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Внутренние авиарейсы в Грузии возобновят с 15 июня
В Грузии с 15 июня возобновят внутренние авиарейсы. Об этом сообщила компания Vanilla Sky.
Возобновятся рейсы: Тбилиси-Батуми, Натахтари-Местиа, Натахтари-Амбролаури. Расписание будет опубликовано позднее.
Возобновить международное регулярное авиасообщение грузинские власти планируют с 1 июля.
- С 15 июня в Грузии запустят внутренний туризм, с 1 июля - международный. Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Другие новости дня
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии достигло 800
За сутки в Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 800.
Один новый пациент из «кластера Сабуртало», вирус также выявили у троих иностранцев–водителей грузовых автомобилей.
Число вылечившихся пациентов увеличилось на шесть и сейчас составляет 640. Около 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Всем шести сертифицированным в Армении авиакомпаниям запретили совершать полеты на территории ЕС
Европейская комиссия запретила всем сертифицированным в Армении авиакомпаниям совершать полеты на территории Европейского союза. В официальном сообщении отмечается, что они не соответствуют международным стандартам безопасности.
В соответствии с этим решением в «черный» список включены армянские авиакомпании Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball. До этого Еврокомиссия заслушала аргументы Комитета гражданской авиации Армении и авиакомпаний.
«Этот список безопасности полетов ЕС следует использовать как инструмент, который помогает авиакомпаниям и перечисленным в списке странам пересмотреть и улучшить свои стандарты полетов», - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, добавив, что решение по армянским компаниям было принято с учетом единогласной позиции Комитета по безопасности полетов в этом вопросе.
«Комиссия при содействии Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) готова сотрудничать и делать инвестиции в Армении для улучшения авиационной безопасности», - подчеркивается в официальном сообщении ЕС.
Сегодняшним решением в список включены около 100 авиакомпаний разных стран мира.
Байден: «Не стану раздувать ненависть, если меня изберут президентом»
Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник выступил c крупным публичным заявлением, обещав в случае избрания не "раздувать пламя ненависти" и стремиться к исцелению ран, долгое время причиняющих боль американцам.
Байден выступил в Филадельфии, где, как пишет "Голос Америки", в последние дни протесты подчас приобретали насильственный характер. Байден критически оценил реакцию президента Дональда Трампа на демонстрации, в частности, его решение провести фотосессию у исторической церкви неподалеку от Белого дома после того, как правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся там демонстрантов.
"Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы", – сказал Джо Байден.
можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы
Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которой разгорелись протесты, Байден называл "тревожным звонком".
Как отмечает "Голос Америки", в своём выступлении бывший вице-президент стремился соблюсти баланс между признанием закономерности общественного гнева и осуждением актов насилия.
Байден покинул родной штат Делавэр впервые с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса он самоизолировался у себя дома.
Мужчина из болнисского села Мушевани скончался от коронавируса
76-летний мужчина из болнисского села Мушевани накануне скончался от COVID-19. Это 13-й по счёту летальный случай в стране.
По словам главы центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, у мужчины были тяжёлые сопутствующие заболевания. Коронавирус у него выявили 9 мая, после чего мужчина проходил лечение в республиканской клинике Тбилиси.
В селе Мушевани выявлено около 60 случаев заражения коронавирусом. Ранее эпидемиологи сообщали, что часть жителей села Мушевани не верит в существование коронавируса.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 57 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Сегодня, 2 июня, из Гудаутского госпиталя были выписаны трое оставшихся пациентов. На данный момент в стационаре ЦРБ нет больных с коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Associated Press: Китай намеренно скрывал сведения о коронавирусе
Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий. Никакой «своевременной реакции» Пекина на коронавирус не было. Никакой приверженности Китая открытости, о чем писала в январе ВОЗ, – не было. В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет сегодня, 2 июня, агентство Associated Press (AP).
Пока Китай скрывал растущую опасность, не желая делиться лабораторными сведениями об особенностях вируса, в трех лабораториях разных стран коронавирус был полностью декодирован.
Строгий контроль над распространением информации и отсутствие соревнования внутри китайской государственной системы здравоохранения, судя по десяткам интервью и документальных источников, заслуживали в тот период осуждения, подчеркивает AP.
Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Но и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ) были нужнее всего. Это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, говорится в публикации на сайте AP.
