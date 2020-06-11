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Число случаев коронавируса в Грузии выросло на 6, выздоровевших на 4
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 828. За сутки в Грузии выявили 6 новых случаев заражения.
Глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили накануне заявила, что не установлен источник заражения пяти новых случаев.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3230 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 285.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных заболевших составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
Другие новости дня
Часть конгрессменов США считает Иванишвили близким союзником Путина
Часть членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии считает экс-премьера Грузии, лидера правящей партии Бидзину Иванишвили близким союзником Владимира Путина.
Об этом говорится в документе, посвящённом усилению США и борьбе с глобальными угрозами. Его подготовили 13 конгрессменов.
В докладе речь идёт о необходимости продления санкций против России. Республиканцы считают, что санкции недостаточно затронули внешнеполитических друзей Путина, которые притесняют суверенитет бывших советских республик.
В этом контексте в документе указано, что самый богатый человек в Грузии, Бидзина Иванишвили – «близкий союзник Путина, участвующий в дестабилизации ситуации в Грузии в пользу России».
В документе также указано, что медиаимперия олигарха Виктора Медведчука «активно участвует в распространении дезинформации в Украине».
Германию уведомили о возможном частичном выводе солдат США
Германия получила официальное уведомление о возможном частичном выводе находящихся на территории страны американских военных.
Этому заявлению правительства ФРГ от 10 июня предшествовали сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести до 15 тысяч из примерно 34-х с половиной тысяч американских солдат, дислоцированных в Германии. Белый дом и НАТО от комментариев воздержались.
Как заявили в среду в Берлине, федеральное руководство действительно было проинформировано о таких возможных действиях США. "Но насколько нам известно, окончательного решения пока нет", - подчеркнули в пресс-службе канцлера Меркель.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что Трамп планирует вывести из ФРГ девять с половиной тысяч американских военных. Журнал Der Spiegel сообщил, что страну позднее в этом году могут покинуть от пяти до 15 тысяч солдат США. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала мнение, что если Вашингтон реализует этот план, то он в большей степени негативно отразится на самой НАТО, в которую входят и Соединённые Штаты.
Во вторник, 9 июня, 22 члена Республиканской партии США, входящих в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, заявили в открытом письме, что информация о намерении Белого дома значительно сократить число базирующихся в Европе американских солдат вызывает у них крайнюю обеспокоенность.
В Германии базируется наибольшее количество военнослужащих из США, чем в любой другой стране Европы. Дональд Трамп после того, как он занял пост президента, неоднократно критиковал ФРГ и другие европейские страны за недостаточные расходы на нужды обороны.
В ВОЗ назвали сложной для понимания статистику России по COVID-19
Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. Об этом в среду на брифинге заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райн.
По его словам, трудно понять причину низкого уровня смертности людей с COVID-19, исходя из уровня населения страны. "Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтверждённых случаев является очень низким", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения. Одновременно Райн отметил, что в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской. "Важно, чтобы российские власти тщательно проанализировали подход к установлению причины смертей, чтобы быть уверенными, что тут нет никакой ошибки", - подчеркнул Майк Райн.
Он также сказал, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19, что "может быть одним из объяснений". В то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие коронавируса, показатели смертности куда выше.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 493 тысячи случаев, больше только в США и Бразилии. По числу летальных исходов Россия на 13 месте в мире – 6350 умерших.
Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от COVID-19 в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии ка погибших от других причин. Власти это отрицают. В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
После ДТП с Михаилом Ефремовым возбуждено еще одно дело
В рамках расследования дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело - о сбыте наркотиков.
"В ходе следствия установлен факт сбыта водителю неустановленными лицами наркотических средств", - сообщил в среду начальник пресс-службы московского управления полиции Владимир Васенин. Уголовное дело в отношении Ефремова передано в Главное следственное управление Главного управления МВД по российской столице.
По данным следствия, 8 июня актёр стал виновником аварии в Москве, на Смоленской площади. На своём джипе "Град-Чероки" Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром на следующий день водитель "Лады" Сергей Захаров, работавший курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице.
Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест. Вину он признал.
Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. 10 июня в московской прокуратуре заявили, что экспертиза показала и наличие в организме наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
В Тбилиси выявили пять новых случаев коронавируса
Сегодня, 10 июня, в Тбилиси подтверждены пять новых случаев коронавируса, при этом ни в одном случае не установлен источник заражения. Об этом Общественному вещателю сообщила глава департамента заразных заболеваний Национального центра контроля заболеваний Хатуна Захашвили.
