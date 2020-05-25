Захарова: заявление Зурабишвили оставляем на её совести

Контртеррористическое сотрудничество Москвы и Тбилиси не предполагало подключение НАТО, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«В 2005-2006 гг. создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не многостороннем контртеррористическом взаимодействии.

В подтверждение сошлюсь на два документа. Так, в совместном заявлении министров иностранных дел С.В.Лаврова и С.Зурабишвили от 30 мая 2005 г. говорится, что «Согласованная часть личного состава и материально-технических средств и инфраструктуры РВБ в Батуми будет использована в интересах создаваемого грузино-российского антитеррористического центра (ГРАТЦ), что будет оформлено отдельным документом». Кроме того, в подписанном 31 марта 2006 г. двустороннем соглашении «О сроках, о порядке временного функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии» в статье 20 зафиксирована следующая договоренность: «Стороны в ближайшее время завершат разработку и подготовят к подписанию соглашение о создании и функционировании Грузино-Российского антитеррористического центра, в соответствии с которым согласованная часть личного состава, материально-технических средств и инфраструктуры российской военной базы в Батуми будет использована в интересах указанного центра».

В этой связи заявление Президента Грузии С.Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности ГРАТЦ оставляем на ее совести», - отметила Захарова.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.

«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.