Официальные представители ВОЗ публично нахваливали Китай, вероятно, чтобы задобрить Пекин и получить взамен нужную информацию - во всяком случае, такое предположение делает агентство AP, ссылаясь на записи, полученные от своих источников. Но в частных разговорах, высокопоставленные сотрудники ВОЗ жаловались, что китайская сторона не предоставляет достаточных сведений о передаче вируса от человека к человеку. Не делились китайские специалисты с ВОЗ и выводами относительно риска, который несет новый коронавирус остальному миру.
На недостаток информации сетовала и американский эпидемиолог Мария Ван Керкхове на одном из закрытых заседаний. Она настаивала, что без информации невозможно планировать меры противодействия коронавирусу.
Генерал Хафтар согласился на переговоры по перемирию в Ливии
Противостоящий правительству в Триполи ливийский генерал Халифа Хафтар дал согласие на возобновление переговоров о прекращении огня.
Об этом сообщила вспомогательная миссия ООН в Ливии (UNSMIL), отметив, что на контакты согласно и поддерживаемое мировым сообществом Правительство национального согласия (ПНЛ). Речь идёт о переговорах в формате "пять плюс пять" - с участием пятерых высокопоставленных военных от каждой из враждующих сторон.
Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром, базирующаяся на востоке страны, с апреля прошлого года ведёт наступление с целью захвата столицы Триполи, где располагается ПНЛ. За последние недели боевые действия заметно активизировались. Силы ПНЛ при поддержке Турции вытеснили отряды Хафтара из ряда районов на северо-западе страны. Но накануне Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пользуется поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и России, объявила, что ей удалось отвоевать часть территорий, пишет Reuters.
Москва официально не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган не раз утверждал, что в Ливии действуют около двух тысяч наёмников из России. А Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолётов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны.
- С начала нынешнего года о согласовании перемирия в Ливии объявлялось дважды, но боевые действия и обстрелы продолжились. Во второй половине мая МИД России выпустил сообщение о том, что Москва и Анкара призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН.
- В марте пост спецпредставителя генсека ООН по Ливии покинул Гасан Саламе. С тех пор Совет безопасности международной организации еще не договорился по кандидатуре его преемника.
Reuters рассказало о попытке России незаметно публиковать экономическую статистику
Росстат и Минэкономразвития пытаются как можно позже публиковать регулярную экономическую статистику, чтобы привлекать к ней поменьше внимания, — утверждают источники агентства Reuters. В разгар пандемии коронавируса статистика выходит после рабочего дня, чтобы её не успевали обрабатывать журналисты, — настаивает агентство. Новое правительство вообще хотело засекретить весеннюю статистику, но чиновников убедили это не делать.
Поздняя публикация предполагает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчёт на то, что если данные выходят после семи вечера, журналисты не успеют поговорить с экспертами, а материал получает потом меньше перепечаток, - сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией в Росстате.
С начала мая официальная статистика России и экономические обзоры, демонстрирующие влияние коронавируса и карантинных мер на экономику, выходят почти что ночью. До этого Росстат традиционно публиковал данные в 16 часов. Но теперь ведомству запрещают это делать.
В условиях пандемии коронавируса, карантина в большинстве стран мира и обвала цен на нефть российская экономика полным ходом скатывается в рецессию, а кризис может стать худшим в истории страны, отмечает Reuters. ВВП России в апреле упало, по оценке Минэкономразвития, на 12 процентов, в последний раз похожий провал российская экономика испытала в мае 2009 года. По итогам года ведомство ждет падения ВВП на 5 процентов, причём основной удар должен прийтись на второй квартал.
Промпроизводство в России в нерабочем апреле сократилось на 6,6 процента в годовом выражении, оборот розничной торговли рухнул на 23,4 процента, безработица скакнула до 5,8 процента экономически активного населения, сообщал Росстат. Источники рассказывают, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой премьер-министра Михаила Мишустина, хотели в принципе засекретить апрельскую статистику. Но их убедили этого не делать.
Пресс-службы Минэкономразвития и Росстата объясняют задержки с публикациями сложностями, связанными с удалённой работой сотрудников и возросшей нагрузкой из-за пандемии.
Причиной взрыва на газозаправочной станции в Тбилиси мог стать компрессор
Директор газозаправочной станции «Экогаз» на улице Амашукели в Тбилиси Давид Кутателадзе заявляет, что причиной вчерашнего взрыва мог стать компрессор.
