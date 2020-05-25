В Минздраве Грузии планируют обсудить с Арсеном Торосяном его заявления

Премьер-министр Михаил Мишустин настоятельно рекомендовал россиянам "воздержаться" от туристических поездок за границу и проведения там отпуска. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была завезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", – сказал российский премьер. Он также предупредил, что "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену".

"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного ввоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину", – сказал Мишустин. Он настоятельно посоветовал жителям России "провести отпуск в своей стране".

Россия с 30 марта полностью закрыла границы на въезд и выезд. Когда будут сняты эти ограничения, власти пока не говорят. В то же время страны ЕС и другие страны, где пандемия коронавируса началась раньше, уже постепенно снимают ограничения на въезд. В большинстве стран ЕС, по прогнозам, границы для въезда жителей Евросоюза могут быть открыты уже в июне-июле. Также о готовности принимать туристов из России уже объявила Турция.

В России эпидемия на спад пока не идет. По данным на 25 мая, за последние сутки в России подтверждено 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, а общее число выявленных случаев заражения в стране превысило 353 тысячи человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает третье место в мире, пропустив вперед Бразилию (363,2 тысячи случаев) и США (1,64 миллиона случаев).

В конце апреля официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась на застрявших за границей из-за пандемии россиян. Чиновница назвала туризм "серьезнейшим, ответственнейшим и очень рисковым предприятием" и осудила путешественников, которые ездят в другие страны без денежных накоплений и в случае отмены рейсов просят российские власти вывезти их домой.

Несмотря на закрытые границы, несколько частных самолетов, которые российские медиа связывают с высокопоставленными кремлевскими чиновниками и топ-менеджерами российских компаний, недавно летало за границу. Частный самолет LX-MOW, который связывают с вице-премьером Игорем Шуваловым, летал в Австрию (австрийские власти утверждают, что на нем не было пассажиров). Самолет, которым пользуется глава "Роснефти" Игорь Сечин, также летал в Австрию, а джет, который связывают с Аркадием Ротенбергом, в начале мая летал в Латвию.