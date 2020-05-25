В Армении за сутки выявили 452 новых случая коронавируса, 6 пациентов скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 452, в общем составив 7113. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 81 и сейчас составляет 3145.

За сутки от COVID-19 скончались еще 6 пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 87.

С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3842, а общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 51594.

Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал на своей странице в Facebook, что из 186 реанимационных коек, доступных для лечения коронавирусной болезни, 154 в настоящее время заняты, и только 32 свободны.

Министр отметил, что на данный момент состояние 230 больных COVID-19 оценивается как тяжелое, а 52-х как крайне тяжелое.