По словам Кутателадзе, объект работает на улице Амашукели с 2008 года и никаких аварий до этого не случалось. В настоящее время ведется изучение причин взрыва, – сообщает «Новости-Грузия».
Взрыв на газозаправочной станции на улице Амашукели произошел накануне вечером. Пострадал один человек, состояние которого к этому времени оценивается медиками как стабильное.
По словам директора Ожогового центра Гуги Кашибадзе, у пациента имеются ожоги вокруг горла и всех четырех конечностей.
Взрывной волной выбило стекла в домах и зданиях, расположенных возле заправки. Также на месте возник пожар, для тушения которого было мобилизовано шесть пожарно-спасательных групп.
Жильцы улицы Амашукели заявляют, что газозаправочная станция расположена слишком близко от жилых домов, по поводу чего они неоднократно протестовали и просили перенести заправку.
Туристов в Абхазию могут пустить лишь с COVID-паспортами и страховкой
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня встретился с депутатами абхазского парламента, – сообщает «Апсныпресс».
Депутат Дмитрий Гумба на встрече поинтересовался темой туристического сезона. Аслан Бжания напомнил, что в России ограничительных мер становится все меньше.
«Владимир Путин дал поручение Совету безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Вчера я по этому поводу разговаривал с заместителем Секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Наши действия должны быть скоординированы с российской стороной», – отметил он.
По словам Бжания, скорее всего туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта COVID-безопасности и страховку. Он подчеркнул, что готов услышать предложения парламентариев и специалистов по этому вопросу.
Число инфицированных коронавирусом в России сократилось впервые за 5 дней
Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России сократилось после четырёх дней роста, свидетельствует официальная статистика.
За сутки в федеральную статистику попали 8 863 новых заразившихся. 182 человека умерли. 11 108 — выздоровели. Всего с начала эпидемии выявлено 423 741 заразившихся, 186 985 выздоровели, 5 037 — умерли.
По официальным данным, всего в России болеет коронавирусом 231 719 человек.
Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 миллиона человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 миллиона человек. Всего от вызванной им инфекции скончались больше 375 000 человек.
Роман Абрамович купил виллу в престижном районе Израиля за $65 млн
Это третья собственность российского миллиардера в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил в Израиле виллу стоимостью около 65 миллионов долларов. Недвижимость находится в городе Герцлия, в 15 километрах севернее Тель-Авива. Площадь участка – девять с половиной тысяч квадратных метров. Об этом сообщает израильское издание Globes со ссылкой на источники.
По данным СМИ, сделка состоялась в начале года. В 2019 году миллиардер арендовал виллу с правом выкупа. Недвижимость была выставлена на продажу два последних года, однако покупателей так и не нашлось. Прежний владелец недвижимости Алан Говард хотел получить за неё 100 миллионов долларов.
Это третья собственность Абрамовича в Израиле, уточняет Globes. Первую сделку по покупке недвижимости Абрамович заключил в 2015 году. Он купил бутик-отель и прилегающий к нему участок в Тель-Авиве примерно за 30 миллионов долларов. В прошлом году бизнесмен купил офисное здание на тель-авивской набережной. Сумма сделки составила более 57 миллионов долларов.
- Роман Абрамович занимает 10 место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние превышает 11 миллиардов долларов.
- В мае 2018 года власти Великобритании отказались продлевать Абрамовичу визу инвестора. Это произошло на фоне обострения отношений Москвы и Лондона после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В покушении на Скрипалей британское правительство обвиняет Кремль. Российская сторона свою причастность к нападению отвергает. Вскоре Абрамович получил гражданство Израиля. СМИ писали, что миллиардер воспользовался "Законом о возвращении". По нему право на репатриацию в Израиль имеет каждый еврей.
СГБ: В Батуми задержали 9 граждан Турции, изъято оружие
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании в Батуми девяти граждан Турции.
В ведомстве заявили, что иностранцы находились в Грузии нелегально – у них не фиксировалось пересечение границы.
При обыске у граждан Турции обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия, - сообщили в СГБ. Следствие ведет департамент контрразведки ведомства.
Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера
Часть грузинского оппозиционного спектра хочет видеть следующим премьер-министром страны лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе.
