соблюдению. Страны НАТО взаимодействуют с Россией, чтобы добиться от России возвращения к соблюдению Договора в кратчайшие возможные сроки.

Страны НАТО продолжат отстаивать, поддерживать и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве ключевых элементов нашей безопасности. Кроме того, страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков», - сказано в заявлении.

О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.

В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.