«Все пять новых случаев связаны с Тбилиси и на этом этапе неизвестен источник заражения ни одного из них. Проводится исследование, и в одном из случаев у нас есть надежда обнаружить источник заражения», – сказала Захашвили.
- Согласно обновленным данным правительственного сайта stopcov.ge, всего в Грузии с 26 февраля по 10 июня было лабораторно подтверждено 827 случаев инфицирования коронавирусом.
- Число выздоровевших от коронавируса составляет 690 человек, скончались 13 пациентов. В режиме карантина находятся 3 230 граждан, в стационарах - 285 человек.
В ЕС не видят причин для отмены санкций в отношении Москвы
В руководстве ЕС не видят причин для снятия санкций с России из-за пандемии коронавируса.
О сохранении ограничительных мер, связанных с конфликтом на востоке Украины, говорится в письме двух высокопоставленных членов европейского руководства – главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Их послание от 26 мая адресовано группе депутатов Европарламента. Текст оказался в распоряжении Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
В письме говорится, что санкции, введенные против Москвы из-за ее роли в конфликте на территории Донбасса и аннексии Крыма, не мешают российским властям противостоять эпидемии коронавирусной инфекции. «Ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медицинского оборудования», – подчеркивается в тексте.
Ранее 19 членов Европейского парламента в письме руководству ЕС обвинили Россию в попытках повлиять на позицию Брюсселя и добиться пересмотра или снятия санкций, воспользовавшись периодом пандемии.
Во время видеоконференции «Большой двадцатки» в марте российский президент Владимир Путин предлагал приостановить действие экономических санкций по гуманитарным соображениям, чтобы не ограничивать возможности государств в их борьбе с коронавирусом.
- Первый пакет санкций в отношении Москвы ЕС ввел в 2014 году – в ответ на аннексию Крыма. Россию также обвинили в разжигании конфликта на востоке Украины, что Москва всегда отрицала. А присоединение полуострова Россия называет восстановлением исторической справедливости.
- В марте этого года Евросоюз продлил еще на шесть месяцев запрет на выдачу виз и заморозку активов 175 граждан и 44 юридических лиц. 19 июня Брюссель, как ожидается, согласует продление экономических санкций в отношении России, которые затрагивают энергетический и банковский секторы.
- В среду, 10 июня, послы стран ЕС договорились продлить еще на год запрет европейским компаниям инвестировать в экономику Крыма.
За прошедшие судки в Абхазии все 8 тестов на COVID-19 дали отрицательный результат
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 8 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В генпрокуратуре Украины заявили, что Порошенко могут взять под стражу
Следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, народный депутат [Порошенко] подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УКУ)", – отметили в Офисе генпрокурора.
Ранее в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что Петру Порошенко объявили подозрение.
"Прокуроры Офиса генерального прокурора, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А.", – отметили в ГБР.
Перед этим Порошенко отказался участвовать в допросе в рамках дела об "обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
"Допрос не состоялся, потому что плана осуществлять допрос не было. На самом деле был план попробовать объявить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генерального прокурора, кстати не представив полномочия", – сказал один из адвокатов Порошенко Илья Новиков.
Он добавил, что в таких случаях подозрение должен объявлять непосредственно генеральный прокурор.
"Поскольку это не было по закону, мы отказались общаться с этим человеком и покинули здание ГБР. Я надеюсь, что сразу понятно, что все это дело о картинах было фейковым. Оно не имело целью достичь определенное законное решение... Это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня", – заявил Новиков.
По его словам, Порошенко пытались объявить подозрение из-за назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
"Это дело было сформулировано так, что Порошенко якобы с целью украсть деньги, то есть заработную плату Семочко, назначил его в обход процедуры на эту должность. Это абсурд. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка уже говорил, что это "юридический треш". Так оно и есть", – отметил адвокат.
4 июня Печерский суд Киева принял решение о принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о "43 картинах".
Решение о принудительном приводе на допрос бывшего президента связано с тем, что Порошенко уже отказался прийти на допрос 26 мая и 29 мая. Его адвокат Игорь Головань назвал вызов на допрос от 26 мая незаконным, а сам Порошенко в тот день открывал выставку картин собственной коллекции в Музее Ивана Гончара. Туда, по утверждению представителей партии "Евросолидарность", ворвались сотрудники ГБР, сломали двери музея и изъяли таможенные декларации к картинам, которые были частью этой выставки. 28 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию. 29 мая Порошенко тоже не пошел на допрос.
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Также расследуется деятельность нескольких компаний, связанных с Порошенко и его бизнес-партнерами.
