Лаборатория повышенной дипломатической активности

К дипломатическим баталиям между Грузией и Россией вокруг Исследовательского центра Лугара и Договора по открытому небу присоединились новые участники. На ноты Москвы отреагировало посольство США в Тбилиси. Свое слово сказали и в Цхинвали.

Россия проводит дезинформационную кампанию против Грузии и США с целью отвлечь внимание от продолжающегося процесса бордеризации – посольство Соединенных Штатов Америки в Тбилиси отреагировало на новый этап информационной кампании против Исследовательского центра имени Ричарда Лугара, расположенного в окрестностях Тбилиси. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится:

«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости и отмечает успехи Грузии в борьбе против COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии – Абхазией и Южной Осетией. В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации вблизи 12 грузинских сел. Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России дезинформационная кампания, в том числе, распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом».

Американская дипмиссия уверяет, что США не ослабят своей «решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии». Вашингтон требует, чтобы Москва прекратила оккупацию 20% территории Грузии, а также выполнила свои обязательства от 2008 года, подразумевающие вывод вооруженных сил и прекращение блокирования доставки международной гуманитарной помощи в эти регионы.

Впрочем, поддержка Грузии со стороны США вызвала лишь очередную серию заявлений российского МИДа. Досталось и Тбилиси, и Вашингтону:

«Тиражируемые грузинской стороной голословные обвинения в адрес России в «грубой и агрессивной дезинформации» носят провокационный характер. Их цель – отвлечь внимание международной общественности от военно-биологической активности иностранных государств на базе этого Центра», – говорится в публикации.

В Москве считают, что деятельность лаборатории Лугара вызывает серьезные вопросы в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Заметно стремление заретушировать деятельность «Управления медицинских исследований сухопутных войск США», дислоцированного на территории Центра», – уверяет российский МИД.

При этом на Смоленской площади настаивают, что Центр Лугара на самом деле курируется и финансируется военным ведомством США и аффилированными с ним структурами:

«Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами».

Впрочем, представлять доказательства подобных обвинений в Москве не спешат. Зато уличают Грузию в игре на публику. Как отметил отвечающий за гуманитарный диалог с Тбилиси сенатор Григорий Карасин, заявления о готовности принять делегацию российских экспертов для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара с грузинской стороны не подкреплены официальной линией:

«Всегда между государствами существует официальная переписка в форме вербальных нот или в форме посланий, обращений, которые сформулированы в официальных бумагах и передаются одной стороной другой с расчетом, что будет какая-то реакция. Собственно, пока такой реакции на наше последнее обращение мы не получали».

Реакция последовала от грузинского министра иностранных дел. Давид Залкалиани напомнил Москве, что Грузия является участницей Конвенции о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому договору, у Тбилиси нет никаких обязательств приглашать российских специалистов в двустороннем формате. При этом страна готова принять их в группе международных экспертов:

«26 мая, когда весь цивилизованный мир поздравлял Грузию с Днем независимости, мы услышали клеветнические и парадоксальные заявления со стороны Российской Федерации. Мы не раз заявляли и не устанем публично заявлять, что Центр Лугара сыграл неоценимую роль в этот период. Это не просто неотъемлемая часть системы здравоохранения, но и гарантия национальной безопасности».

По словам Залкалиани, участие в Конвенции о нераспространении ядерного оружия обеспечивает наиболее эффективный механизм прозрачности работы лаборатории Лугара.

В 2018 году Грузия действительно приглашала международных экспертов, в том числе из Российской Федерации, проинспектировать деятельность Центра, но Москва приглашение проигнорировала. В российском МИДе объяснили почему:

«Программа не предусматривала никаких элементов верификации, позволяющих составить объективное суждение о реальном положении дел в части соблюдения КБТО (Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия) и подтвердить информацию, содержащуюся в грузинских объявлениях по мерам укрепления доверия. Не был дан ответ и на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на ее территории на постоянной основе развернуто упомянутое выше подразделение «Управления медицинских исследований сухопутных войск США». Представленный на совещании государств-участников КБТО 2018 г. отчет о данном посещении не был одобрен консенсусом, а лишь получил «поддержку» весьма ограниченного числа государств (в основном западных)».

Подключился к пикировке и Цхинвали. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия присоединились к российским обвинениям, выразив обеспокоенность работой Центра Лугара, «который находится неподалеку от грузино-югоосетинской границы». Де-факто глава МИДа Дмитрий Медоев выразил надежду, что российские эксперты будут допущены к мониторингу лаборатории:

«Мы уже давно говорим об опасности, которую представляет этот американский военно-биологический объект для стран Закавказья, и в первую очередь для самой Грузии. Как известно, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения, о котором подробно говорил на своей пресс-конференции бывший грузинский генерал безопасности Игорь Гиоргадзе».

Впрочем, сам бывший глава службы Госбезопасности Грузии, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за покушение на убийство экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и последние годы проживающий в Москве, в 2018 году поднявший вопрос деятельности лаборатории, впоследствии в интервью Би-би-си уточнил, что не располагает доказательствами о летальных испытаниях в лаборатории Лугара на окраине Тбилиси. А от информации, опубликованной на его сайте, открестился:

«То, что вы прочитали на сайте, вывод тех людей, которые проанализировали документы. Я сам подобный анализ не проводил. Я этого не говорил».

Зато теперь, с его легкой руки, в этом заверяют как в Цхинвали, так и в Москве. Причем в качестве доказательств приводится как раз информация, которую Гиоргадзе разместил на своем сайте. При этом очередной спор вокруг лаборатории Лугара совпал с дебатами о выходе США из Договора об открытом небе, где в числе причин фигурирует нежелание России давать разрешение наблюдательным миссиям летать над территориями Абхазии и Южной Осетии. Москва в качестве аргумента использует приостановку в 2012 году действия договора в отношении России со стороны Тбилиси.

Тем не менее выход США из договора приведет к вероятному распаду уже четвертого важного соглашения о контроле над вооружениями. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого – в 2015 году – Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и теперь может без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе, на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией. При этом еще в 2002 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а при Бараке Обаме развернули систему ПРО в Европе.

На сегодняшний день из важнейших договоров о контроле над вооружениями в силе остался только Договор о стратегических наступательных вооружениях, так называемый СНВ-3, но и он может прекратить существование уже в следующем году, когда истекает срок его действия. США пока не соглашаются на его продление.