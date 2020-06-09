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Глава Минздрава Армении поблагодарил проживающих в Грузии армян за аппараты ИВЛ
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян поблагодарил проживающих в Грузии армян, которые закупили и отправили в Армению аппараты искусственной вентиляции лёгких.
«При помощи этих устройств наши пациенты смогут дышать – и в прямом, и в переносном смысле», - написал Торосян в социальной сети Facebook.
Бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян сообщил, что дыхательные аппараты уже дошли до инфекционной больницы «Норк».
«За эти 3 дня с нами связались соотечественники из России, Люксембурга и Бельгии, выразив готовность оказать дополнительное содействие. На данный момент мои коллеги из Грузии ищут дополнительные аппараты», - подчеркнул Харатян.
27 аппаратов ИВЛ были закуплены по инициативе проживающих в Грузии армян. Транспортировку груза обеспечило посольство Армении в Грузии.
Также организован сбор средств под лозунгом «Одна маска, одна жизнь». На собранные средства будут закуплены защитные маски, которые направят в Армению и раздадут необеспеченным гражданам.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что готовы помочь Армении, где сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 350, в общем составив 13675. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 217, а 74 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Другие новости дня
В Беларуси оппозиционному блогеру грозит до трёх лет тюрьмы
Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения блогеру Сергею Тихановскому. Активиста и ещё семерых человек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок наказания по этой статье – до трёх лет тюрьмы. Одного из активистов обвиняют также в применении насилия по отношению к сотруднику милиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемые арестованы.
Следователи считают, что 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения жены Тихановского кандидатом в президенты Беларуси был организован незаконный митинг. В результате пострадали два сотрудника МВД.
Тихановский планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты на предстоящих в августе выборах. Он не смог это сделать, так как находился в СИЗО. В итоге вместо блогера документы на регистрацию своей инициативной группы подала его жена Светлана. Она считает действия властей по отношению к активистам провокацией.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
В Иране приговорили к смертной казни обвиняемого в смерти Сулеймани
Иранские власти приговорили к смертной казни обвиняемого в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. По версии следствия, осуждённый сотрудничал с американской и израильской разведками и предоставил им данные о местонахождении военного.
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский "Боинг-737" Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Сегодня Тегеран сообщил о задержании шестерых человек по делу о сбитом по ошибке украинском лайнере.
Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт дискуссии о том, как усилить Североатлантический альянс, сделав его способным отвечать на вызовы завтрашнего дня, сообщает корреспондент DW.
«Сегодня я счастлив инициировать обсуждение «НАТО-2030», - заявил Столтенберг в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Это возможность подумать о том, где мы видим наш альянс через десять лет и как он продолжит держать нас в безопасности в более непредсказуемом мире», - отметил он. «Мое видение «НАТО-2030» - это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс», - подчеркнул генсек. Он планирует усиливать не только военный, но и политический аспект НАТО.
По словам Йенса Столтенберга, пандемия коронавирусной болезни COVID-19 лишь усилила напряжение в сфере безопасности. Среди конкретных вызовов он назвал в первую очередь РФ: «Россия не ослабляет свою военную деятельность».
На втором месте он назвал террористические организации, в частности «Исламское государство». «Усиление Китая принципиально изменяет баланс сил в мире», - добавил Столтенберг.
Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, генсек НАТО напомнил о так называемом «двухколейном» подходе альянса к отношениям с Москвой: усиление сдерживания с одновременным продолжением диалога.
«Лучший путь предотвратить конфликт - устранить любые сомнения в том, что НАТО готова защищать своих союзников», - отметил Йенса Столтенберг.
«В то же время Россия - наш сосед, Россия никуда не исчезнет. И мы верим в диалог с Россией и будем стремиться к лучшим отношениям с Россией», - добавил он.
В СГБ Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, задержанных у разделительной линии
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, задержанных у разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
«6 июня текущего года в окрестностях села Пахулани Цаленджихского муниципалитета представители оккупационных сил незаконно задержали трех человек. По факту незаконного задержания немедленно была задействована горячая линия и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС). О произошедшем также были уведомлены сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры. Были задействованы все существующие рычаги. Совместно с международными партнерами ведется работа по освобождению незаконно задержанных. Подобные незаконные задержания вредят обстановке безопасности на местах и крайне осложняют повседневную жизнь местного населения», – сказано в заявлении СГБ.
