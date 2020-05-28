Энергопотребление Абхазии в апреле превысило показатель Тбилиси на 30%

Министерство иностранных дел России опубликовало очередное заявление об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. В Москве отмечают, что голословные обвинения в адрес России относительно «грубой и агрессивной дезинформации» носят провокационный характер и требуют полного доступа к лаборатории.

«Видим целесообразность организации посещения биообъекта в Алексеевке российскими экспертами исключительно при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), а также к любой документации. Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку. Участвовать же в пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ, мы не будем. Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (готовы сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных н региональных организаций. Ожидаем от грузинской стороны официальной реакции на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита», - сказано в заявлении.

В Москве ответили грузинским коллегам, которые пригласили российских экспертов в лабораторию в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия.

«Напоминаем, что единственным инструментом «арбитража» в Конвенции является обязательство государств-участников «консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений КБТО» (статья V). Других механизмов в контексте обеспечения проверки выполнения обязательств не предусмотрено. Как известно, на протяжении двух десятилетий США – кураторы объекта в Алексеевке - блокируют все усилия с целью разработки и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом. Таким образом, претензии в отношении выполнения государствами-участниками их обязательств по Конвенции могут быть разрешены только на основе взаимоприемлемых договорённостей между всеми заинтересованными сторонами», - сказано в заявлении.

В Москве не верят, что правительство Грузии осуществляет полный контроль лаборатории и вновь указывают на некие эксперименты с насекомыми.

«Несмотря на якобы осуществляемый Правительством Грузии «полный контроль и финансирование» этой биолаборатории, проводимые на её базе исследования (вкупе с эксплуатационными расходами, включая обеспечение безопасности) по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами. Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами», - указывают в МИД.

В Москве считают, что посещение лаборатории международными экспертами в 2018 году «было направлено на введение в заблуждение его участников относительно подлинного статуса данного объекта».

«Программа не предусматривала никаких элементов верификации, позволяющих составить объективное суждение о реальном положении дел в части соблюдения КБТО и подтвердить информацию, содержащуюся в грузинских объявлениях по мерам укрепления доверия. Не был дан ответ и на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто упомянутое выше подразделение «Управления медицинских исследований сухопутных войск США». Представленный на Совещании государств-участников КБТО 2018 г. отчёт о данном посещении не был одобрен консенсусом, а лишь получил «поддержку» весьма ограниченного числа государств (в основном западных)», - говорится в заявлении.