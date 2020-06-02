Иерарха ГПЦ уличили в безобразной форме

Противостояние внутри Грузинской православной церкви вступает в новый этап. В преддверии заседания Священного синода, на котором с большой вероятностью будет поднят вопрос отлучения от церкви бывшего митрополита Чкондидского Петре Цаава, его сторонники перешли в наступление. С разоблачениями в адрес высших иерархов ГПЦ выступил протоиерей Андрия Сария. Параллельно группа журналистов-расследователей заинтересовалась недвижимым имуществом ближайшего окружения патриарха.

«Иаков – одна из самых безобразных форм иерархов Грузинской православной церкви», – так охарактеризовал противостояние епископа Бодбийского и бывшего митрополита Чкондидского Петре Цаава соратник последнего протоиерей Андрия Сария. Ему так же, как и владыке Петре, грозит отлучение от церкви на ближайшем заседании Священного синода. На специальной пресс-конференции опальный священнослужитель рассказал о некоторых привычках главы Бодбийской епархии и высказал предположение, что устами владыки Иакова говорит Служба национальной безопасности:

«События, разворачивающиеся вокруг церкви, – вина представителей патриархии и их сотрудничества с СНБ. Владыка Иаков озвучивает мессиджи Службы национальной безопасности, не скрывает, что у него есть компрометирующая информация о правительственных чиновниках и некоторых церковных иерархах. И патриархия не может ничего с этим поделать. Никто даже не смеет его спросить об этом. Когда первосвященник говорит таким тоном, это уже нарушение церковных законов. Иаков – одна из самых безобразных форм иерархов церкви. И, несмотря на всю безобразность, на него не было наложено никаких санкций. Все знают, что пьянство среди иерархов в порядке вещей, оказывается, что даже первосвященник, будучи пьяным, может проповедовать, это стало обычным явлением».

Епископ, действительно, не раз угрожал как своему церковному визави, бывшему митрополиту Петре Цаава, так и нынешнему главе кабмина Георгию Гахария. Правда, за слишком вольные высказывания в адрес последнего Иаков получил от Священного синода выговор. Но дальше этого дело не пошло.

В отношении же опальных священнослужителей иерархи намерены применить церковный закон во всей его строгости. По словам епископа Тианети и Пшав-Хевсурети Микаэля (Габричидзе), если бывший митрополит Чкондиди и его окружение продолжат делать скандальные заявления, ответ будет соответствующим:

«Как можно квалифицировать этого человека (Сария)? После заседания Синода вы обязательно узнаете. Андрия Сария не понимает, что говорит. Если он хочет получить отлучение, он может это сделать. Мы же не хотим никого обижать».

Члены Священного синода дали понять: внутри высшего церковного круга сформировалась общая позиция по вопросу бывшего митрополита Чкондидского и его соратников. По словам митрополита Ахалкалакского и Кумурдойского Николоза (Пачуашвили), владыка Петре сам творит свою судьбу:

«Никто, даже владыка Иаков или кто-либо еще не хочет, чтобы владыка Петре был отлучен. Единственный человек, который хочет, чтобы владыка Петре был отлучен, вероятно, он сам».

Впрочем, бывший митрополит Чкондидский и его окружение не устают рассказывать о жизни церковных иерархов за пределами амвона. Первосвященниками интересуются и журналисты. В частности, расследователи из проекта «I Fact» изучили собственность племянника патриарха, митрополита Батумского и Лазского Дмитрия (Шиолашвили). У первосвященника оказалось несколько земельных участков и большая квартира в престижном районе Тбилиси, говорит проводившая расследование журналистка Нино Бакрадзе:

«В 2011 году он купил квартиру площадью 147 кв. м. в Ваке, на улице Кипшидзе, заплатив 266 тысяч лари, и спустя неделю подарил дочери – Екатерине Шиолашвили. Владыка также является руководителем пяти неправительственных организаций. Получает ли он доход от этого, неизвестно. Информация закрытая».

Впрочем, в епархии сначала уверяли, что квартира досталась дочери митрополита от покойной матери в наследство, а после того, как в реестре обнаружилась подтверждающая запись о покупке самим владыкой Дмитрием, версия изменилась. Теперь речь идет о том, что им самим было получено в наследство недвижимое имущество, которое он затем продал, а на вырученные деньги купил дочери квартиру. При этом оппоненты владыки Дмитрия указывают на то, что, будучи монахом, он по церковным законам не имеет права владеть подобным имуществом.