Мераб Кишмария назначен военным советником нового главы абхазского Минобороны

Швеция признала, что могла бы "действовать лучше" в борьбе с эпидемией COVID-19. Заявление сделал Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции, сотрудник Агентства общественного здравоохранения.

"Если бы мы вновь столкнулись с этой болезнью, зная то, что мы знаем сейчас, мы бы выбрали промежуточный вариант действий между тем, какой был применен в Швеции и тем, как действовали в других странах", - сказал Тегнелл в интервью Шведском радио.

Ограничительные меры, принятые в Швеции на фоне пандемии, были значительно мягче, чем в большинстве других стран. "Шведская модель" в большей степени опиралась на сознательность граждан, чем на запреты, в стране, например, не были закрыты школы. Этот подход вызвал горячие споры и по всему миру и в самой Швеции: можно ли без жесткого карантина удержать эпидемию в разумных рамках, облегчив при этом давление на экономику и формируя коллективный иммунитет?

Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, одна из точек зрения, которую высказывали эпидемиологи такова: учитывая некоторые особенности Швеции подход мог быть разумен, но не полностью сработал, потому что не учел всех социальных факторов. Это вылилось в то, что в Швеции от коронавирусной инфекции умерло больше людей в пересчете на население, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где были применены более жесткие ограничения.

Особенность шведской конституции такова, что именно Агентство публичного здравоохранения и лично Андерс Тенгелл принимали решения о мерах по борьбе с эпидемией. Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен ранее на этой неделе заявил, что в стране будет проведено расследование того, насколько выбранный подход был правильным. При этом Тегнелл пользуется достаточно высокой поддержкой в шведском обществе.