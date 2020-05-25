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Захарова: заявление Зурабишвили оставляем на её совести
Контртеррористическое сотрудничество Москвы и Тбилиси не предполагало подключение НАТО, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«В 2005-2006 гг. создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не многостороннем контртеррористическом взаимодействии.
В подтверждение сошлюсь на два документа. Так, в совместном заявлении министров иностранных дел С.В.Лаврова и С.Зурабишвили от 30 мая 2005 г. говорится, что «Согласованная часть личного состава и материально-технических средств и инфраструктуры РВБ в Батуми будет использована в интересах создаваемого грузино-российского антитеррористического центра (ГРАТЦ), что будет оформлено отдельным документом». Кроме того, в подписанном 31 марта 2006 г. двустороннем соглашении «О сроках, о порядке временного функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии» в статье 20 зафиксирована следующая договоренность: «Стороны в ближайшее время завершат разработку и подготовят к подписанию соглашение о создании и функционировании Грузино-Российского антитеррористического центра, в соответствии с которым согласованная часть личного состава, материально-технических средств и инфраструктуры российской военной базы в Батуми будет использована в интересах указанного центра».
В этой связи заявление Президента Грузии С.Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности ГРАТЦ оставляем на ее совести», - отметила Захарова.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.
«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.
Другие новости дня
В Тбилиси задержали представителя Лейбористской партии
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили задержан сегодня, 25 мая за неповиновение полиции, когда пытался помешать строительным работам в районе Варкетили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже несколько месяцев жители района, вместе с представителями НПО и оппозицией, протестуют против строительства многоэтажки, которое, по их словам, является незаконным и уничтожит единственную рекреационную зону в микрорайоне – сквер «Анас баги».
Как сообщает телекомпания Formula, Чхартишвили преградил путь грузовым автомобилям и пытался помешать заливке бетона, после чего последовала потасовка с рабочими. Оппозиционера задержали после того, как он не подчинился требованию полиции покинуть территорию.
Чхартишвили задержали по «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов», что наказывается штрафом в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 313 до 1,25 тысяч долларов США) или арестом до 15 суток.
Латвия готова к возобновлению авиасообщения с Грузией
Национальный авиаперевозчик Латвии Air Baltic готов возобновить авиасообщение с Грузией с первой декады июля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Грузинский министр провела онлайн-встречу с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом, на которой стороны детально обсудили вопрос возобновления авиасообщения и пришли к выводу о положительных перспективах его решения.
«Как со стороны Грузии, так и со стороны Латвии имеется готовность к восстановлению прямых рейсов. Сейчас главное, чтобы правительства двух стран очень быстро обменялись теми протоколами, согласно которым будут соблюдены меры безопасности в ходе перемещения людей», - заявила Турнава в ходе диалога с Линкайтсом. По информации Турнава, в восстановлении прямых авиарейсов Латвии с Грузией заинтересована и венгерская авиакомпания Wizzair, которая уже внесла заявку на восстановление полетов.
Грузия с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Спустя почти два месяца страна успешно справилась с эпидемией коронавируса и решила с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля - открыть свои границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени в стране возобновится сухопутное, железнодорожное и авиасообщение.
Одной из первых стран, выразивших готовность восстановить авиасообщение и обмен туристами с Грузией, стал Израиль. Такое же намерение высказали страны Балтии, ведутся переговоры с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами. К этому времени уже более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.
Правительство позиционирует Грузию как страну, где туристы могут отдыхать безопасно – их разместят в «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. В нескольких регионах Грузии за время эпидемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – это Кахетия, Гурия и Верхняя Аджария.
Мишустин предложил россиянам «воздержаться» от отпуска за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин настоятельно рекомендовал россиянам "воздержаться" от туристических поездок за границу и проведения там отпуска. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была завезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", – сказал российский премьер. Он также предупредил, что "за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену".
"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного ввоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину", – сказал Мишустин. Он настоятельно посоветовал жителям России "провести отпуск в своей стране".
Россия с 30 марта полностью закрыла границы на въезд и выезд. Когда будут сняты эти ограничения, власти пока не говорят. В то же время страны ЕС и другие страны, где пандемия коронавируса началась раньше, уже постепенно снимают ограничения на въезд. В большинстве стран ЕС, по прогнозам, границы для въезда жителей Евросоюза могут быть открыты уже в июне-июле. Также о готовности принимать туристов из России уже объявила Турция.