Руководитель политического объединения «Закон и справедливость» Тако Чарквиани считает, что Вашадзе должен стать единым кандидатом от оппозиции. Она назвала его «молодым реформатором».
Ранее и сам Вашадзе подтвердил, что участвовал в консультациях по выдвижению единого кандидата.
Однако другие оппозиционные силы пока не спешат с поддержкой Вашадзе. Представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили накануне заявил, что кандидатуру Вашадзе в партии не обсуждали и не будут обсуждать.
Лидер партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что единая оппозиция назовёт кандидата на пост главы правительства, но им не будет Георгий Вашадзе.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 19 человек, выявлено 517 новых случаев
За прошедшие сутки в Армении зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом и смертей, вызванных респираторной инфекцией.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за сутки от COVID-19 скончались еще 19 пациентов. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 158.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 56 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 517, в общем составив 10009. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 3427.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6368, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 59917.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Заразились и члены его семьи - супруга Анна Акопян и три дочери.
DW: Россия не ответила на запросы Германии по делу Хангошвили
Немецкие следователи по-прежнему ждут от России ответа на свои запросы в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), – сообщает Deutsche Welle.
До сих пор два обращения берлинской прокуратуры, сделанные еще в декабре 2019 года, «остались без содержательного ответа от РФ», говорится в пояснении Минюста ФРГ для депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Ответ министерства цитирует агентство dpa.
Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день, – напоминает Deutsche Welle.
Изначально длом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.
Правительство ФРГ уже критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.
Минобороны РФ начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях
Министерство обороны России отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих для клинического испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление военного ведомства. Речь идёт о вакцине, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Первая группа добровольцев прибудет в институт 3 июня.
О том, что российское министерство обороны участвует в разработке вакцины от коронавируса, стало известно в начале апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом. Работы ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Завершить клинические испытания вакцины планируется до конца июля.
22 мая академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Ни у кого из них не возникло побочных эффектов, "все живы, здоровы и радуются", сказал Гинцбург. Точную цифру испытателей академик не сообщил. Речь идёт о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген нового коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины.
Трамп хочет мобилизовать военных для пресечения беспорядков. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и военной полиции, чтобы прекратить "беспорядки, которые распространились по всей стране".
По словам Трампа, он настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию, чтобы власти доминировали на улицах, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, Трамп пообещал развернуть армию Соединенных Штатов и быстро решить проблему за них.
Сами беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп назвал "внутренним терроризмом". Однако заявил, что "является союзником всех мирных демонстрантов".
Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации вокруг Белого дома.
Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом о противодействии мятежным действиям от 1807 года для введения армии США в город или штат.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник призвал к национальному запрету на применение чрезмерной силы со стороны полиции. Некоторые действия нью-йоркских полицейских во время протестов вызывают тревогу, сказал он и напомнил о распространенном в интернете видео, в котором показана полицейская машина, которая въехала в толпу. В то же время Куомо выступил против тех, кто использовал протесты для грабежей и вандализма.
- Демонстранты требуют суда над всеми четырьмя полицейскими – белыми мужчинами – за их роль в гибели 46-летнего Флойда, который умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 796. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной клиники Марины Эзугбая, оба новых случая подтверждены в селе Мерети Марнеульского района.
80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 10 и сейчас составляет 634.
На сегодняшний день в клиниках от коронавируса лечатся 150 пациентов, 12 человек скончались. В карантине находятся 2508 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
Абхазский оперштаб: все 56 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 56 граждан. Все тесты показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от COVID-19, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему проходят лечение 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Президент России Владимир Путин решил назначить голосование по поправкам к Конституции России на 1 июля.
Об этом было объявлено сегодня, 1 июня, на встрече Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок. В поддержку этой даты высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнется за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в 2-3 регионах, возможно, будет организовано электронное удаленное голосование.
Путин сказал, что были предложения назначить голосование по поправкам на 24 июня, когда пройдет парад в честь годовщины Победы, но он решил «не смешивать» эти два события.
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников подтвердил, что голосование начнется уже 25 июня и завершится 1 июля, при этом 1 июля будет объявлено выходным днем.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с датой 1 июля, сказав, что «пройден острый этап подъема» эпидемии, а темпы прироста инфицированных снизились.
Дату 1 июля как возможный день голосования называли источники различных СМИ ранее. В качестве альтернативы называлось 8 июля.
