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Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи, сообщает газета Dawn.
Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи накануне днем, 22 мая, и упал на жилые дома. На борту находились 99 человек - в том числе 8 членов экипажа. До сих пор неизвестно, сколько из погибших - жители домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются.
При крушении выжили два пассажира, они находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось о трех выживших.
- Причины катастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолет дважды заходил на посадку перед крушением. Местные СМИ опубликовали запись, разговора пилота гражданского самолёта с авиадиспетчером, на котором он сообщает о об отказе двигателей, - передает Би-би-си. Предположительно, речь идет о переговорах с экипажем разбившегося самолета.
- Разбившемуся лайнеру около 16 лет, он был во флоте Pakistan International Airlines с 2014 года, а до этого его использовала китайская China Eastern Airlines.
Другие новости дня
За сутки в Грузии выявлено пять новых случаев COVID-19, выздоровели 13 пациентов
В Грузии за сутки выявили пять новых случаев инфицирования коронавирусом – общее число установленных по стране фактов увеличилось до 728. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
Число выздоровевших пациентов с пятницы увеличилось на 13 и сейчас составляет 508 – это почти 70% от всех случаев COVID-19, зафиксированных по стране с 26 февраля.
Активными остаются 208 случаев. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 259 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 323.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% — в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.
С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии решило отменить чрезвычайное положение, действовавшее два месяца, и комендантский час с 23 мая. Тем не менее, в стране все еще продолжает действовать множество ограничений.
Европейские страны остаются в Договоре по открытому небу
Франция и еще десять европейских стран заявили о намерении выполнять условия Договора по открытому небу, несмотря на объявленное президентом Трампом решение выйти из этого договора.
«Мы продолжим применять положения договора, который обладает очевидной ценностью [...] для нашей общей безопасности», - говорится в коммюнике. Его подписали представители министерств иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Чехии и Швеции. Они выразили сожаление в связи с намерением США выйти из Договора и отметили, что решение США вступит в силу через шесть месяцев.
Европейские союзники назвали Договор по открытому небу важным элементом доверия между странами-участницами. Вместе с тем, они заявили, что разделяют опасения Вашингтона относительно выполнения Российской Федерацией положений договора, сообщило Международное французское радио.
В четверг президент США Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Договор позволяет подписавшим его странам совершать наблюдательные полеты над чужой территорией и проводить аэрофотосъемку. В Вашингтоне заявляют, что Россия использует данные, полученные во время инспекций, для наведения своего высокоточного оружия.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отвергают претензии США и имеет к Вашингтону свои претензии относительно соблюдения Договора американской стороной.
В Абхазии подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом. По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 69 человек.
Все инфицированные являются курсантами, они будут отправлены в Гудаутскую ЦРБ.
28 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 24 человека - по линии Минобороны и 4 курсанта от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале будут проходить лечение 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент скончался.
Столтенберг: Россия нарушала Договор по открытому небу вблизи границы с Грузией
Страны НАТО сегодня обсудили Договор по открытому небу, - говорится в заявлении Генсека Альянса Йенса Столтенберга.
Столтенберг отметил, что Россия нарушала Договор, в том числе у границ с Грузией.
«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полеты, что несовместимо с положениями Договора, включая ограничения на полеты над Калининградской областью и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией. Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению.
Соединенные Штаты заявляли о том, что Россия нарушает Договор, и сейчас объявили о своем намерении выйти через шесть месяцев, в соответствии с положениями Договора. США заявили, что могут, однако, пересмотреть свое решение о выходе, если Россия вернется к полному соблюдению. Страны НАТО взаимодействуют с Россией, чтобы добиться от России возвращения к соблюдению Договора в кратчайшие возможные сроки.
Страны НАТО продолжат отстаивать, поддерживать и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве ключевых элементов нашей безопасности. Кроме того, страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков», - сказано в заявлении.
О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
Украинская полиция завершила расследование исполнения убийства журналиста Павла Шеремета
Украинская полиция завершила расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет издание “Грати” со ссылкой на извещение, направленное защитникам подозреваемых.
Белорусский журналист, долгое время работавший в России и на Украине, был убит в Киеве в июле 2016 года. По подозрению в исполнении покушения на него были арестованы волонтёр в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь — пособницей, сообщила накануне “Украинская правда”.
Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в республике и привлечение внимание к националистическим идеям исполнителей.
Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока.
- 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать "серьёзные кадровые выводы" в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несёт ответственность за расследование дела как глава государства.
