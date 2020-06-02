Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет "майданов", и высказал мнение, что в среде белорусской оппозиции "нет ни Зеленских, ни Пашинянов". Слова Лукашенко прозвучали на встрече с главой Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком, которая прошла на фоне роста протестной активности в Беларуси в преддверии намеченных на август президентских выборов.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Назвав своих оппонентов "ветродуями", Лукашенко намекнул на их связь с зарубежными странами, поскольку в том же выступлении он сказал, что знает, "с какой стороны дуют ветры на нашу белорусскую землю". "Не с той стороны, откуда хотелось бы" - добавил президент. Из контекста выступления можно сделать вывод, что он имел в виду прежде всего Россию, в отношениях Беларуси с которой в последнее время проявляется напряжённость.

Лукашенко также сослался на "газету соседней страны", которая писала, что в Беларуси появились "новые Пашиняны и новые Зеленские". Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти в результате массовых протестов, а президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах, не будучи профессиональным политиком. По словам Лукашенко, никого из белорусских оппозиционеров нельзя сравнить с Пашиняном и Зеленским.

О сходстве, в частности, блогера Сергея Тихановского с Зеленским и Пашиняном писал на днях "Коммерсантъ", ссылаясь при этом на белорусского социолога Андрея Вардомацкого.