Одним из изменений в главном законе страны станет «обнуление» президентских сроков действующего главы государства.
Голосование о поправках в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавирусной инфекции на неопределенный срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию. 20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.
Центризбирком вместе с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению голосования в условиях эпидемии. В частности, возможна организация участков на открытом воздухе.
Кроме того, как пишет сегодня «Коммерсантъ», ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин.
- Президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В числе самых обсуждаемых изменений – приоритет российской Конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост главы страны.
- Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – в целом президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.
- В Конституции будет упомянута вера в Бога и брак как союз мужчины и женщины, а русский язык будет назван языком «государствообразующего народа».
- Поправки уже одобрены Думой и Советом Федерации, а также региональными законодательными собраниями. Для их вступления в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Проведение всенародного голосования для одобрения поправок по Конституции не требуется, но его потребовал провести Путин, и соответствующую норму включили в закон.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
Шестая ночь протестов в США: насилие на улицах, Трамп в бункере. ВИДЕО
В США шестая ночь выступлений против социального неравенства сопровождалась беспорядками и насилием в нескольких городах.
Протесты вызвала смерть в результате задержания полицейскими в городе Миннеаполис, в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда.
Несмотря на то что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введен комендантский час, люди в основном игнорировали ограничения. Сообщается о столкновениях с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. За ночь по всей стране были задержаны сотни людей, к примеру, в Нью-Йорке - более 200 человек.
Чтобы рассеять толпу, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. А в Луисвилле, в Кентукки, полиция применила огнестрельное оружие в ответ на выстрелы со стороны участников протестов. Силовики пытались вытеснить их с парковочной зоны у фуд-маркета Dino. От пулевых ранений скончался, по меньшей мере, один человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.
В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили.
Национальная гвардия США – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях, – сообщила накануне, что около пяти тысяч ее бойцов задействованы сейчас для обеспечения порядка в 15 штатах и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Там толпа вновь собралась у Белого дома. Протестующие разводили костры, а в сторону сотрудников спецподразделений периодически летели камни.
До этого шумные манифестации у резиденции американского президента состоялись в пятницу и субботу. Секретная служба США сообщила, что арестовала шестерых человек. Были случаи стычек протестующих с охраной. Некоторые из демонстрантов пытались опрокинуть заградительные барьеры, использовали против сотрудников Секретной службы кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы.
Также стало известно, что в пятницу президент Дональд Трамп с женой и сыном был ненадолго помещен в подземный бункер под Белым домом – в целях его безопасности.
- Демонстранты требуют суда над всеми четырьмя полицейскими – белыми мужчинами – за их роль в гибели 46-летнего Флойда, который умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Накануне президент Трамп сообщил в твиттере о намерении добиться признания террористическим ультралевого движения «Антифа», члены которого, по оценкам ряда чиновников, могут быть причастны к нынешней волне насилия. Среди прочего, Трамп поблагодарил Национальную гвардию за усилия по сдерживанию беспорядков. Он также обрушился с новой критикой на медиа за то, что те, по его словам, «делают все возможное для разжигания ненависти и анархии».
Саломе Зурабишвили пожелала Николу Пашиняну скорейшего выздоровления
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления. «Желаю вам и вашей семье скорейшего выздоровления», - написала президент Грузии в Twitter.
Никол Пашинян объявил в прямом эфире на Facebook сегодня, 1 июня, что он и ее семья заражены Covid-19. По словам премьер-министра, на данном этапе у него нет симптомов вируса и он продолжит работать из дома, где находится в самоизоляции, передает Общественный вещатель Грузии.
- По последним данным, число случаев коронавируса в Армении составляет 9282. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 131. За это время еще 50 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам
Георгий Гахария поздравил Никола Пашиняна с днем рождения
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
«Дорогой Никол, хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья, всего наилучшего и успехов в Вашей чрезвычайно ответственной и трудной работе.
Пользуясь случаем, выражаю надежду, что тесные связи и отношения между Грузией и Арменией, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, будут и впредь углубляться и развиваться на благо наших народов и с учетом интересов наших стран.
Хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и выразить готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами.
Господин премьер-министр, еще раз сердечно поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравительном послании премьер-министра Грузии.
Сообщившему о заражении коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет. С юбилеем его поздравил и президент России Владимир Путин. Между ними состоялся телефонный разговор.
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