В России эпидемия на спад пока не идет. По данным на 25 мая, за последние сутки в России подтверждено 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, а общее число выявленных случаев заражения в стране превысило 353 тысячи человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает третье место в мире, пропустив вперед Бразилию (363,2 тысячи случаев) и США (1,64 миллиона случаев).
В конце апреля официальный представитель МИД Мария Захарова пожаловалась на застрявших за границей из-за пандемии россиян. Чиновница назвала туризм "серьезнейшим, ответственнейшим и очень рисковым предприятием" и осудила путешественников, которые ездят в другие страны без денежных накоплений и в случае отмены рейсов просят российские власти вывезти их домой.
Несмотря на закрытые границы, несколько частных самолетов, которые российские медиа связывают с высокопоставленными кремлевскими чиновниками и топ-менеджерами российских компаний, недавно летало за границу. Частный самолет LX-MOW, который связывают с вице-премьером Игорем Шуваловым, летал в Австрию (австрийские власти утверждают, что на нем не было пассажиров). Самолет, которым пользуется глава "Роснефти" Игорь Сечин, также летал в Австрию, а джет, который связывают с Аркадием Ротенбергом, в начале мая летал в Латвию.
В Минздраве Грузии планируют обсудить с Арсеном Торосяном его заявления
С министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном, усомнившемся в грузинской статистике по COVID-19, планируют связаться представители министерства здравоохранения Грузии. Об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании «Рустави-2».
«Со времени начала эпидемии мы неоднократно общались по телефону, проводили определённые консультации, сравнивали ситуацию в наших странах. Если у него были вопросы, он мог использовать этот канал для коммуникации. Мы бы ответили на все вопросы», - заявила Тикарадзе, отметив, что Грузия достигла значительного успеха в борьбе с коронавирусом.
Арсен Торосян на прошлой неделе заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской. Министр озвучил несколько вопросов относительно проводимых в Грузии тестов и смертности от коронавируса в стране.
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении.
В пресс-службе Торосяна сожалеют, что слова министра вызвали недопонимание и политические спекуляции.
Наемники из «группы Вагнера» покинули зону боевых действий в Ливии
Около 1600 российских наемников из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. По его словам, наемники, сражающиеся в рядах вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от Триполи. О новом месте дислокации российских наемников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.
Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи. По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара: "В первоначальных отчетах говорится, что они являются "группой Вагнера".
В 2011 году в Ливии был свергнут Муаммар Каддафи. Его второй сын Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления переходному национальному совету Ливии, но был вскоре схвачен при попытке сбежать в Нигер и помещен под стражу в городе под контролем одной из группировок на северо-западе страны. В июле 2015 года его приговорили к смертной казни, которая так и не была приведена в исполнение.
- После падения режима Каддафи в стране так и не удалось сформировать единый орган управления. С 2011 по 2014 год периодически происходили столкновения как между новой властью и сторонниками свергнутого лидера, так и между различными группировками. В мае 2014 года конфликт перерос в новую гражданскую войну. Власть сосредоточилась в руках нескольких политических и военных группировок. Сейчас запад и столицу контролирует Правительство национального единства. Оно было образовано в 2015 году во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
- Восток и часть юга находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Ему в свою очередь помогают ОАЭ и Египет. Кроме того, некоторые районы контролируют исламистские группировки, народные ополчения или милиции, сражающиеся с местными ячейками запрещенного в России ИГ, и национальные меньшинства из числа берберских племен.
- В начале 2020 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Хафтар это предложение отверг. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тысяч российских наемников.
Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с Днём независимости Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днём независимости страны. Об этом сообщает агентство Trend.
«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.
Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах – характерные особенности наших связей. Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.
Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного благосостояния», - говорится в поздравительном письме.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Президент Черногории заявил о победе над коронавирусом
Черногория победила коронавирус, - заявил президент страны Мило Джуканович.
«Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет зараженных! Завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности — жизни людей», - написал глава государства в Twitter.
Последний случай коронавируса в Черногории выявили 6 мая. Накануне выздоровел последний пациент. На 324 подтверждённых случая в стране 9 смертей.
Трейдеры спрогнозировали отрицательные цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе быстро падают из-за слабого спроса на фоне сохраняющихся карантинных ограничений из-за коронавируса, а также роста поставок энергии из возобновляемых источников, пишет Reuters.
