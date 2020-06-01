Церковный хор обвинителей

Священный синод Грузинской православной церкви на ближайшем заседании рассмотрит «дела» священнослужителей, выступающих против позиции патриархии по целому ряду внутрицерковных и мирских вопросов, напрямую касающихся ГПЦ. Среди главных фигурантов грядущих разбирательств – бывший митрополит Чкондидский Петре Цаава. В преддверии заседания стороны успели обменяться нелестными высказываниями.

Бывший митрополит Чкондидский Петре Цаава может быть лишен сана священнослужителя и даже отлучен от Церкви. Члены Священного синода Грузинской православной церкви не исключают самого жесткого решения в отношении бывшего первосвященника, обвинившего патриарха в содомском грехе и изобличавшего других церковных иерархов.

О том, что будет добиваться для опального митрополита высшего церковного наказания, уже объявил один из наиболее влиятельных иерархов епископ Бодбийский Иаков:

«Ждите заседания Синода, и вы все увидите. Они сами себя наказали, это не Бог их наказывает, и не мы».

В то же время, по словам епископа Кутаисского и Гаенатского Иоанна, если Синод установит, что уже бывший митрополит нарушил соответствующие церковные законы, то наказание будет неизбежным:

«У Церкви есть свой закон. Согласно этому своду законов будет определено, каким будет решение. Тут нет речи о том, кто кого поддерживает. Есть закон. Если законом будет установлено, что он виновен, он будет наказан в соответствии с церковными законами. Эти законы не мое изобретение. Эти законы установлены всеми семью собраниями мира. Ему (владыке Петре) посоветовали ненадолго уединиться в монастыре, успокоиться и прийти в сознание».

Впрочем, владыка Петре успокаиваться, судя по всему, не собирается. Он продолжает обвинять высших церковных иерархов в подрывной деятельности против Церкви и страны. На угрозу же епископа Бодбийского Иакова о том, что о бывшем митрополите «позаботятся» на ближайшем же заседании Синода, Цаава ответил:

«Я понесу наказание за правду, и особенно за то, что поднял свой голос против несправедливости, против ложного христианства, против советского наследия и против патриарха – как неотъемлемой части советской системы. Сегодня он является крупнейшим столпом советского наследия».

При этом некоторые сторонники владыки Петре считают, что сегодня Грузинская православная церковь находится под контролем российских спецслужб. Противники нынешнего патриарха Илии Второго, сгруппировавшиеся вокруг бывшего митрополита Чкондидского, считают, что местоблюститель патриаршего престола владыка Шио – креатура северного соседа. Этого, в частности, не исключает протоиерей Андрия Сария:

«Я не уверен, что это решение (патриарха назначить местоблюстителем патриаршего престола владыку Шио) было принято без давления. Мне кажется, патриарх не хотел оглашать никаких имен».

С тем, что оглашение имени некоего «наследника» противоречит церковных законам, согласен и теолог Гоча Барнов:

«Согласно церковному закону, у Церкви может быть только один глава, один главный епископ. Существует так называемый 23-й закон, который гласит, что епископ не имеет права назначать при жизни своего преемника. Если же такое произошло, то в тот же момент это решение должно считаться недействительным».

Противники нынешнего руководства Грузинской православной церкви в качестве доказательства подрывной деятельности членов Священного синода указывают на проповеди высших иерархов, в которых те все чаще подвергают сомнению евроатлантический курс Грузии.

В частности, пересмотреть внешнеполитический вектор Грузии призвал один из самых влиятельных представителей ГПЦ митрополит Вани и Багдати Антон (Булухия), предложив провести новый референдум, «который покажет, хотят ли жители страны двигаться по евроатлантическому пути». На страничке епархии в соцсети Facebook сначала появилось видео скандальной проповеди первосвященника. Позже был опубликован и текст «для тех, кто не смог понять аудиозапись из-за ее качества». В обширном тексте владыка Антон повторяет тезисы своего обращения к пастве с церковной кафедры.

Священнослужитель обвиняет оппозицию, НПО и СМИ в насаждении населению Грузии чуждых ему западных ценностей. По его словам, Европа и Америка финансируют людей, пытающихся посеять ненависть к Православной церкви и поддерживающих ЛГБТ-сообщество.

При этом сторонники Петре Цаава, которых последовательно отстраняют от служения в храмах, считают, что руководство патриархии пытается отрезать их от общения с паствой.

Когда будет назначено заседание Священного синода, не сообщается, но его члены дали понять, что откладывать дело в долгий ящик не собираются.