Ранее в Службе госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что задержанных граждан обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
По информации абхазского ведомства, задержаны граждане Грузии - Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзия и Мате Ламандзия. «Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ РА», - сказано в сообщении.
В Нидерландах задержали бездомного грузина с 12.5 млн евро
В Нидерландах, в городе Эйндховен задержали гражданина Грузии, у которого при себе было 12,5 миллионов евро, сообщают местные СМИ.
Задержанный грузин отказывается сообщать, откуда у него такая сумма. По словам его адвоката, 35-летний мужчина не имел собственности и в прошлом был бездомным.
Его задержали 1 мая после того, как полиция обнаружила большое количество наличных в скрытом пространстве в доме в Эйндховене. По данным полиции, это самая крупная сумма, когда-либо найденная в одном месте.
Задержанного обвиняют в отмывании денег. Во время обыска полиция также изъяла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для счета денег, - пишет «Новости-Грузия».
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с пневмонией на фоне диагностированного коронавируса. Об этом он рассказал Znak.com.
Сейчас Ройзман находится в больнице № 40 в Екатеринбурге.
Температура, по словам Ройзмана, у него нормальная. Он не ощущает боли в груди и трудностей с дыханием. Врачи начали стандартное в таких случаях лечение.
"Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ – пневмония", – рассказал Ройзман.
Бывший мэр Екатеринбурга сообщил о своей болезни вчера днем.
"Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь", – написал он накануне в своем инстаграме. Ройзман попросил серьезнее отнестись к возможности заболеть коронавирусной инфекцией, поскольку "рост пошел в регионах".
Задержанным в Гальском районе гражданам Грузии грозит до пяти лет тюрьмы
Задержанных на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия граждан обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в абхазской Службе госбезопасности.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
По информации абхазского ведомства, задержаны граждане Грузии - Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзия и Мате Ламандзия.
«Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ РА», - сказано в сообщении.
Трое молодых людей были задержаны 6 июня на линии разделения сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района.
В Абхазии считают, что туристический сезон может начаться в августе
Туристический сезон в Абхазии в этом году, возможно, начнется в августе, – заявил заместитель министра туризма самопровозглашенной республики Астамур Барциц.
Агентство ТАСС напоминает, что в Абхазии до 15 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, действуют ограничения на въезд иностранных граждан.
«Мы не уверены, что после 15 июня ограничения на въезд в республику и запрет на туристическую деятельность будут отменены, поскольку у нас до сих пор нет рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава по правилам пересечения границы в условиях пандемии коронавируса. Думаю, к августу точно все заработает, но пока хочется получить ответы на вопросы: будет ли достаточно «ковидной» справки, выданной туристу в РФ, или в Абхазии будет своя справка, заканчивается ли в России режим самоизоляции или нет, то есть по возвращении из Абхазии должны ли туристы проходить двухнедельный карантин и другие вопросы», – сказал Барциц.
В любом случае, по его словам, ведомство сможет привести всю отрасль «в боевую готовность» в кратчайшие сроки, как только станет известно о снятии ограничений.
Ранее министр туризма Теймураз Хишба заявил, что пока нет четкого понимания того, каким будет туристический сезон, поскольку он напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
- С начала пандемии в Абхазии выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, 27 человек выздоровели, один пациент 95 лет в апреле умер от осложнений. В настоящее время в Гудаутском госпитале проходят лечение 8 человек, все они курсанты российских военных вузов, вернувшиеся на каникулы домой.
С начала эпидемии COVID-19 в России умерли более шести тысяч человек
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. Умер за прошедший день 171 пациент. Общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 485 тысяч. Погибли 6142 пациента.
Выздоровели 11 709 человек. Таким образом, количество вылечившихся за сутки превысило число заболевших.
Больше всего заражений за минувший день зафиксировано в Москве - 1572. Умерли 59 человек.