Европейский рынок переполнен, ёмкости для хранения газа начинают подходить к концу. Часть опрошенных Reuters трейдеров считает, что стоимость европейских газовых контрактов к 30–31 мая упадёт до нуля или даже уйдёт в отрицательные значения.
На европейском эталонном газовом рынке, голландском хабе TTF, цена контракта с поставкой следующим днем 22 мая упала на 20 процентов, до нового исторического минимума €2,50 за мегаватт-час – меньше $26,4 за тысячу кубометров, подсчитал РБК. "Если предложение будет оставаться таким же высоким до момента переполнения емкостей для хранения, мы можем увидеть отрицательные цены, потому что признаков улучшения ситуации со спросом пока нет", – сказал Reuters один из трейдеров.
Поставщики газа не собираются сокращать добычу – затраты на ее восстановление могут оказаться слишком высокими, пишет The Bell. В результате, согласно прогнозам аналитиков Refinitiv, доступные газохранилища могут быть заполнены до конца июля.
"Газпром" продает газ на экспорт по ценам выше спотовых европейских. В 2019 году эта премия составляла $35–47 за тысячу кубометров. Компания пока рассчитывает на среднегодовую цену $133 за тысячу кубометров. Реальная средняя экспортная цена в марте составила $125. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100.
Чтобы снизить ущерб от падения цен, "Газпром" начал сокращать поставки в Европу. В январе – апреле 2020 года они уже снизились на 21,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Но если поставки сжиженного природного газа из Катара на этом фоне продолжат расти, сокращение не остановит снижения цен – сложится такая же ситуация, как на рынке нефти до апрельской новой сделки ОПЕК+, сказал РБК профессор парижского института Sciences Po Тьерри Бро.
- Цены на газ в Европе уже уходили в минус. В 2006 году цена газа в Британии становилась отрицательной после открытия газопровода Langeled из Норвегии на фоне почти полного заполнения мировых хранилищ. Сейчас наивысший риск отрицательных цен – тоже в Британии, в том числе из-за закрытия в 2017 году единственного долгосрочного газохранилища Rough.
В Гудаури сгорело популярное кафе «Витамин». ВИДЕО
На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сгорело популярное кафе «Витамин». Информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
В ведомстве заявили, что сообщение о пожаре к ним не поступало, пожарные сами увидели дым и выехали на место происшествия.
Кафе было закрыто в течение нескольких недель из-за коронавируса. Владельцы указывают на возможный поджог.
Отозванный из Киева посол Грузии начал консультации в МИД
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный в Тбилиси из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сегодня проводит консультации в МИД Грузии. Шарашенидзе пока не знает, когда вернётся в Киев.
«Мы обсудим все аспекты сотрудничества двух стран. Сегодня консультации начнутся, о дате их окончания сообщить пока не могу. Мы должны детально обсудить все вопросы. Я не согласен с оценкой о плохой работе посольства. У нас была коммуникация с высшим руководством Украины, мы выразили протест [из-за назначения Саакашвили]. Формой протеста стал отзыв посла для консультаций», - отметил Шарашенидзе.
Дипломат вернулся в Тбилиси 11 мая и прошёл обязательный в условиях пандемии коронавируса двухнедельный карантин.
7 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
В Северной Осетии в психиатрической больнице у пациентов и врачей нашли коронавирус
В психиатрической больнице Северной Осетии коронавирус подтвердился сразу у 13 человек. Восемь заболевших – пациенты медицинского учреждения, а пять – врачи. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Для инфицированных выделили отдельный корпус.
"Источником заражения мог стать пациент, который в период обострения был доставлен в медучреждение через скорую. В ходе первичного осмотра у него не было симптомов коронавируса. Они проявлялись позже", – пояснили "Кавказ.Реалии" в ведомстве.
В Минздраве добавили, что в медучреждении есть одиннадцать пациентов с неподтвержденным коронавирусом, но с его клиническими проявлениями. Они также находятся в отдельном корпусе.
Еще девятерых из-за тяжелого протекания болезни пришлось лечить в условиях клинической больницы скорой помощи. За ними организован специальный уход.
По данным на 23 мая, в республике зафиксировано 2645 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
В Европе – новая волна смягчения карантинных мер
Ряд европейских стран с понедельника, 25 мая, вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Мадриде и Барселоне сняты ограничения на встречи с друзьями и родственниками, открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин был уже ослаблен ранее, режим становится ещё более свободным. Разрешено посещение пляжей – при условии соблюдения дистанции в два метра между отдыхающими.