Во время пресс-конференции в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к уголовному делу против Порошенко могут привести так называемые пленки Деркача, на которых, по неподтвержденным данным, записаны разговоры Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Генеральная прокуратура Украины возбудила после публикации пленок уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.
Пять россиян задержаны за подготовку теракта в Крыму
ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, задержаны пять человек.
«Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма», – сообщили в ведомстве.
По данным российской спецслужбы, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».
В ФСБ утверждают, что были изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.
По информации российского информагентства «Интерфакс», в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 1 статьи 205.2 УК России («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Ранее в ФСБ утверждали, что задержали участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», которая «осуществляла шпионскую деятельность по заданию украинской спецслужбы».
Еврокомиссия заподозрила Россию в распространении фейков о COVID-19
Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространённом в среду.
В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.
“Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьёзный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью”. По её словам, которые приводит агентство Bloomberg спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.
В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.
Евросоюз не в первый раз обвиняет Россию и Китай в проведении дезинформационных кампаний. В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что эти утверждения в адрес Москвы бездоказательны, напоминает ТАСС. Пекин обвинения так же отрицает.
Найденные в Южной Осетии останки могут принадлежать пропавшим 16 лет назад дагестанцам
Найденные в окрестностях Цхинвали останки могут принадлежать пропавшим 16 лет назад дагестанцам, - сообщает «Кавказ.Реалии».
Дальнобойщики из Дагестана пропали в 2004 году при разбойном нападении на большегрузные фуры, перевозившие продуктовые грузы
«Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей, но вскоре они были отпущены из-за отсутствия улик», - рассказал источник в югоосетинской милиции.
Как сообщалось ранее, местные жители случайно обнаружили останки трех человек. Сотрудники правоохранительных органов провели эксгумацию. По сохранившимся фрагментам одежды была выдвинута версия, что они могли принадлежать двум жителям Дагестана и одному местному жителю. На момент исчезновения им было 44, 34 и 20 лет соответственно. Собранные кости отправлены на ДНК-экспертизу, которая позволит подтвердить версию об их принадлежности.
Глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Игорь Наниев заявил, что основные выводы по факту обнаружения останков можно будет сделать после судебно-медицинской экспертизы.
«Предварительно, на трупах обнаружены следы насилия», - сказал Наниев.
Сервис HBO снял из открытого доступа фильм «Унесённые ветром»
Стриминговая платформа HBO Max сняла из открытого доступа фильм "Унесённые ветром" режиссёра Виктора Флеминга. Картина снята по роману Маргарет Митчелл. Фильм вышел на экраны в 1939 году.
Представитель HBO заявил, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. Фильм вернут на платформу с необходимыми разъяснениями и комментариями об историческом контексте.
На днях Джон Ридли, лауреат премии "Оскар" за сценарий к фильму "12 лет рабства" раскритиковал "Унесённых ветром". По словам Ридли, картина романтизирует ужасы рабства и стереотипно изображает чернокожих людей.
Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей в 1940 году "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в "Унесённых ветром". В США тогда была распространена практика сегрегации, и организаторы премии не хотели пускать Макдэниел на церемонию. Присутствия актрисы на вручении премии добился продюсер фильма Дэфид Селзник. В итоге Макдэниел церемонию посетила, но сидела отдельно от остальных актёров и съемочной группы.
- Обсуждение проблем расовой дискриминации возобновилось в конце мая после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице. В США и других странах мира прошли массовые акции против расизма и жестоких действий полицейских.
- На фоне протестов телеканал Paramount снял с показа сериал "Полицейские". Он выходил каждую субботу в течение 14 лет. Каждый 30-минутный эпизод был посвящен реальному случаю из полицейской практики. В сериале снимались действующие полицейские, расследующие преступления. Планов на возвращение фильма в программу передач Paramount Network нет.
Посол США в ОБСЕ: Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины
Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины, – считает посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
«Они [Южная Осетия и Абхазия] были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. Все очень просто – российская армия просто должна уйти. И потом можно уже обсуждать настоящий выбор будущего страны, при поддержке международного сообщества. Грузия нацелена иметь единую страну, где ко всем относятся одинаково и честно, и это то, что мы поддерживаем», – заявил дипломат в интервью журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».
Говоря об Украине, Гилмор повторил: «Россия должна просто оттуда уйти. Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением самостоятельно. Что, безусловно, должно включать и Крым, который и сейчас является частью Украины».
Посол отметил, что российские солдаты размещены в Грузии, чтобы не дать стране выбирать свое будущее.
«Но они уйдут рано или поздно. Это абсолютно понятно. Грузия хочет быть суверенной страной и определять свое будущее», – заявил Гилмор.
