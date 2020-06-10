За сутки в Армении выявили 428 новых случаев коронавируса, 775 выздоровели, 10 скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 428, в общем составив 14103.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 775 и сейчас составляет 5226.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227. 77 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8573, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 73156.

Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, но появляются слабые надежды на некоторую стабилизацию ситуации, заявил накануне премьер-министр Никол Пашинян. Что касается возможности продления чрезвычайного положения, то премьер-министр сказал: «Довольно высока вероятность, думаю, что чрезвычайное положение будет продлено».