Парламент Грузии в третьем чтении утвердил законопроект об ограничениях
Правительство Грузии сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Проект изменений в закон «Об общественном здоровье» парламент Грузии утвердил в третьем чтении (его поддержал 81 депутат).
Следует отметить, что эти изменения в третьем чтении были утверждены в измененном варианте. Изначально в инициированном варианте не указывалось, что карантинные мероприятия могут осуществляться лишь временно, а не бессрочно. Так, в переходное положение утвержденного в третьем чтении законопроекта было записано, что проведение ограничительных мероприятий будет возможно до 15 июля 2020 года.
Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.
Инициаторами законопроекта являются: Дмитрий Хундадзе, Илья Накашидзе, Владимир Кахадзе, Зураб Хачидзе, Коба Накаидзе и Дмитрий Мхеидзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
США осудили КНР из-за нового законопроекта о нацбезопасности Гонконга
Соединённые Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности в автономии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, то действия Пекина могут повлиять на оценку статуса Гонконга со стороны Вашингтона.
Накануне закон о национальной безопасности автономии был внесён в повестку Всекитайского собрания народных представителей. Ежегодная сессия открылась в пятницу, 22 мая в Пекине. По словам Помпео этот шаг идёт вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Вашингтон призвал Пекин пересмотреть своё решение. Американские СМИ пишут, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции в отношении Китая в случае утверждения документа.
Агентство Reuters в свою очередь пишет, что новый закон о нацбезопасности может стать поводом для создания в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам.
О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. С сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19.
- Летом прошлого года власти пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией.
- После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. Первый приговор по статье о массовых беспорядках был вынесен в середине мая. 21-летний Син Ка-Хо получил четыре года тюрьмы. Пока что это самый суровый вердикт в деле о протестах.
- В начале 2020 года на фоне пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер протесты прекратились. Однако наблюдатели отмечают, что предстоящим летом акции могут возобновиться с новой силой.
Аслана Бжания протестировали на коронавирус после поездки в Москву
Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания протестировали на коронавирус после поездки в Москву. Об этом сообщил глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия.
По его словам, протестировали и членов делегации Бжания – министров экономики и финансов.
«Они находились в жестких условиях изоляции, и по возвращению очень строго соблюдался режим самоизоляции президентом, могу это подтвердить. Все сроки, которые были положены для того, чтобы эти мероприятия проводились, соблюдались. И, соответственно, никаких симптомов, там и результаты все отрицательные. Троих тестировали», – заявил Цахнакия.
Глава ведомства напомнил, что за весь период на территории Абхазии зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, из которых один скончался.
«Сейчас стабильная эпидситуация, хотя мы фактически ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из РФ. Все они были направлены в соответствующие обсервационные учреждения, где проходили карантин 14 дней и в положенные сроки были обследованы. Было выявлено 16 инфицированных курсантов», – проинформировал Цахнакия.
Он отметил, что обследование также проходят сотрудники минздрава – медработники, которые непосредственно контактировали с больным. Они должны либо оставаться в течение 14 дней в стационаре, либо находиться на самоизоляции дома.
«Расслабляться нам рано, поскольку пандемия еще не завершилась и не завершится в ближайшее время. В ближайшей к нам Российской Федерации имеет место рост числа заболевших, хотя по некоторым регионам отмечается и снижение. Риск дальнейшего завоза на территорию республики существует», – подчеркнул он. Комментарий Цахнакия публикует «Нужная газета».
В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома
В Пакистане неподалёку от аэропорта Карачи потерпел крушение пассажирский самолёт "Пакистанских международных авиалиний".
Reuters пишет, что на борту находились 107 человек - 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
По данным местных СМИ, Airbus A320 выполнял рейс в Карачи из города Лахор. Он разбился примерно за минуту до посадки.
Geo.tv сообщает, что в районе падения самолёта повреждены несколько жилых домов. На место крушения выдвинулись пакистанские военные и спецслужбы.
Министр здравоохранения Армении усомнился в грузинской статистике по коронавирусу
Глава Минздрава Армении Арсен Торосян усомнился в грузинской статистике по коронавирусу.
«Информация к размышлению: когда мы тестируем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус. Так можно ли считать, что в Грузии действительно в день выявляется 1-2 случая коронавируса, или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику?», - заявил министр.