В Италии возобновляют работу спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работу развлекательные центры, гостиницы, прокат автомобилей.
В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы, возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице – их теперь нужно надевать только в общественных местах и в транспорте.
Также рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии.
В крупнейших городах Украины вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее.
- В большинстве стран Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта – начале апреля.
- К 15 июня, как ожидается, откроются внутренние границы между большинством стран Шенгенской зоны. Внешние границы Шенгена до этого дня закрыты, будет ли продлён запрет – пока не известно.
- Всего в Европе (включая Россию), по данным сайта worldometers, на 25 мая выявлено более 1 миллиона 900 тысяч инфицированных коронавирусом, из них 883 тысячи выздоровели и около 170 тысяч умерли. Число "активных случаев" – тех, кто продолжает лечение, – в большинстве европейских стран постепенно снижается.
Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 2 тысячи
Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве, по официальным данным, превысило 2 тысячи. Оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с COVID-19 за последние сутки, общее число жертв коронавируса в российской столице достигло 2034.
Это больше половины всех включённых в официальную статистику умерших от коронавирусной инфекции в России. Их число на 25 мая - 3633. За минувшие сутки зафиксировано 92 летальных исхода.
За сутки выявлено около 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, это на несколько сот больше, чем днём ранее. Выздоровевшими признаны 5499 человек.
Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен уже у более 350 тысяч человек. Лечение продолжает, по официальным данным, около 230 тысяч.
- Москва по-прежнему на первом месте по числу новых выявленных заражённых и по числу смертей, однако её доля неуклонно снижается. За минувшие сутки в Москве выявлено около 2,5 тысяч людей с коронавирусом, выздоровело более 3,5 тысяч.
- С 12 мая регионы России по собственному усмотрению могут выходить из карантина или ослаблять его. В Москве так называемый режим самоизоляции пока сохраняется - он продлён до 31 мая.
- На следующем этапе смягчения ограничений мэрия Москвы планирует открыть непродовольственные магазины и предприятия сферы бытовых услуг. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов. Когда именно это произойдёт, он не сказал.
Зурабишвили в интервью FT: кризис может спровоцировать агрессию России
Сложная ситуация может подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Financial Times.
«Проблемы, вызванные пандемией и падением цен на нефть, а также сложившаяся политическая ситуация, могут подтолкнуть Россию к агрессии, чтобы показать свое превосходство за рубежом», – отметила Зурабишвили.
Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии в условиях пандемии коронавируса, она заявила, что из-за абсурдных ограничений грузинским властям не удаётся в полной мере оказать помощь населению.
Зурабишвили также призвала лидеров ЕС к углублению сотрудничества с Грузией, несмотря на кризис, вызванный пандемией.
В Армении за сутки выявили 452 новых случая коронавируса, 6 пациентов скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 452, в общем составив 7113. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 81 и сейчас составляет 3145.
За сутки от COVID-19 скончались еще 6 пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 87.
С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3842, а общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 51594.
Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал на своей странице в Facebook, что из 186 реанимационных коек, доступных для лечения коронавирусной болезни, 154 в настоящее время заняты, и только 32 свободны.
Министр отметил, что на данный момент состояние 230 больных COVID-19 оценивается как тяжелое, а 52-х как крайне тяжелое.
За сутки в Грузии выявили один случай коронавируса, за неделю – 30
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 731. За неделю число выявленных случаев увеличилось на 30.
По последним данным, от коронавируса вылечились 526 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 4, за неделю – на 94.
В стране лечатся 193 пациента с коронавирусом, 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.
- В самопровозглашенной республике Абхазия общее число выявленных случаев коронавируса составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, один пациент умер.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев коронавируса достигло 37.
В Минздраве Армении сожалеют, что слова министра вызвали недопонимание и политические спекуляции
«Мы сожалеем о том, что слова министра породили недопонимание и политические спекуляции», - заявила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян в комментарии грузинским СМИ.
Напомним, что в Тбилиси назвали «недипломатическими» заявления министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна о шагах Грузии в борьбе с коронавирусом. Не отрицая, что в Грузии ограничения осуществляются лучше, Торосян также сказал, что противоэпидемическая система Грузии существенно уступает армянской, - сообщает «Радио Азатутюн».
