Закон маски

Парламент Грузии приступил к обсуждению законопроекта, согласно которому людей, которые не носят маски в общественных местах, начнут штрафовать.

С сегодняшнего дня в Грузии вступил в силу очередной этап отмены ограничений: заработал междугородний транспорт, открылись объекты питания всех типов и пункты обмена валют. Решился вопрос и с железной дорогой – поезда начнут ходить через неделю, с 15 июня. Там все будет работать по той же схеме, как, к примеру, в уже открывшихся торговых центрах. На входе – термоскрининг, дезобарьер, обработка рук антисептиком. Маску нужно будет носить на протяжении всей поездки.

За последние сутки в Грузии выявили один новый случай инфицирования коронавирусом. Столько же днем ранее. Впрочем, как говорит замглавы Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, расслабляться все равно не стоит: «корона» все еще здесь. При этом надеяться на то, что вирус может сдаться с наступлением лета, не стоит. Об этом, по словам Имнадзе, свидетельствует происходящее в соседних странах.

«В последние дни выявляются лишь единичные случаи, но это не дает нам оснований быть спокойными, потому что «корона» никуда не исчезла. Она все еще рядом с нами. Вы видите, что происходит в соседних государствах. Поэтому всем нам нужно быть острожными. Особенно это касается мест скопления людей – необходимо соблюдать там правила безопасности. Особенно – носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – предупреждает Паата Имнадзе.

Парламент Грузии в ускоренном режиме уже на этой неделе планирует принять закон, подразумевающий административное наказание для людей, которые будут находиться в общественных местах без масок. Изначально речь шла о штрафе размером в 50 лари. Впрочем, как заявил сегодня глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, в конечном счете было решено остановиться на 20 лари.

«Мы, в команде «Грузинской мечты», обсудили это, и большинство сошлось во мнении, что сумму надо сократить. Соответственно, сегодня на комитетских слушаниях мы снизили ее с 50 до 20 лари. Штраф придется заплатить в случае, если физическое лицо нарушит правило ношения маски в общественном месте или в общественном транспорте».

В то же время для юридических лиц штраф составит 500 лари.

«Если юридическое лицо не сумеет проконтролировать и допустит лицо без маски (на территорию объекта), оно будет оштрафовано на 500 лари, будь то банк, торговая сеть – никаких исключений», – сказал Оханашвили.

В оппозиции инициатива понравилась не всем. Так, в «Нацдвижении» полагают, что, прежде чем принимать закон такого толка, следовало бы бесплатно предоставить маски социально незащищенных гражданам, принимая во внимание их стоимость. А заместитель председателя фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе считает так:

«Они призывают граждан соблюдать правила при помощи штрафов, а сами нарушают закон, когда, к примеру, министр здравоохранения не желает прийти в парламент. У меня встречное предложение – назначить вот за это штраф в размере одной зарплаты».

Согласно представленной инициативе, заплатить штраф придется и тем, кто нарушит «правило десяти» – запрет на собрание более 10 человек, который главным образом касается проведения свадеб, поминок и других мероприятий. За нарушение этого ограничения предполагается двухтысячный штраф для физических лиц и десятитысячный – для юридических.