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии. Гилмор призвал Москву прекратить строить незаконные сооружения.
Грузия отсудила у украинского банка 6.8 млн евро по контракту на строительство магистрали
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Департамента автомобильных дорог Грузии к украинскому «Проминвестбанку» и решил взыскать с ответчика 6.8 млн евро. Об этом пишет украинское издание Finbalance.
Речь идёт о строительстве участка дороги Самтредиа-Григолети. Украинская компания получила от Грузии аванс, но не выполнила условия контракта. «Эхо Кавказа» сообщало, что подписанный с украинской компанией контракт изучала и грузинская прокуратура.
Банковскую гарантию по этой сделке предоставлял именно «Проминвестбанк» – в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств.
Сообщается, что Департамент автомобильных дорог в прошлом году заявил о требованиях к «Проминвестбанку» еще на 18,4 млн евро. В качестве третьего лица в этом споре также фигурирует «Альтком».
Ранее группа «Альтком» называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.
Основанием для предположений относительно связи дорожной компании с Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к «Евро-2012» «Альтком» получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., зачастую по процедуре закупки у одного участника, - пишут украинские СМИ.
Коронавирус выявлен у 19 сотрудников Администрации президента Азербайджана
Коронавирус выявлен у 19 сотрудников Администрации президента Азербайджана, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.
«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в Администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в Управделами – 14», - сказал Байрамлы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.
«Ситуация за последние три недели показывает, что по мере смягчения карантинного режима наблюдается рост числа зараженных. При этом число зараженных превышает число вылечившихся, также имеет место рост летальных исходов», - заявил Байрамлы.
- Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 8191, из них 4606 вылечились, 98 скончались.
Абхазские власти хотят раздавать гражданам Грузии буклеты с «правилами пересечения госграницы»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел видеоконференцию c сопредседателями Женевских дискуссий. По информации пресс-службы ведомства, Кове обратил внимание сопредседателей на случай задержания трех граждан Грузии.
Абхазский министр сообщил, что по данному факту заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено соответствующими органами.
«Глава МИД Абхазии отметил необходимость проведения работы во избежание подобных ситуаций путем информирования граждан Грузии, в частности, распространением информационных буклетов с правилами пересечения государственной границы», - сказано в сообщении.
Стороны обсудили и ситуацию с распространением коронавируса. Даур Кове сообщил, что новых случаев заражения нет – за исключением случаев заболевания курсантов военных ВУЗов, вернувшихся из Российской Федерации.
«Министр в очередной раз выразил благодарность всем международным структурам за оказанную помощь и содействие, которые носят регулярный характер», - говорится в сообщении.
По информации абхазского МИД, сопредседателями Женевских дискуссий был поднят вопрос возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Они также сообщили, что определить точную дату очередного раунда дискуссий пока невозможно.
- Задержанных на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия граждан Грузии обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
- В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, незаконно задержанных оккупационными силами.
В Австрии осужден бывший военный за шпионаж в пользу России
Суд в Зальцбурге приговорил полковника австрийской армии в отставке Мартина М. к трем годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже и передаче России сведений, составляющих государственную и военную тайну. Об этом сообщает DW.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Личность 71-летнего отставного офицера не раскрывается.
По данным следствия, бывший полковник в течение как минимум 25 лет передавал российской военной разведке (ГРУ) секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.
По словам адвоката, обвиняемый признал, что передавал России определенные сведения, но утверждает, что получал их исключительно из открытых источников, и сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом. Он признал, что получил 220 тысяч евро.
Поскольку бывший полковник был арестован в ноябре 2018 года и, таким образом, отсидел более половины срока, он был освобожден прямо в зале суда.
Летом 2019 года Австрия объявила в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на ГРУ. По сведениям австрийской полиции, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев получал информацию в том числе от завербованного им полковника австрийской армии в отставке Мартина М.
Москва отрицает причастность Зайцева к шпионажу.
Из-за этого инцидента тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Занимавший пост канцлера Себастьян Курц назвал деятельность России недопустимой.
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада лишь зависимость, а не реальную помощь
Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии», - заявил Патрушев в опубликованном сегодня интервью еженедельнику «Аргументы и факты».
В целом, говоря о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства, он отметил, что пережившие «цветные революции» республики «вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения». «Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», - подчеркнул секретарь российского Совбеза.
По словам Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий - от мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти «путем инициирования якобы стихийных народных выступлений», - пишет ТАСС.
Как отметил секретарь СБ РФ, поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстрации, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах.
При этом в большинстве случаев демонтаж политического режима совершался «в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб», сказал Патрушев. «Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников», - подчеркнул секретарь СБ РФ.
