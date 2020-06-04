«Все против одного» или каждый за себя?

В Грузии началось всенародное обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения избирательной системы. Правда, часть оппозиционных партий бойкотируют процесс – они обвиняют власти в нарушении условий соглашения от 8 марта. В то же время в самой оппозиции никак не могут прийти к консенсусу относительно формирования единого избирательного списка. Градус политического напряжения повышают и разговоры о возможной отставке действующего премьер-министра.

Всенародное обсуждение поправок в Конституцию на этот раз проходит по правилам коронавируса – дистанционно. В ходе процесса, транслируемого Общественным вещателем, члены организационной комиссии отвечают на вопросы граждан, присланные через социальные сети или электронную почту.

Правда, в эту комиссию вошли не все представители политических сил. «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» отказались принять участие в обсуждении и обещают бойкотировать непосредственно само голосование. Оппозиционеры требуют освобождения совладельца телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа. Это, как говорит Серги Капанадзе из «Европейской Грузии», было заложено в соглашение, заключенное 8 марта:

«Как только будет выполнено соглашение от 8 марта - Георгий Руруа будет освобожден и эта очень неправильная страница политзаключенных будет закрыта, – мы будем готовы поддержать это конкретное предложение».

Независимый депутат Эка Беселия с такой позицией не согласна. Она полагает, что это играет на руку лишь правящей команде:

«Очень большая ошибка говорить, что (они) не поддержат конституционные изменения. Я считаю это неправильным – после того, как власть не выполнила одно условие (соглашения), дать им не выполнить и второе. Это именно то, чего хочет сама правящая партия. Политически неверным будет создать им такие условия, что они смогут сказать: «А, вы не хотите изменений в избирательную систему? Тогда оставим старую».

В «Мечте» же считают, что их оппоненты пытаются просто смягчить удар от предстоящего поражения на выборах и используют тему освобождения Георгия Руруа как повод.

«Когда они видят свои рейтинги, они понимают, что у них нет никакого шанса добиться для себя каких-то изменений посредством выборов. Это единственная причина того, что они ссылаются на выдуманных т.н. политзаключенных. Не только Георгий Руруа – никакого обещания относительно освобождения какого-либо заключенного никто из правящей команды ни на одном этапе переговоров не давал», – заявил один из лидеров большинства Мамука Мдинарадзе.

В то же время внутри оппозиционного объединения, выступавшего одним фронтом против правящей партии, пока еще нет однозначной позиции по поводу формирования единого избирательного списка. Сегодня лейборист Шалва Нателашвили вновь призвал представителей объединения сесть за стол переговоров в его офисе. Единство оппозиции, по его словам, – это главное оружие против Бидзины Иванишвили. «У нас есть все основания для того, чтобы этой осенью пришла наша весна», – сказал Нателашвили и напомнил, что «политика – это искусство компромиссов».

Политолог Гия Хухашвили говорит, что формат «все против одного» для Грузии не в новинку. Впрочем, как и то, что подобные объединения, по аналогии с традиционным застольем, которое начинается со слов о большой дружбе, а завершается порой дракой, не всегда выдерживают проверку временем:

«Предположительно, это не завершится координацией высокого уровня. Хотя оно и может сохранить лицо некой псевдокоординации. Что касается власти. Сегодня Бидзина Иванишвили стоит перед серьезной дилеммой. С одной стороны, Гахария ему очень нужен, потому что он единственный, кто может тянуть столько бездельников, сохраняя им власть, но с другой – такая популярность Гахария Иванишвили не особенно приятна и даже содержит для него угрозу. Для него главное сейчас – придумать, как сделать так, чтобы Гахария делал для него «черную работу», но в то же время дивиденды получал он сам. Факт, что «слив» (информации об отставке Гахария) был сделан кем-то из власти с некой политической целью».

В «Мечте» информацию о возможной отставке премьера категорически отрицают и называют типичной фейк-новостью.