Алина Никогосян, в частности, отметила: «Мы высоко ценим тесное сотрудничество с нашими грузинскими коллегами в решении этой проблемы, которая не признает границ. В наших отношениях преобладает дух сотрудничества, и нет необходимости придавать нашим отношениям элементы искусственной конкуренции. Именно в соответствии с этой логикой мы строили и будем продолжать развивать наше отраслевое сотрудничество».
С сожалением отметив, что слова министра привели к «недопониманию и политическим спекуляциям», представитель Минздрава заявила, что все страны имеют свои собственные системы на национальном уровне и национальную тактику противодействия пандемии «с конечной целью максимально эффективного решения существующих проблем с учетом особенностей ситуации».
Желающие отдохнуть в Крыму пройдут 14-дневную изоляцию. За свой счёт
Приезжающих в Крым будут принудительно отправлять на две недели в обсерватор за свой счёт или за счёт работодателя, объявил глава российской администрации аннексированного полуострова Сергей Аксёнов. Это касается как туристов, так и приехавших в командировки. Исключение составят только сотрудники, отправленные в Крым органами государственной власти России.
Аксёнов подчеркнул, что тех, кто не сможет заплатить за пребывание в обсерваторе сразу, после выписки будут преследовать в судебном порядке.
"Мы с удовольствием ждём граждан России, но только когда откроется курортный сезон", – резюмировал глава российской администрации Крыма. По его словам, решение о взимании средств за обсервацию – это не "желание насолить", а часть мер по борьбе с COVID-19.
Ранее Аксёнов заявлял, что туристический сезон в Крыму в этом году вряд ли начнётся, и что в лучшем случае будет возможен лишь местный туризм внутри региона.
По официальным данным, на 24 мая в аннексированном Крыму зарегистрировано 326 случаев заражения коронавирусом. Скончались три человека.
Глава Тувы находится в больнице с коронавирусной инфекцией
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Вместе с ним в больнице с коронавирусной инфекцией оказались несколько чиновников правительства региона - "у кого-то воспаление легких, кто-кто в лёгкой форме, кто-то лежит в реанимации", отметил он.
"Мы знали, что заболеем… Но кто-то должен работать, обязан нести ответственность… Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит. У кого-то – воспаление лёгких… Но врачи – молодцы, у нас всё хорошо здесь", — рассказал Шолбан Кара-оол.
Судя по видео, Шолбан Кара-оол находится в обычной палате в больнице в Кызыле, предназначенной для пациентов с COVID-19. По последним данным в Туве зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусом, один из них умер.
Глава Тувы пообещал руководить регионом дистанционно и больше не сообщать о своём состоянии, чтобы никого не пугать. Он ещё раз рекомендовал всем придерживаться строгого карантина.
В Иерусалиме начался процесс по делу Биньямина Нетаньяху
В Иерусалиме сегодня, 24 мая, начался суд по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Нетаньяху заявил в суде, что дело против него сфабриковано и потребовал прямой телевизионной трансляции из зала судебного заседания.
Дело Биньямина Нетаньяху рассматривают три судьи окружного суда Иерусалима. Как сообщает «Немецкая волна», председательствует судья Ривка Фельдман-Фридман, уже имеющая опыт громких антикоррупционных разбирательств. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор Эхуду Ольмерту, предшественнику Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра.
На процессе по делу Нетаньяху ожидается выступление около 300 свидетелей.
Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Сторона обвинения утверждает, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в четверть миллиона евро.
17 мая Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. Если судьи признают его виновным, ему придется уйти в отставку.
Во Франции впервые трансгендерная женщина избрана мэром
На севере Франции мэром небольшого городка впервые в истории страны стала официально признанная трансгендерная женщина. 55-летняя Мари Ко возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн, население которого составляет около 600 человек.
Местная газета La Voix du Nord сообщила, что за Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. Сегодня, 24 мая, новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии. Как сообщила газета, «мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн».
О том, что Мари Ко стала первой во Франции представительницей трансгендеров, избранной мэром, заявила агентству AFP Стефани Нико, одна из создательниц Национальной трансгендерной ассоциации. Она добавила, что, возможно, в прошлом такие люди и избирались мэрами, но об этом ранее не сообщалось.
Общенациональная газета Le Figaro сообщила, что в ходе муниципальных выборов в марте 2020 года кандидаты от списка, возглавляемого госпожой Ко, набрали от 63 до 73% голосов.
Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем
В городке Тиюа-ле-Маршенн числится 455 избирателей, из них более 300 участвовали в выборах.
В интервью агентству AFP Мари Ко заявила, что её избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли её программу. «Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», – сказала 55-летняя мать троих детей и новоизбранный мэр.
