МИДы уполномочены заявить

Грузинский исследовательский центр общественного здравоохранения, более известный как «лаборатория Лугара», вновь в центре внимания Москвы. По информации МИДа России, в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. И в этой связи в российском внешнеполитическом ведомстве опять вспомнили о расположенном в окрестностях Тбилиси комплексе. В Москве уверены, что там «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций». МИД Грузии не замедлил с ответом.

Власти Грузии готовы пригласить экспертов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Так в Тбилиси отреагировали на очередные претензии Москвы относительно работы центра. При этом в МИДе Грузии уточнили: визит может быть осуществлен лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия.

«Грузия, как ответственный член Конвенции о запрещении биологического оружия, была готова ранее и готова в будущем принять компетентных российских экспертов, у которых есть доступ к инфраструктуре лаборатории соответствующей безопасности, однако указанный визит может осуществиться лишь в соответствии с механизмом в рамках конвенции», – сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В Москве продолжают настаивать, что на базе лаборатории Лугара «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций». В этой связи департамент информации и печати МИД России утверждает, что располагает информацией о том, что в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Более того, якобы выдан патент на боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами или инфекционными агентами.

В связи с этим в Москве ждут, чтобы Тбилиси открыл двери лаборатории для российских специалистов:

«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси. Предмет нашей обеспокоенности – Вашингтон – не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах», – пояснили в МИДе.

При этом Россия настаивает на «предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе, в помещения, занимаемые американскими специалистами. Это, как отметили на Смоленской площади, обеспечит реальную проверку деятельности центра и не позволит скрыть «истинную направленность работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ».

«Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций», – говорится в заявлении МИДа России.

На это в Тбилиси ответили, что лаборатория Лугара полностью принадлежит Грузии, является подразделением Центра по контролю над заболеваниями и входит в состав Министерства здравоохранения Грузии. Поэтому ссылки на Вашингтон в Тбилиси считают неуместными.

Что же касается ноты, упомянутой российским МИДом, то, по словам директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой центра Лугара. Приглашение остается в силе, подчеркнул Гамкрелидзе:

«Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю: очень много раз. Я лично беседовал с их бывшим министром здравоохранения, с госпожой Скворцовой, с ее заместителем, с бывшим главным санитарным врачом Онищенко, который иногда обвиняет нас в чем-то и которого я хорошо знаю. Сейчас он депутат Госдумы. Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу. Она ведь является спикером их Министерства иностранных дел? Я один раз уже приглашал госпожу Захарову в прямом эфире и говорил, чтобы она приехала, и я показал бы все. Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде».

По словам Гамкрелидзе, в 2018 году в лаборатории побывали специалисты из 18 стран мира, Россия же приглашение не приняла.

Отреагировал Тбилиси и на критику российского МИДа в адрес Грузии относительно Договора по открытому небу. Якобы именно по вине деструктивной позиции Тбилиси Москва вынуждена была закрыть десятикилометровую зону вблизи своих границ для полетов миссий открытого неба. На сайте российского внешнеполитического ведомства, в частности, сказано:

«Вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения Договора... Однако, похоже, что грубейшее нарушение ничуть не обеспокоило США и других поборников «безупречного выполнения» Договора, даже тогда, когда из-за деструктивной позиции Грузии в 2018 году в рамках ДОН вообще не удалось провести ни одного наблюдательного полета. Очевидно, несмотря на их громогласные заявления о ценности ДОН для архитектуры безопасности в регионе от Ванкувера до Владивостока, они готовы пожертвовать этим соглашением ради того, чтобы раздуть политические амбиции Тбилиси и подтолкнуть его к конфронтации с Россией».

В ответ грузинский МИД заявил, что именно Россия на протяжении многих лет нарушает Договор по открытому небу. В Тбилиси отмечают, что Москва с 2010 года пытается использовать соглашение в качестве «инструмента легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии»:

«Российское внешнеполитическое ведомство призвало другие страны не политизировать договор. Это заявление – цинично, так как именно Российская Федерация использует это техническое соглашение для своих политических целей».

Что же касается предложения российских коллег о том, что они разрешат полеты близ Абхазии и Южной Осетии, если Грузия «откроет» небо для России, на это Тбилиси указали, что Москва таким образом вновь пытается обозначить независимый статус Абхазии и Южной Осетии. А потому решение о приостановке действия Договора об открытом небе в отношении России, принятого в 2012 году, в Тбилиси пересматривать не намерены. Грузия не собирается осуществлять наблюдательные полеты над территорией России и не видит причин разрешать российским наблюдательным миссиям появляться в своем воздушном пространстве.