Как сообщает Arminfo, Торосян озвучил несколько вопросов: применялись ли в Грузии во всех случаях тестирования ПЦР-тесты, или же речь идет о быстрых тестах, которые в Армении практически не используются в связи с их низким уровнем точности; проходят ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ; входят ли в статистику по коронавирусу лица, которые скончались от пневмонии, имея при этом диагностированный COVID-19?
Он также заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской.
«Грузинская здравоохранительная и противоэпидемиологическая системы значительно отличаются от армянской, причем не в хорошем смысле. Наша более сильная, и это факт», - заявил он.
Он задался вопросом и касательно того, удастся ли Грузии, а также другим странам, сохранить нынешние показатели в условиях туристического потока.
- В Армении было подтверждено 5928 случаев коронавируса, выздоровели 2874 человека, скончались 74.
- В Грузии было выявлено 723 случая коронавируса, 495 вылечились, скончались 12.
Умерла автор проекта телеканала «Настоящее время» Любовь Земцова
Участник съёмочной группы документального проекта "Неизвестная Беларусь" телеканала "Настоящее время" Любовь Земцова умерла в больнице. 14 мая журналисты попали в аварию по дороге из Гомеля в Минск. В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе. Двое других участников проекта - звукорежиссёр Максим Гавриленко и продюсер Владимир Михайловский - скончались на месте.
В течение недели врачи боролись за жизнь Земцовой, однако она скончалась, не приходя в сознание.
В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.
Любовь Земцова – молодой белорусский документалист, одна из авторов проекта "Неизвестная Беларусь". Она окончила школу Wajda School Doc Pro в Варшаве. Её фильмы участвовали в таких кинофестивалях, как Astra Film Festival, "Артдокфест", Watch Docs Belarus и других. 14 мая, в день аварии, у Любови Земцовой был день рождения.
"Неизвестная Беларусь" – новая программа "Настоящего времени". В эфир вышло четыре эпизода.
Кетеван Цихелашвили покидает пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия
Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили покидает пост.
Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, Цихелашвили станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
В пресс-службе госминистра уточнили, что Цихелашвили продолжает работу до 15 июня.
Давид Залкалиани сообщил и о других кадровых перестановках. Пост постоянного представителя Грузии в НАТО займёт бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе, а руководить представительством в Женеве будет Александр Маисурадзе.
Заместителем главы МИД станет дипломат Владимир Константиниди, спикером министерства – Мариам Нарчемашвили.
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли по официальным данным 3249 человек.
За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных – это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 326 448, сообщает оперативный штаб.
Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек, а общее число выздоровевших почти достигло 100 тысяч.
Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве - около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт других регионов.
Карантинные меры в связи с инфекцией в России начали вводить в конце марта. 11 мая президент Владимир Путин заявил, что регионы могут начать принимать решения об ослаблении так называемого режима самоизоляции. В Москве этот режим сейчас продлён до 31 мая.
Цирк, политический маскарад, третий фронт – Гахария о действиях оппозиции
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство борется с пандемией коронавируса на двух фронтах – здоровья и экономики. Оппозиция же, по его словам, накануне открыла третий фронт. Гахария назвал действия оппонентов цирком и политическим маскарадом.
«Вчера мы обнаружили, что открыт новый фронт – политический. Этот политический маскарад ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан», – отметил Гахария.
Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Оппозиция выступала против изменений, заявляя о неконституционности законопроекта.
В правящей партии к вечеру объявили, что у ограничений будет временный характер и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.
- Чрезвычайное положение и комендантский час в Грузии отменят после 22 мая. Часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, остаётся в силе.
Похищенных с судна у берегов Нигерии грузинских моряков освободили
Пираты освободили похищенных у берегов Нигерии моряков. Среди них – девять граждан Грузии и один гражданин Украины.
Как сообщил родственник одного из моряков, они находятся в безопасном месте и проходят медицинское обследование.
Переговоры об освобождении моряков вела специальная группа, нанятая компанией–владельцем судна. Другие подробности пока не сообщаются.
Запрет на передвижение более трёх человек в машине будет действовать в Грузии лишь для такси
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что снимается ограничение на передвижение автотранспортными средствами более трех человек. Запрет будет действовать лишь для такси.
По словам премьер-министра, чрезвычайное положение и комендантский час не продлят после 22 мая, но часть ограничений остаётся в силе.
«Отмена чрезвычайного положения не означает, что всё хорошо и пандемия побеждена», - заявил Гахария на заседании межведомственного координационного совета.
Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения.
За сутки в Армении выявили 322 новых случая коронавируса, 4 пациента скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 322, в общем составив 5928. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 293 и сейчас составляет 2874.