Мари Ко, сторонница социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.
За два месяца нарушителям режима ЧП в Грузии выписали штрафы почти на 7,1 млн долларов
Сумма штрафов, выписанных нарушителям чрезвычайного положения в Грузии, превышает 22,5 миллиона лари (около 7,1 миллиона долларов). Данные из открытой статистики МВД Грузии подсчитала неправительственная организация «Детектор растрат».
Режим ЧП действовал в Грузии с 21 марта по 23 мая из-за угрозы распространения коронавируса. С 31 марта ограничения были ужесточены - в стране ввели комендантский час и запретили собрания больше трех человек. До 27 апреля закрытыми оставались практически все торговые объекты, за исключением продовольственных магазинов, банков и аптек.
По информации НПО, за два месяца штрафы за нарушение условий чрезвычайного положения выписали 7 444 физическим лицам, а также 18 организациям. Для физических лиц их размер составлял три тысячи лари (942 долларов), а 15 тысяч лари (почти 4,7 тысячи долларов) – для юридических.
С 23 мая начался отсчет установленного законом срока (30 дней), за который нарушители должны выплатить назначенные штрафы или же обжаловать их.
Николозу Басилашвили, задержанному по обвинению в насилии в отношении бывшей супруги, избран залог
Для задержанного по обвинению в насилии в отношении бывшей супруги теннисиста Николоза Басилашвили Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде залога. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Басилашвили будет освобожден под залог в размере 100 000 лари.
Как заявляет адвокат Николоза Басилашвили Ирмы Чкадуа, ее подзащитного освободят в ближайшее время. По ее словам, обвиняемый не признает своей вины. «Вину он не признает, исходя из того, что ничего не совершал, доказательств не существует», - заявила Чкадуа. Сторона обвинения, прокуратура Грузии, требовала избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Грузии предъявила Николозу Басилашвили обвинение по факту насилия в отношении бывшей супруги. Следствием установлено, что 21 мая 2020 года в Тбилиси, в поселении Авчала, Николоз Басилашвили на почве словесной перепалки осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н.Д. Правоохранители задержали Басилашвили 22 мая 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Володин: США «вбрасывают дезинформацию», чтобы расчленить Россию
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты стремятся дестабилизировать ситуацию в России и в конечном счете «расчленить» ее. Инструментами этого он назвал «вброс дезинформации по ситуации с коронавирусом» и «по рейтингам власти в России», а целью - сохранение «доминирующего положения» США в мире.
«Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их», - приводятся слова Володин на сайте Госдумы.
«Их цель - сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан» - сказал Володин. Он - как и неоднократно в прошлом - выступил с похвалой в адрес президента Владимира Путина, заявив, что он является «преимуществом» России, доверие к которому стремятся подорвать ЦРУ и Госдепартамент. По словам Володина, США поддерживают «постоянный контакт» с рядом оппозиционных политиков, СМИ и блогеров, которые, возможно, даже не осознают, «что они в этой конструкции пешки».
- Заявления Володина прозвучали на фоне резких заявлений российского МИДа о публикациях в американской и британской прессе, посвященных эпидемии коронавирусной инфекции в России. В частности, МИД потребовал опровержений от изданий Financial Times, New York Times и Bloomberg в связи с их статьями об особенностях учета смертей от COVID-19 в России. При этом российские медики и официальные лица подтверждают, что в официальную статистику вносятся смерти не всех пациентов, у которых был выявлен коронавирус, а только те случаи, когда COVID-19 назван главной причиной гибели.
- Посольство России в Вашингтоне, в свою очередь, потребовало от Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина, хотя в ней использовались данные ВЦИОМ, собранные по одной из методик (открытый вопрос о доверии политикам).
- Власти США в последнее время не комментировали ни рейтинг Путина, ни меры по борьбе с эпидемией в России. Соединенные Штаты на днях безвозмездно отправили в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
- Разговоры о якобы существующих планах США расчленить Россию - не редкость для российских чиновников. Недавно представитель РФ в ЕС Владимир Чижов опубликовал статью, в которой упоминал о так называемом «плане Даллеса», направленном на развал СССР. После многочисленных публикаций о том, что речь идет о конспирологической теории, посол косвенно признал ошибку.
- Володин неоднократно в последние годы выступал с высокими оценками деятельности Путина. Получила известность его фраза «Есть Путин - есть Россия».
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