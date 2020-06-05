Арифметика мажоритарных округов 

Грузинская оппозиция пробует договариваться: одна из крупнейших оппозиционных партий – «Нацдвижение» – согласилась не выдвигать своих кандидатов в большинстве мажоритарных округов Тбилиси.

«Единое национальное движение» начинает предвыборную кампанию в двух из восьми районах Тбилиси – Глдани и Самгори. Тем самым, как заявила одна из лидеров партии Саломе Самадашвили, остальные шесть мажоритарных округов они оставляют в распоряжении своих единомышленников из других оппозиционных сил:

«Мы выдвинем кандидатов в двух округах. Надеемся, что другие оппозиционные партии – партии, которые намного меньше «Нацдвижения», смогут между собой договориться таким образом, чтобы в остальных шести округах была максимально отражена эклектичность политического состава. Но это уже вопрос соглашения между другими политическими субъектами».

В «Европейской Грузии» были рады инициативе ЕНД – назвали ее шагом, сделанным для достижения консенсуса. Оппозиционеры пока и не пришли к окончательному решению по поводу того, как будут разделены оставшиеся округа, но полагают, что скоро им удастся определиться. Гиги Угулава, помилованный в середине мая президентом, выдвигать свою кандидатуру в Тбилиси не собирается.

«Как вы знаете, в Тбилиси всего восемь мест. Но наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы различные партии были представлены максимально. Пока говорить о том, от какой партии сколько и куда – с моей стороны нерелевантно. Могу сказать лишь одно: меня в тбилисских мажоритариях не будет. Остальное – дело консультаций», – сказал Гиги Угулава, один из лидеров «Европейской Грузии».

В то же время еще одна оппозиционная партия «Лело для Грузии» сразу заявила, что планирует во всех округах Грузии выдвигаться независимо. Один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе сегодня подтвердил это, хоть и предупредил, что возможность сотрудничества пока полностью не исключается:

«Мы постоянно все это время находимся в режиме диалога с нашими партнерами из оппозиции относительно возможного сотрудничества в трех округах Тбилиси. Поэтому я не могу сказать однозначно, что в Тбилиси сотрудничество не состоится. Но на данный момент «Лело» делает последовательные шаги, которые подразумевают выдвижение 30 кандидатов в 30 мажоритарных округах».

В «Мечте» наблюдают за процессом, происходящим внутри оппозиционного объединения, не без некоторой доли злорадства. Бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе сегодня предложил оппонентам перестать делить шкуру неубитого медведя, а заняться повышением своих рейтингов:

«Пока «Грузинская мечта» занимается решением проблем медицинского, а также социального и экономического характера, оппозиция борется между собой, распределяя должности, которых в природе не существует. Это вызывает улыбку. Пусть лучше занимаются своими 12%, 3% и еще более низкими рейтингами и так готовятся к выборам».

Оппозиционное объединение, собирающееся за одним столом, – достаточно разношерстно, в него входят партии, различные по величине и по содержанию, говорит Георгий Рухадзе – один из основателей Грузинского центра стратегического анализа (GSAC). Соответственно, внутри него все довольно неоднозначно. Рухадзе полагает, что стратегия, которую выбрали оппозиционеры – играть в одну игру в ходе распределения сил на мажоритарных округах, – хороша, хоть и сложно выполнима. По поводу шага, сделанного ЕНД, Рухадзе говорит:

«Если бы это произошло не в ходе телевизионного эфира, а за закрытыми дверями, за столом переговоров, и они бы объявили об этом после, – это было бы намного здоровее и лучше для оппозиции. Но меня удивляет и то, что это получилось. Оппозиция показала, что она в определенном смысле не так уж и обанкротилась, как говорят в «Мечте». Ей удалось сохранить единство, защитить позиции, принципиальность, она лучше донесла свои послания до западных партнеров, чем это сделала «Мечта».

По предварительным прогнозам, оппозиция о своем окончательном решении объявит в годовщину «гавриловской ночи» – 20 июня.