За сутки от COVID-19 скончались еще четыре пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 74.
С начала эпидемии коронавируса нового типа 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2952, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 47654.
В Грузии 2 новых случая коронавируса, 10 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 724.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 495. Умерли 12 пациентов.
В карантине находятся 3614 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 316.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 34 подтверждённых случаев коронавируса. Пять пациентов выздоровели. Коронавирус также выявили у российского военнослужащего.
- В самопровозглашенной республике Абхазия общее число выявленных случаев коронавируса составляет 25, из них шесть человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
СМИ: США и Россия готовы говорить об ограничении ядерных арсеналов
Представители США и России планируют встретиться для обсуждения американского предложения о заключении масштабного договора об ограничении ядерных арсеналов, участником которого, по мнению Вашингтона, должен стать Китай, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Встреча между специальным представителем президента Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым знаменует собой первую официальную попытку администрации Трампа начать переговоры о подготовке договора, который может заменить договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале будущего года. Встреча, по-видимому, пройдет в Вене, сейчас завершается работа над ее повесткой. "Мы согласились, что как только представится возможность, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы соберемся для переговоров", - сообщил непоименованный американский представитель.
Согласно американскому источнику, Соединенные Штаты будут настаивать на заключении трехстороннего договора с участием Китая, несмотря на однозначный отказ Пекина от участия в переговорах об ограничении ядерных вооружений. Маршалл Биллингсли, как сообщает газета Wall Street Journal довел до сведения российской стороны, что США ожидают, что Москва убедит Пекин в необходимости присоединиться к переговорам. В качестве инструмента убеждения могут использоваться дипломатическое и экономическое давление.
Вашингтон также хочет, чтобы объектом договора стали все ядерные боезаряды, в том числе тактические и находящиеся на долгосрочном хранении.
Действие Договора СНВ-3 может быть продлено на пять лет. Вашингтон готов пойти на такое продление в случае начала серьезных трехсторонних переговоров, у которых будет шанс завершиться успехом.
Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин выхода США из Договора по открытому небу
В США назвали причины выхода из Договора по открытому небу. Среди них – российский запрет на полёты близ самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
«Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами - Абхазией и Южной Осетией, тем самым пытаясь «продвинуть» ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами», - сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу
США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом в разговоре с прессой в Вашингтоне заявил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен завтра, 22 мая, сообщить России о выходе Вашингтона из соглашения. Позднее эту информацию подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео.
Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Участниками договора являются 34 государства. Они могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности. Выйти из договора может любая страна, за полгода уведомив остальных участников.
По словам собеседников газеты The New York Times, выход США из соглашения может говорить о нежелании продлевать в 2021 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в октябре прошлого года. Однако окончательного решения Вашингтон тогда не принял.
За прошедшие сутки в Абхазии тест на коронавирус прошли 62 человека
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, сегодня, 21 мая, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 62 человек, и у всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
28 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 9 человек - по линии Минобороны и 19 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
- На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, трое сегодня были выписаны, двое из них военные курсанты, один – житель города Гудаута. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент скончался.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект об ограничениях
Правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения - парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье» (80 голосов - за, 3 – против).
Законодательные изменения не поддержали ни оппозиция, ни независимые депутаты. По их оценке, данный законопроект неконституционен и сводит роль парламента к минимуму. Парламентское большинство же заявляет, что единственной целью этих изменений является защита безопасности здоровья общества.
Следует отметить, что перед голосованием член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции, чтобы ограничительные мероприятия, предусмотренные в законопроекте, были временными, и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.
Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.
Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии
Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Агентство dpa обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 18 мая потерял контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи.
С 2011 года в Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, на стороне которого выступает Хафтар. С весны 2019 года он пытается захватить Триполи.
Анкара официально поддерживает правительство Сараджа. Считается, что Москва выступает в поддержку Хафтара. Различные источники утверждают также, что в стране на стороне Ливийской национальной армии воюет более тысячи наемников российской «частной военной компании Вагнера». О присутствии в Ливии российских наемников говорили как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.
Россия отрицает какое-либо военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».
Тем временем, по информации источников агентства Bloomberg, не менее восьми российских военных самолетов прибыли в Ливию с российской военной базы «Хмеймим» в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала. Источники турецкого агентства Anadolu утверждают, что сейчас армия Хафтара занимается самой крупной операцией в истории Ливии против турецкой армии.
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