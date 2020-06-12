США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям

Посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор на заседании постсовета ОБСЕ ответил российскому коллеге Александру Лукашевичу и выразил сожаление, что Москва продолжает распространять дезинформации по биолабораториям в Грузии и Украине.

«Мы обсуждали это и ранее. Мы знаем, что совместно с Украиной и Грузией предпринимаются усилия по выявлению некоторых ужасных болезней, а также созданию возможности для мирных исследований и разработки вакцин», – сказал американский дипломат.

Гилмор считает, что Грузия и Украина достигли прогресса в научной сфере.

«Откровенно говоря, было бы странно предположить, что в Украине, Грузии или где-то еще происходит что-то загадочное. И я думаю, что такого рода сообщения не будут приняты народом России, который сегодня так же, как и все остальные, страдает от коронавируса», – заявил Гилмор.

Москва озабочена военно-биологической активностью США в лабораториях двойного назначения, расположенных на Украине и в Грузии, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле «варится» в американских биолабораториях», - отметил он.

Ранее посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор заявил, что «российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины». Ему ответили в Сухуми, указав на «конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».