До сегодняшнего дня в российской столице действовали серьёзные ограничения. Карантин, названный "режимом самоизоляции", был введен в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.
В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.
9 июня открываются парикмахерские и салоны красоты,
можно посещать кладбища. С 16 июня начнут работу летние веранды в кафе и ресторанах, заработают стоматологические кабинеты, возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарк. С 23 июня полностью заработают кафе и рестораны, спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к прежнему образу жизни москвичи, скорее всего, смогут вернуться через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.
Проживающие в Грузии армяне направили в Армению 27 аппаратов ИВЛ
По инициативе проживающих в Грузии армян закуплены и направлены в Армению 27 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Транспортировку груза обеспечило посольство Армении в Грузии.
Ранее СМИ сообщили, что организатор акции – директор «Алик Медиа» Павел Оганезов, который при содействии близкого иностранного друга приобрёл 10 аппаратов ИВЛ. После этого помочь Армении решили другие бизнесмены и общественные деятели, проживающие в Грузии.
Также организован сбор средств под лозунгом «Одна маска, одна жизнь». На собранные средства будут закуплены защитные маски, которые направят в Армению и раздадут необеспеченным гражданам.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что готовы помочь Армении, где сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 350, в общем составив 13675. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 217, а 74 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
COVID-19: В Армении выявлено 350 новых случаев, выздоровели 352, 6 скончались
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 350, в общем составив 13675.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 352 и сейчас составляет 4451.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 217.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 74 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8933, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 71405.
Гахария: ВВП Грузии сократится на 4%, дефицит бюджета достигнет 8.5%
Грузинская экономика в текущем году сократится на 4%, дефицит бюджета страны достигнет 8.5%, – заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании межведомственного совета при правительстве.
По словам Гахария, сегодня невозможно с точностью предсказать события в экономике. При этом ожидается, что рост ВВП Грузии в будущем году может составить 4%, в 2022 году 6%, – отметил премьер.
Кабмин сегодня направит в парламент антикризисный бюджет, доходы которого сокращаются на 1.8 млрд лари (около 606 млн долларов).
Представляя документ, заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что экспорт грузинской продукции в текущем году сократится более чем на 6%, страна потеряет значительные доходы от туризма и денежных переводов.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, в двух случаях источник заражения неизвестен
В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса. По словам премьер-министра Георгия Гахария, среди инфицированных – три сотрудника клиники имени Бочоришвили. Еще в двух случаях источник заражения неизвестен.
«Говорить о победе над эпидемией пока рано», - отметил Гахария на заседании межведомственного совета при правительстве.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 818, из них 686 выздоровели, 13 умерли. В режиме карантина находятся 2902 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 249.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия 57 подтверждённых случаев, в Абхазии - 35.
Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова
Московское управление МВД сообщило, что в центре города у Смоленской площади произошла авария, один из участников которой актёр Михаил Ефремов.
На кадрах с камер видеонаблюдения можно различить автомобиль, пересекающий сплошную разделительную линию и сталкивающийся с автомобилем, ехавшим навстречу. Судя по кадрам, можно предположить, что скорость при ударе была высокой.
В ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили, что Ефремов задержан как предполагаемый виновник аварии и направлен на медицинское освидетельствование. Пользователи соцсетей и ряд СМИ опубликовали видео с места аварии, на которых присутствует Ефремов.
В аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах. РИА Новости сообщает, что водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Ефремова, скончался.
Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.
Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, что актер был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье предполагает до семи лет лишения свободы.
В США в феврале началась рецессия, которая могла уже закончиться
В феврале в Соединенных Штатах началась рецессия. Таков официальный вывод экономистов из Национального бюро экономических исследований. Согласно определению, рецессия - это экономический спад, падение валового внутреннего продукта, затягивающееся на несколько месяцев.
По данным бюро экономических исследований, занятость в США, доходы и расходы американцев достигли пика в феврале нынешнего года, а затем началось резкое падение, вызванное пандемией коронавируса. "Беспрецедентный масштаб снижения уровня занятости и производства, распространившийся по всей экономике позволяет характеризовать этот эпизод как рецессию, хотя это может оказаться более короткий спад, чем в прошлом", - говорится в документе, обнародованном экономистами. Это означает, что в феврале завершился самый длительный в истории страны период непрерывного экономического роста, который затянулся на 11 лет. Рецессия заканчивается, когда возобновляется экономический рост. Не исключено, что она уже завершилась, поскольку уровень безработицы в мае несколько понизился до 13,3 процента в сравнении с апрельским уровнем благодаря постепенному возобновлению экономической активности в стране. В пятницу появилась информация о неожиданном росте занятости в США. Работодатели наняли 2,5 миллиона работников.
На Уолл-стрит курсы акций выросли на 44 процента с низшей точки, достигнутой в марте. В понедельник индекс NASDAQ, в котором доминируют акции компаний, работающих в области высоких технологий достиг рекордного уровня, превысив предыдущий пик, достигнутый в феврале. Специалисты считают, что главной причиной стал беспрецедентный уровень финансовой и монетарной поддержки экономики и компаний американской Федеральной системой.
Вместе с тем, в понедельник Всемирный банк обнародовал новый прогноз, согласно которому мировой экономический спад может достигнуть 5,2 процента в нынешнем году, что будет худшим за 75 лет экономическим падением. Миллионы людей по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты.
За последние сутки в Азербайджане выявлены 323 случая коронавируса
За последние сутки в Азербайджане были выявлены 323 новых случая коронавируса, пять пациентов скончались и 228 - выздоровели. Об этом со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров сообщает агентство «Тренд».
По состоянию на 8 июня в Азербайджане были выявлены 7 876 случаев «COVID-19», 93 человека погибли. Число людей, излечившихся от коронавируса в стране, составляет 4 377.
В настоящее время 3 406 человек проходят лечение в больницах специального режима.
В Ливии восстанавливается нефтедобыча, войска Хафтара отступают
В Ливии возобновляется добыча нефти на промыслах, ранее заблокированных из-за боевых действий, сообщили некоторые арабские СМИ. Добыча восстанавливается, в частности, на крупном месторождении «Эль-Филь», где до января 2020 года добывалось 70 тысяч баррелей нефти в сутки. «Немецкая волна» обращает внимание на то, то ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) пока официально не подтвердила факт начала работ.
«Эль-Филь» - второе месторождение, на котором возобновляется добыча. Днем ранее ННК подтвердила возобновление нефтедобычи на крупнейшем в Ливии месторождении «Эш-Шарара». «Первый этап начнется с производства 30 тыс. баррелей в сутки. На полную мощность промысел выйдет, вероятно, через три месяца, когда удастся восстановить мощности, поврежденные в ходе конфликта, заявила Национальная нефтяная корпорация.
В январе 2020 года, в преддверии берлинских многосторонних переговоров об урегулировании конфликта в Ливии, войска фельдмаршала Халифы Хафтара («Ливийская национальная армия»), начали блокировать работу нефтепромыслов, экспортных терминалов на морском побережье, нефтепроводов на востоке и юго-востоке Ливии. Вся нефтедобывающая и транспортная трубопроводная система была выведена из строя.
Оператором проекта «Эш-Шарара» является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Работами на «Эль-Филь» управляет совместное предприятие ливийской госкорпорации с итальянской Eni, отмечается в публикации «Немецкой волны»
Международные агентства сообщали в последние дни, что войска Хафтара оставили некоторые из своих позиций под давлением войск правительства Файеза Сарраджа, которого поддерживает Турция. В понедельник поступили сообщения об ожесточенном сопротивлении войск Хафтара в районе города Сирт.
В Марнеульском муниципалитете зафиксированы два новых случая коронавируса
В Марнеульском муниципалитете зафиксированы два новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили «Интерпрессньюс» в мэрии муниципалитета, оба инфицированных из села Кирачмуганло. На данном этапе ведется исследование контактов.
В Марнеули на сегодняшний день всего зафиксированы 36 случаев инфицирования коронавирусом, из них 29 выздоровевших.
В Грузии подтверждено 812 случаев инфицирования коронавирусом, число выздоровевших же составляет 683. В режиме карантина находятся 2902 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 249 лиц.
От коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое граждан Грузии.
В Абхазии за сутки не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 17 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Начальник цхинвальской тюрьмы отстранен от должности на время проверок
Начальник цхинвальской исправительной колонии Отар Маргиев отстранен от должности, в отношении него проводится служебное расследование, – сообщил спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Тадтаев.
«Проводится расследование по фактам, произошедшим в колонии, в результате чего произошел инцидент. По итогам которого все будут ознакомлены. Кроме того, на сотрудника управления исполнения наказания Генеральной прокуратурой заведено уголовное дело за пронос телефона и запрещенных предметов в камеру», – сказал Тадтаев.
5 июня несколько заключенных цхинвальской исправительной колонии нанесли себе телесные повреждения. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что это произошло после проведения сотрудниками тюрьмы предусмотренных законом мероприятий. После инцидента неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры главы югоосетинского Минюста. Военная прокуратура сообщила о задержании четырёх человек.
Самолет ВВС Германии доставил в Тбилиси грузинского военного
Самолет немецких военно-воздушных сил Airbus A 400M доставил в Тбилиси из афганского города Мазари-Шариф грузинского военного. Об этом сообщили в посольстве Германии в Грузии.
По информации дипломатического ведомства, военнослужащий находился с грузинским контингентом на севере Афганистана для выполнения миссии, когда тяжело заболел.
«Его болезнь не связана с коронавирусом, но настолько серьёзная, что стало необходимым его транспортировка в Тбилиси. Грузинские солдаты уже 5 лет вместе с немецкими военнослужащими выполняют на севере Афганистана миротворческую миссию в рамках операции НАТО Resolute Support», – указано в заявлении посольства.
Четверо задержаны по делу о нападении на квартиру главы югоосетинского Минюста
Военная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия ведет следствие по делу о нападении на квартиру главы югоосетинского Минюста Залины Лалиевой. Как сообщил «Рес» следователь военной прокуратуры Юрий Цховребов, в рамках уголовного дела задержаны четыре человека.
«Для них сегодня, в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в камеру временного содержания», - сказал следователь.
Ранее сообщалось, что неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры югоосетинского чиновника. Это произошло после инцидента в цхинвальской исправительной колонии, когда несколько заключенных вскрыли себе вены. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что сотрудники тюрьмы проводили предусмотренные законом мероприятия.
Глава Генштаба ВС Армении покидает пост после резонансной свадьбы сына
В администрацию президента Армении поступило предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна и начальника Полиции Армана Саргсяна. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе президента Армении.
В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что принял ряд важных решений. В частности, он решил назначить на должность начальника Генштаба Оника Гаспаряна, на должность директора СНБ - Аргишти Кярамяна, а на должность главы Полиции - Ваге Казаряна.
Премьер отметил, что решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики.
Накануне у сына начальника Генштаба Армении Артака Давтяна была свадьба, которую отметили с размахом - несмотря на эпидемию коронавируса и чрезвычайное положение в стране.
Как написала вчера газета «Грапарак», свадьба сына генерал-майора состоялась в роскошном особняке, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны. На ней также присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства.
Сам генерал-майор Артак Давтян, по сути, не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса, заявив «Арменпресс» следующее: «Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры».
- За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Число жертв коронавируса достигло 211. За время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам. Число случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.
Инал Ардзинба заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии
Председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России, бывший сотрудник администрации президента РФ Инал Ардзинба заявил, что не планирует становиться президентом самопровозглашенной республики Абхазия.
Журналист абхазского телевидения обратилась к нему со следующим вопросом: «Наше общество смотрит на вас, как на будущего лидера нашей страны. В будущем есть ли такая вероятность, что вы будете баллотироваться в президенты?». Ардзинба ответил: «Могу однозначно сказать, что таких планов нет».
Инала Ардзинба накануне принял президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, «в ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении». Ардзинба – основатель конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
Бжания подчеркнул, что молодежь является одним из активных слоев населения. «Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», - подчеркнул он.
- 29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе текущего года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии.
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