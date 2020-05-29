Подготовка к Олимпиаде «по-домашнему»

Олимпийцы просят у властей назвать даты, когда они смогу приступить к полноценным тренировкам. Несмотря на последние послабления, закрытыми остаются тренажерные залы, а поддерживать необходимую форму в домашних условиях для спортсменов не представляется возможным. Министерство здравоохранения, между тем, разработало правила проведения тренировок в открытых и закрытых помещениях.

До Олимпийских игр в Токио сталось 420 дней. Хватит ли этого времени, чтобы спортсмены, которые примут в ней участие, пришли в форму после длительного пребывания в самоизоляции и карантине? С каждым днем вероятность успешной подготовки понижается, а ведь впереди еще и лицензионные чемпионаты, поэтому каждый день промедления может отразиться на будущих результатах, утверждают представители спортивной общественности.

Еще в прошлом месяце Национальный олимпийский комитет Грузии обратился к властям с просьбой позволить спортсменам вернуться в спортивные залы как можно скорее, не дожидаясь отмены ЧП. Многие федерации олимпийских видов спорта были уверены в том, что правительство пойдет им на встречу, однако даты остаются неизвестны до сих пор. Говорит президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов:

«Мы задали конкретный вопрос – когда мы можем начать (тренировки)? Мы будем выполнять протокол. Речь о 200 спортсменах, которые готовятся к лицензионным турнирам. Мы запросили протокол, он уже готов. Министерство здравоохранения дало нам указания, как мы должны все это начать. Осталось лишь дождаться ответа, когда сможем начать (подготовку к спортивным мероприятиям). (Олимпийские) лицензии будут у 30-35 спортсменов, но у них должны быть партнеры во время тренировок, поэтому мы передали заявку на 200 человек».

Власти на эти вопросы пока не отвечают, но два дня назад, во время своего выступления в парламенте премьер-министр Георгий Гахария сказал:

«Понятно, что Грузия активно готовилась к Олимпиаде, которую, к сожалению, отложили. Мы сделаем все необходимое, чтобы у наших олимпийцев, у которых уже есть лицензии или, возможно, будут, а точнее – у тех 200 человек, были созданы приближенные к идеальным условия для тренировок. Особенно по части олимпийцев: мы в ближайшее время сможем сделать так, чтобы эти люди начали тренировки и сборы».

Идеальными условия назвать действительно трудно. Согласно временному протоколу Минздрава о снятии ряда ограничений для представителей профессионального спорта, перед началом тренировок и сборов все спортсмены и члены сборных должны находиться в обязательном 14-дневном карантине, а затем пройти тест на наличие коронавируса. Во время тренировок и сборов будут запрещены контакты с посторонними людьми. В тренировках могут принимать участие не больше пяти человек одновременно и находиться при этом на расстоянии двух метров друг от друга, хотя последние требования явно недоработаны, отмечают в Олимпийском комитете. В Министерстве спорта «Эху Кавказа» сообщили, что все требования будут пересматриваться и обсуждаться уже в понедельник.

В то же время остается туманной и судьба ватерполистов, ведь в их команду входит больше пяти человек. Говорит вице-президент Федерации водных видов спорта Сандро Битадзе:

«Надеюсь, нам дадут возможность пораньше начать тренировки, тем более что бассейн – самая безопасная «площадка». В ведущих странах уже все начали тренировки. Наши спортсмены пока тренируются индивидуально, кто-то бегает, кто-то дома тренируется. Но вся команда в воде пока не может тренироваться».

Открытие Олимпийских игр запланировано на 23 июля 2021 года. Ранее в местном профильном комитете говорили о невероятных успехах грузинских спортсменов в международных соревнованиях и на Олимпиадах. «Такого у нас не было даже в Советском Союзе. Эти результаты дают основания предполагать, что в этом, 2020 году мы получим намного больше олимпийских лицензий и покажем лучшие результаты на Олимпийских играх 2020», – говорил Лери Хабелов еще до объявления пандемии. Сегодня на такие результаты он уже не рассчитывает.