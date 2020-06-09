Глава Минздрава Армении поблагодарил проживающих в Грузии армян за аппараты ИВЛ

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян поблагодарил проживающих в Грузии армян, которые закупили и отправили в Армению аппараты искусственной вентиляции лёгких.

«При помощи этих устройств наши пациенты смогут дышать – и в прямом, и в переносном смысле», - написал Торосян в социальной сети Facebook.

Бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян сообщил, что дыхательные аппараты уже дошли до инфекционной больницы «Норк».

«За эти 3 дня с нами связались соотечественники из России, Люксембурга и Бельгии, выразив готовность оказать дополнительное содействие. На данный момент мои коллеги из Грузии ищут дополнительные аппараты», - подчеркнул Харатян.

27 аппаратов ИВЛ были закуплены по инициативе проживающих в Грузии армян. Транспортировку груза обеспечило посольство Армении в Грузии.

Также организован сбор средств под лозунгом «Одна маска, одна жизнь». На собранные средства будут закуплены защитные маски, которые направят в Армению и раздадут необеспеченным гражданам.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что готовы помочь Армении, где сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.