Он отметил, что в этих процессах в постсоветских странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших реальных знаний о Советском Союзе.
«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27-30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30-40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40-50 лет) - до 2036 года. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», - считает Патрушев.
За сутки в Армении выявили 428 новых случаев коронавируса, 775 выздоровели, 10 скончались
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 428, в общем составив 14103.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 775 и сейчас составляет 5226.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227. 77 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8573, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 73156.
Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, но появляются слабые надежды на некоторую стабилизацию ситуации, заявил накануне премьер-министр Никол Пашинян. Что касается возможности продления чрезвычайного положения, то премьер-министр сказал: «Довольно высока вероятность, думаю, что чрезвычайное положение будет продлено».
Запуск туризма между Грузией и Израилем откладывается
Открытие безопасного туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле, - сообщили в правительстве Грузии. Страны вели переговоры об открытии границ с 1 июля.
По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, продолжаются консультации со странами Евросоюза. «В ближайшие дни ожидается встреча министров туризма ЕС. Будет принято решение по отношению к третьим странам», – отметила Турнава.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из-за роста случаев заражения в стране приостановлено снятие ряда ограничений. В стране за последние 10 дней выявили почти 1200 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 18 268, из них 299 пациентов умерли.
Бибилов «перешёл на удаленный режим работы в связи с поездкой в Москву»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня переходит на удалённый режим работы, – сообщает агентство «Рес».
По информации пресс-службы, Бибилов будет проводить совещания, общаться с чиновниками в режиме онлайн из резиденции в поселке Джава.
«Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – отмечает пресс-служба.
В сообщении указано, что по завершении визита в Российскую Федерацию Анатолий Бибилов «как и все граждане, возвращающиеся в Южную Осетию, проведёт две недели на карантине».
Парад Победы в Москве состоится 24 июня. В тот же день югоосетинские власти планируют провести военный парад и в Цхинвали.
В Грузии 4 новых случая коронавируса, 4 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 822. За сутки в Грузии выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 690. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3124 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 279.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных заболевших составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
COVID-19 повлиял в Голливуде на технику съёмки постельных сцен
В связи с пандемией COVID-19 постельные сцены в Голливуде будут сниматься с использованием компьютерной графики, или сценарии таких эпизодов будут переписываться – вплоть до полного исключения сцен секса. Об этом пишет британская Daily Mail, напоминая, что американская кино- и телеиндустрия надеется с 12 июня возобновить производство, свёрнутое из-за эпидемии.
Кинематографисты получили инструкции соблюдать в своей работе меры физического дистанцирования в ближайшие месяцы. В Голливуде вводятся ежедневное тестирование актёров и съёмочной бригады на коронавирус, инструктаж по частому мытью рук и полная "реструктуризация" интимных эпизодов.
По информации другого британского издания, The Sun, существует 22-страничный документ профессиональной ассоциации киноредакторов Голливуда, в котором говорится: "моменты тесного контакта" должны быть либо переписаны, либо исключены, либо сняты с использованием компьютерной графики. На всех съёмочных площадках должны присутствовать средства индивидуальной защиты.
А телешоу, в студиях которых обычно присутствует живая аудитория, будут работать пустыми. Специалисты по кастингу смогут возобновить пробы актёров – но их будет разделять оргстекло.
В Бурунди скончался президент Пьер Нкурунзиза, он правил 15 лет
В Бурунди скончался 55-летний президент Пьер Нкурунзиза. Причиной смерти назван сердечный приступ. Нкурунзиза 15 лет возглавлял одно из самых слаборазвитых государств мира с населением в девять миллионов человек. Он неоднкратно заявлял, что правит по воле Бога. В минувшую субботу президент почувствовал себя плохо, был доставлен в клинику, где скончался в понедельник.
Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками. Однако в 2015 году Нкурунзиза объявил о намерении идти на третий срок, поскольку на первый срок был избран парламентом, а не всеми гражданами. В стране поднялась волна недовольства, армия попыталась свергнуть президента, но все выступления оппонентов были подавлены, погибли около 1200 человек, а 200 тысяч бежали в соседние страны, сообщила Би-би-си.
В 2018 году президент Бурунди изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет. Он мог бы баллотироваться вновь, но заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул "верховного вождя патриотизма". По его замыслу, будущие власти были бы обязаны консультироваться с ним по вопросам "патриотичности" или "непатриотичности" тех или иных планов или мероприятий.
В разгар пандемии - 20 мая нынешнего года - в Бурунди прошли президентские выборы, на них одержал победу выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.
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