Абхазская неделя: необъяснимый криминал и неназванные предатели

Нынешняя неделя была богата на события. Глава государства оглашал кадровые решения, премьер-министр общался с членами правительства вместе и поодиночке, парламент встречался с президентом. Но все это происходило на фоне очевидного и часто необъяснимого ухудшения криминогенной ситуации: то пьяный мужчина вышел на трассу и расстрелял автомобиль (погиб водитель), то житель Узбекистана, подрабатывающий в Абхазии, нанес тяжелые увечья своему соотечественнику, или вот грабители угнали машину, но оставили в ней вещи и деньги ограбленной…

А в конце рабочей недели, 5 июня, в первой половине дня посольство России в Абхазии обратилось в МВД с информацией о том, что накануне вечером на электронную почту посольства пришло письмо с предупреждением о взрывном устройстве, заложенном на территории здания. Территория была перекрыта, сотрудники посольства покинули здание, информация анонимного источника, к счастью, не подтвердилась. Кому и зачем понадобилось нагнетать страсти, предстоит выяснить правоохранительным органам и службе государственной безопасности. Учитывая то, что в Абхазии нет антироссийских настроений, информация эта выглядит весьма странно, как, впрочем, и то, что сотрудники посольства отреагировали на угрозы, поступившие вечером, ближе к полудню следующего дня.

Вызвало недоумение и сообщение о пресечении попытки незаконного вывоза огнестрельного оружия из Абхазии в Грузию. Речь идет о пистолете, который был обнаружен пограничниками в багаже гражданина, пересекающего границу. Это сообщение я бы отнесла к разряду рядовых, если бы нас не уверяли, что граница на КПП «Ингур» закрыта в связи с коронавирусом.

Очередной побег заключенного привлек внимание общественности, несмотря на то, что побеги в нашей стране – достаточно частое явление, равно как и подкупы с подкопами. Но на моей памяти заключенные в Абхазии еще не убегали, столь романтично используя постельное белье вместо веревки. На нынешней неделе именно таким способом сбежал из республиканской больницы находившийся там на лечении обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Забегая вперед, скажу, что, спустя пару дней, беглец явился с повинной. По официальной информации, находящийся под следствием Гурген Киракосян освободился от наручников, связал простыни и по ним спустился с третьего этажа. Фото простыней, висящих на торце здания больницы, тут же появилось в социальных сетях. Но остался вопрос: почему обвиняемый находился в обычной, а не специализированной палате с решетками и где была охрана? Пользователи социальных сетей выражают сомнения в преподнесенной МВД версии и утверждают, что простыни и выброшенные фотографии – всего лишь декорации, и на самом деле заключенный покинул больницу через дверь, то ли воспользовавшись отсутствием охраны, то ли подкупив ее.

Впрочем, все эти вопросы задавать некому. Нынешняя власть демонстрирует предельную закрытость и ведет монолог, выдавая обществу информацию лишь через пресс-службы. Никаких комментариев, интервью, брифингов и пресс-конференций даже для «своих» журналистов. Доверия к правоохранительным органам все это не увеличивает, и общественность предлагает свои версии событий, которые поступают более оперативно и зачастую выглядят более правдоподобно, чем официальная информация.

Вот и у событий, произошедших после задержания на прошлой неделе последнего подозреваемого в причастности к тройному убийству на набережной Сухума в ноябре прошлого года Эрика Чкадуа, есть неофициальная версия.

Пока в МВД думали, как преподнести народу информацию об обстреле дома первого президента, в котором находился его племянник Кемал Ардзинба (за ним, по слухам, тянется целый шлейф преступлений), так, чтобы что-то сказать, но ничего не сказать, общественность выдала свою версию – криминальный передел. Многие считают, что он происходит с молчаливого согласия правоохранителей. Оснований так думать достаточно. Вот, к примеру, сообщение МВД о том, что по факту обстрела задержан подозреваемый. Министерство не только не называет его имени, но и с неприличной поспешностью сообщает, что никакими доказательствами участия задержанного в обстреле не обладает. Конечно, возникает вопрос: на основании чего задержан подозреваемый, если нет никаких свидетельств его причастности к обстрелу? В общем, все темнят, и создается впечатление, что правоохранители каким-то образом пытаются воспользоваться противоречиями, существующими между криминальными авторитетами.

Между тем на факт обстрела дома первого президента прореагировала общественная организация «Аруаа», в которую входят ветераны грузино-абхазской войны. Они призвали правоохранителей не допускать самосуд и не устраняться от исполнения своих прямых обязанностей, оставляя проблемы на разрешение групп, «у которых имеются неприязненные отношения друг к другу». Ветераны войны считают, что «факт криминальных разборок возле дома первого президента должен быть тщательно расследован, и виновные должны быть наказаны». В заявлении ветеранов содержится весьма понятный намек на сомнительную лояльность правоохранителей к преступникам, которые разделяют их политические взгляды, «прикрываются политическим соратничеством и остаются безнаказанными».

От криминальных новостей к тому, что еще привлекло внимание. На этой неделе только ленивые не обсуждали весьма странное перемирие двух генералов. Генерал СГБ президент Аслан Бжания назначил главным советником по обороне и наградил бывшего министра обороны Мираба Кишмария орденом Мужества, что было больше похоже на повышение в должности, чем на отстранение от нее. В ответ на что Мираб Кишмария раскаялся в своих высказываниях в период выборов 2014 года. Интрига заключалась в том, что генерал Кишмария в своей речи перед сотрудниками Минобороны сообщил, что теперь он знает, кто действительно предатель. Это не вполне понятное обвинение вызвало вопросы не только у общественности, но и опять же у ветеранов войны, которые потребовали от своего боевого товарища прояснить, кого конкретно он имел в виду, когда говорил о предателях. Думаю, что ветераны встретятся с бывшим министром обороны, и результаты этой беседы рано или поздно просочатся в массы. У нас в стране сколько не перекрывай доступ к информации, рано или поздно все тайное становится явным.

Но в этом миксе недели, нашпигованной скандалами и преступлениями, общественность почти совсем не вспоминала о коронавирусе, тем более что Минздрав объявил ранее, что все больные выздоровели. Однако в очередной группе курсантов военных училищ, приехавшей в Абхазию из России, оказалось семь студентов с коронавирусом. Напомню, что общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели и один пациент умер.

На этой неделе ЦИК зарегистрировал еще одну инициативную группу по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Это восьмая инициативная группа. Напомню, что довыборы в парламент пройдут 12 июля по четырем округам, лишившимся депутатов после президентских выборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия