В Абхазии задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 29 мая, примерно в 17:30 по местному времени, сотрудниками МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с СГБ в Сухуми, в одной из квартир жилого дома, был задержан ранее разыскиваемый Эрик Чкадуа.

Постановление об объявлении в розыск в отношении Чкадуа, подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября 2019 года, вынесено прокуратурой Сухуми.

Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года возле входа в ресторан «Сан-Ремо», в центре абхазской столицы, группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех лиц, в масках, камуфлированной одежде, вооруженные незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору, совершили умышленное убийство Астамура Шамба 1981 года рождения и Алхаса Авидзба 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акиртава 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба 1997 года рождения.