Выборы-2020: перенести нельзя провести

Заявление бывшего председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который не исключил переноса даты выборов в случае новой волны эпидемии коронавируса, вызвали в грузинском политическом спектре серьезные возмущения. Оппозиция обвинила «Грузинскую мечту» в попытке узурпации власти. В правящей партии назвали обвинения глупостью.

Перенос даты выборов без реальной на то причины – свидетельство попытки узурпации власти. Так прокомментировал один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия предположения о возможном переносе даты парламентских выборов, назначенных на 31 октября 2020 года, на декабрь или январь.

По словам депутата, настораживает то, что в «Грузинской мечте» вообще подняли эту тему, так как вопрос переноса выборов встанет сам собой и оппозиция не будет противиться подобному решению, если обстановка в стране в связи с пандемией будет объективно драматична. Но сегодня говорить об этом как минимум преждевременно, подчеркнул Бокерия:

«Непонятно, почему они начали говорить о переносе даты выборов сейчас. Эти действия без реальной основы свидетельствует об узурпации власти. Если Иванишвили или его окружение предпримут эту попытку под каким-либо нереалистичным предлогом, это не только не спасет их, но и окончательно погубит».

В правящей партии обвинения в попытке узурпировать власть назвали глупостью. Первый вице-спикер парламента Гия Вольский считает предположения оппозиции о том, что правящая партия боится поражения на выборах и поэтому говорит о возможном их проведении в декабре, алогичными:

«Перенос даты выборов возможен лишь в той ситуации, когда действует чрезвычайное положение. Если в государстве создастся чрезвычайная обстановка, это будет подтверждено не только «Грузинской мечтой», но будет общепризнанным, в том числе и нашими оппонентами. Они пытаются использовать эту реальность для политических заявлений, якобы «Грузинскую мечту» устраивает проведение выборов в декабре. Общество не должно быть поставлено перед смертельной угрозой, и об этом они сами хорошо знают. Они и не скрывают этого, говорят об этом, однако к вниманию журналистов добавляют, будто «Грузинская мечта» хочет отодвинуть выборы. Якобы мы боимся поражения, и чем это позднее случится, тем для нас лучше. Это алогично, не хочу использовать слово «глупость».

Резкую критику со стороны оппозиции спровоцировал комментарий бывшего председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который в эфире одного из телеканалов не исключил, что может возникнуть необходимость в проведении выборов в декабре, если к октябрю проявится вторая волна коронавируса. В оппозиции тут же заявили, что «Грузинская мечта» пытается манипулировать темой пандемии и пытается отложить выборы до декабря, поскольку боится поражения.

Впрочем, по мнению председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Сулхана Саладзе, обвинения оппозиции в данном случае не обоснованы. А правящей партии стоит более четко объяснить общественности свою позицию:

«Любая попытка изменить дату выборов путем введения чрезвычайного положения, естественно, никоим образом не льет воду на мельницу правящей партии. Те позиции, которые «Грузинская мечта» имеет сегодня, скорее всего лучше, чем они будут в случае второй волны пандемии, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации. Поэтому правящей партии просто надо четко объяснить населению, что если такое случится, то это будет продиктовано объективной реальностью, а не партийными интересами».

При таком раскладе на пользу «Грузинской мечте» может сыграть перенос выборов на более ранний срок. Условно, до начала второй волны пандемии. Такой ход, по мнению наблюдателей, может лишить оппозицию возможности нормально подготовиться к выборам.

Конституционалист Коте Чокорая объясняет, в каком случае, согласно действующей конституции, может произойти перенос даты голосования:

«Дата парламентских выборов предусмотрена Конституцией и это последняя суббота октября. В данном случае 31 число. Для того, чтобы изменить дату, существуют два пути. В первом случае необходимо внести поправки в Конституцию и указать другой месяц. Есть более легкий вариант – ввести чрезвычайное положение. В этом случае выборы, если их дата попадает на действие чрезвычайного положения, будут отложены. И должны быть проведены через 45-60 дней после окончания действия ЧП».

Так что, наиболее легким способом перенести дату выборов на декабрь или январь является введение чрезвычайного положения. Но в случае с переносом на более ранний срок, к примеру, на сентябрь, потребуется внесение изменений в Конституцию.

Как отмечает Чокорая, в случае принятия такого решения «Грузинская мечта» вполне успеет провести все процедуры. На это потребуется не более полутора месяцев. Правда, лишь в случае наличия достаточного количества голосов.

По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, комитетские рассмотрения конституционных изменений начнутся уже 19 июня. Спикер уверяет, что «Грузинская мечта» исполнит обещание и поддержит все пункты, о которых договорилась с оппозицией. При этом, по его словам, в изменениях в Избирательный кодекс также учтены все рекомендации, которые были даны Грузии со стороны ОБСЕ.