Первый день лета как начало жаркой политической осени

Начало лета ознаменовалось первым после отмены чрезвычайного положения заседанием грузинской конституционной комиссии. Поскольку пандемия сбила все парламентские графики, времени у депутатов немного. Однако часть оппозиции отказывается поддержать конституционные поправки, хотя власть заверяет, что изменения в первую очередь устраивают оппозицию.

Сегодня на первом после отмены ЧП заседании конституционной комиссии было решено, что предусмотренные процедурой необходимые публичные обсуждения пройдут 4 июня. Из-за эпидемии коронавируса они пройдут в дистанционном режиме. Заинтересованные лица, представители гражданского сектора смогут задать вопросы онлайн, и на них будут отвечать члены комиссии, в основном представители правящей силы «Грузинская мечта».

Напомним: избирательная реформа предусматривает выборы 120 из 150 депутатов по пропорциональным и 30 – по мажоритарным. Также вводится однопроцентный барьер для прохождения в парламент и так называемый затвор, не позволяющий партии, набравшей менее 40% голосов, сформировать правительство. Провести реформу власть и оппозиция обещали западным партнерам, при посредничестве которых была достигнута договоренность 8 марта. Однако оппозиция настаивает, что в ней также было предусмотрено освобождение так называемых политзаключенных. Что категорически опровергает «Грузинская мечта». Тем не менее 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух осужденных оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. В предварительном заключении остается совладелец ТВ «Мтавари» Георгий Руруа.

Без его освобождения «Нацдвижение» не намерено участвовать в конституционном процессе. Поэтому его представитель не участвовал в сегодняшнем заседании конституционной комиссии. Говорит лидер фракции «Нацдвижение» Роман Гоциридзе:

«Если не будут выполнены обе части договора, мы не примем участие в конституционном процессе. Если эти поправки будут приняты без нас, то есть без примерно 30 оппозиционных партий, будет серьезная проблема. Принятие этих поправок и последующие выборы не будут сочтены результатом консенсуса».

Роман Гоциридзе, упоминая около 30 партий, имел в виду и внепарламентские политические силы, представители которых также участвовали в мартовском соглашении. Гоциридзе также дал понять, что даже если «Грузинская мечта» соберет необходимые 113 голосов в парламенте, а такой ресурс имеется, «Нацдвижение» вновь привлечет внимание западных партнеров, европарламентариев и американских сенаторов, которые уже не раз в открытую заявляли, что Угуглава, Окруашвили и Руруа являются политзаключенными. И в этой кампании, судя по всему, будет участвовать еще одна парламентская оппозиционная партия – «Европейская Грузии». Хоть представитель этой партии не участвовал в сегодняшнем заседании конституционной комиссии, один из ее лидеров, депутат Серги Капанадзе, сообщил:

«Мы в ближайшие две недели решим, в каком виде подключимся к процессу. Подчеркиваю: для нас важно принятие этих изменений, но для этого должен быть выполнен договор в части политзаключенных».

Тех, кого в оппозиции считают политзаключенными, представители правящей партии называют не иначе как «политкриминалами». Сегодня в «Грузинской мечте» об этом еще раз напомнили и заодно добавили, что оппозиция подталкивает власти к незаконным действиям, чтобы повлиять на судебный процесс Руруа. Член конституционной комиссии, депутат Ираклий Кобахидзе сегодня не стал называть оппозицию «отстоем», как это было на прошлой неделе.

Он решил обратить внимание общества на то, что по действующей системе 77 депутатов выбирают по партийным спискам, а 73 – по мажоритарным. Эта система позволяет любой правящей силе долго остаться у власти. Но какой бы система ни была, Ираклий Кобахидзе убежден в победе «Грузинской мечты», потому позицию оппонентов он объясняет их предчувствием поражения на выборах:

«Будет это 77 на 73 или 120 на 30, они обречены на провал. Поэтому, к сожалению, они перешли на деструктивные действия. Руруа – это повод, а причина в том, что они в выборах не видят смысла, исходя из того, что одна партия у них 12-процентная, а другая трехпроцентная».

О том, что парламентское большинство единогласно проголосует за изменения, подтвердила сегодня еще один член конституционной комиссии, министр юстиции Тея Цулукиани. Она также напомнила:

«Если оппозиционные силы, которые заявляют, что договор от 8 марта не выполняется, не поддержат изменения, – это будет лишь поводом для провала реформы, которая проводится по их требованию и инициативе. Это нужно им, чтобы они хоть как-нибудь попали в парламент».

Такой тон представителей власти вызывает недовольство многих наблюдателей и независимых депутатов. Еще на прошлой неделе, в ходе парламентского ответа премьер-министра Георгия Гахария, они убедились, что и на этих выборах в третий раз «Грузинская мечта» намерена строить свою тактику все на том же – акцентируя внимание на «кровавом режиме» девятилетнего правления «Нацдвижения». А оно, соответственно, свою тактику построит на напоминании о «гавриловской ночи» и «окровавленных руках» премьер-министра Георгия Гахария.

Между тем депутаты, которых главные политические силы хотят оставить за бортом, сегодня заявили, что не позволят провалить реформу избирательной системы. Фракция «Альянс патриотов и социал-демократов», а также независимые депутаты завили, что проголосуют за конституционные поправки, тем самым обеспечат необходимые голоса. Независимый депутат Дмитрий Цкитишвили призвал стороны действовать в интересах страны:

«Однозначно одна сторона старается не выполнить одну часть договора, вторая сторона – другую часть. В итоге страдает страна. А в интересы страны входит принятие конституционных поправок и переход на более демократичную избирательную систему».

Согласно утвержденному сегодня плану, публичные обсуждения должны завершиться к 15 июня. 21 июня планируется первое чтения, а к 29 июня, как сегодня обещали представители «Грузинской мечты», конституционные поправки по избирательной системе будут окончательно приняты.