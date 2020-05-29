Абхазская неделя: довыборы, забывчивый президент, судьи против прокурора

На этой неделе правительством Абхазии принято решение о продлении до 15 июня ограничительных мер, направленных на защиту населения от коронавируса. Напомню, что ранее принималось решение по ослаблению ограничительных мер, и в сухом остатке мы имеем ограничения, связанные с пересечением государственной границы с Россией и Грузией, запрет на проведение массовых мероприятий, экскурсионной и туристической деятельности, работу учебных учреждений, 14-дневный карантин для граждан, въезжающих в страну, и дезинфекцию мест массового скопления. Итоговые экзамены для выпускников школ, колледжей и вузов пройдут письменно.

Между тем на этой неделе на границе с Грузией был организован гуманитарный коридор, по которому в течение пяти дней должны вернуться в Абхазию граждане страны и лица со статусом ПМЖ. Для лиц, не проходивших на территории Грузии лабораторных исследований, проводится тестирование, и все они отправляются на самоизоляцию.

Новые руководители на этой неделе всеми способами демонстрировали действенность мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Больше других в этом плане повеселил СМИ министр внутренних дел Дмитрий Дбар. 28 мая на заседании штаба по защите населения от коронавирусной инфекции он сообщил о весьма необычном способе борьбы с нею – патрулировании в ночное время. Видимо, по мнению министра, инфекция, как и преступники, активизируется в темное время суток. Несколько спутанную речь министра журналисты разобрали на цитаты. Из самых популярных фраз – «милиция практически в полном составе, все брошены на улицу, в города для патрулирования всех мест», «мы уже сделали пешие патрули в больших количествах», «половина руководства МВД сами выйдут в город Гагра, Пицунда, Цандрипш» и так далее. Было весело.

На этой неделе началось выдвижение кандидатов в парламент Абхазии. ЦИК намерен потратить на проведение выборов по четырем округам около 2,5 миллионов рублей. Напомню, что решение о проведении довыборов по четырем округам, освободившимся в результате избрания Аслана Бжания президентом, назначения на должности Александра Анкваб, Дмитрия Дбара, Юрия Хагуш было принято парламентом на прошлой неделе. ЦИК обозначил дату выборов – 12 июня. На четыре вакантных места в парламенте уже выдвинулось шесть кандидатов.

Среди кандидатов, выдвигающихся в депутаты, есть человек, который заслуживает внимания, один из самых ярких активистов по продвижению 20-й статьи ООН о противодействии коррупции Джансух Адлейба. Он участвовал в голодовке, которую проводили активисты, требуя принятия закона о декларировании доходов и расходов госслужащими и депутатами парламента. Именно он отказывался прекращать акцию после принятия закона, утверждая, что после выборов власти откажутся его исполнять. И, как показало время, оказался прав.

В суете кадровых назначений на этой неделе глава государства забыл поздравить российских пограничников в Абхазии с их профессиональным праздником, Южную Осетию – с Днем провозглашения независимости, православных христиан – с государственным праздником, Днем Симона Кананита, а также в день смерти Сергея Багапш, продолжателем дела которого он себя называет, почтить память второго президента Абхазии.

Министр иностранных дел Даур Кове на этой неделе встретился с представителем ПРООН Луизой Винтон. Обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19. Луиза Винтон сообщила министру о планах по реализации программы Евросоюза по поддержки малого бизнеса.

Противостояние прокуратуры и судов было отмечено решением столичного суда, который признал приказ генерального прокурора о неполном служебном соответствии районного прокурора незаконным. На заседании суда не было СМИ. Особенно в этой истории меня удивила быстрота принятия решения. Для нашего неторопливого суда, который рассматривает самые незначительные дела годами, такая оперативность – явление не совсем обычное. Очевидно, суд не углублялся в суть вопроса, не рассматривал дела, на основании которых генпрокурор издал приказ о неполном служебном соответствии районного прокурора (на это потребовалось бы не только время, но и свидетели), а по своему обыкновению принял решение, исходя из технических ошибок, допущенных при издании акта. Конечно, можно предположить, что в приказе прокурора была пропущена та самая «запятая», которая сопоставима с хрестоматийным «казнить нельзя помиловать», но, так или иначе, по факту получилось, что суд отменил ответственность районного прокурора за нарушения, допущенные при рассмотрении уголовных дел.

На этой же неделе стало известно, что почти все кассационные жалобы, направленные в последнее время прокуратурой в Верховный суд, были отклонены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия