«Инвестор» на миллион

Депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев требует пересмотра отношений с компанией «Аланти бундор», которая намеревалась посадить ореховый сад в Знаурском районе. Этот проект в свое время лично поддержали югоосетинский президент Анатолий Бибилов и спикер парламента Алан Тадтаев. По их уверениям, инвестора выгодно отличали намерения вложить в дело собственные средства, не прибегая к поддержке правительства. Теперь выясняется, что он требует у государства помощи в размере 20 миллионов рублей.

В декабре прошлого года «Эхо Кавказа» сообщало, что 180 семей из селений Мугут и Аунев Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод: 450 гектаров пашни передали в долгосрочную аренду, на 25 лет, не им, местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого, говорилось в обращении, они остались без земли.

При этом власти, что называется, резали по живому. Президент Анатолий Бибилов отдал арендатору уже обрабатываемую пашню, засеянную озимыми культурами.

Еще в 2011 году, во времена премьерства Вадима Бровцева, эту землю забрали у местных жителей под угодья животноводческого комплекса, который правительство намеревалось построить. Но строительство затянулось, и чтобы земля не пустовала, ее разрешили обрабатывать местным крестьянам на условиях краткосрочной аренды в 1 год.

А потом, когда стало ясно, что комплексу не быть, вместо того, чтобы вернуть землю местным селянам, ее передали под выращивание фундука стороннему арендатору – компании «Аланти бундор», принадлежащей известному в республике человеку Алану Татарову.

Получился странный бартер: у крестьян забрали землю, а в обмен дали хозяина, на которого надо работать на этой же земле.

Крестьяне было заявили, что они против – не нужен им ни новый хозяин, ни фундук. Они хотят жить на своей земле, как им видится. За селян заступилась группа депутатов. Они выезжали в район, встречались с людьми, так история получила резонанс. Жителей сел и арендатора даже пригласили в парламент и устроили нечто вроде слушаний сторон.

После этого, спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев объяснил селянам, что они просто не понимают своего счастья. Арендатор даст им работу, саженцы в кредит и, самое главное, он не попросит денег из казны – все инвестиции за свой счет:

«Заслушав информацию о социальных проектах инвестора, мы должны пойти ему навстречу, поскольку от нас ничего не требуется. Инвестор обеспечит вас рабочими местами, предоставит вам все условия. Ореховый сад – очень выгодный проект, от него хорошая прибыль. И для вас это выгоднее, ибо прибыль от реализации орехов значительно превысит прибыль от реализации зерновых культур, которую вы получаете», – говорил тогда Алан Тадтаев.

В январе хозяйство арендатора в селении Аунев посетил президент Анатолий Бибилов в сопровождении министров экономического развития Геннадия Бекоева, сельского хозяйства Льва Пухаева и руководителя Службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Югоссельхознадзор Алана Маргиева. Алан Татаров рассказал президенту о ходе реализации проекта. По его словам, уже посажено 10 гектаров фундука, в текущем году предполагается засадить оставшиеся 350, а 180 гектаров земли уже обработано. Первый промышленный урожай планируется собрать через 4 года.

Президент тогда остался доволен докладом: «Этот новый инвестиционный проект – показатель того, что условия и гарантии, которые даются в Южной Осетии, привлекательны для бизнеса. Это залог и основа для будущего экономического роста», – сказал Анатолий Бибилов.

По словам депутата Давида Санакоева, он навел справки о нашумевшем инвестиционном проекте и пришел к выводу, что за громкими заявлениями руководства республики скрывается невеселая история:

«Мне не нравится, когда нас обманывают. Нас убеждали, что проект будет реализован за собственные средства инвестора, а на самом деле он запросил государственную поддержку.

– Вы считаете, что проект нежизнеспособный или даже фиктивный?

Мы не можем об этом судить, потому что нет никакой документации – бизнес-плана, проекта. Весьма прискорбно, что не имея никакой документации на руках наши президент и спикер поддерживали этот проект.

– Откуда вам известно, что у них нет документов?

Я запросил в Министерстве экономического развития данные по этому проекту. 26 мая мне ответили, что у них актуального бизнес-плана нет. Были какие-то бумаги, которые он представил вместе с заявлением на господдержку. Министерство их вернуло, и больше от него ничего не поступало. А между тем, проект развивается. «Ирагропромсервис» работает, прежде всего, на «Аланти бундор», а все остальные фермеры ждут, когда техника закончит обрабатывать его участок».

Давид Санакоев заявил, что будет добиваться пересмотра договорных отношений с арендатором, в первую очередь, в пользу тех 180 семей, которых оставили без земли.

Напомним, государственному унитарному предприятию «Ирагропромсервис» передана вся имеющаяся на балансе республики сельхозтехника. Предприятие оказывает помощь фермерам в обработке угодий: они платят только 35 % от стоимости механизированных работ, остальную сумму доплачивает государство.

По информации источника из правительства, компания «Аланти бундор» претендует на государственную поддержку в размере около 20 миллионов рублей.

Что значит государственная поддержка проекта? Это значит, что власть выделяет средства из бюджета или специальных фондов на реализацию бизнес-плана. То есть это деньги, которые платит государство, чтобы помочь своим предпринимателям встать на ноги. Понятно, что принимающий эту помощь предприниматель не является инвестором.

Те же 180 семей могли бы не хуже распорядиться и господдержкой, и землей, которую у них отобрали. Тем более, что они и так будут ее обрабатывать – больше просто некому.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия